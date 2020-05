«Plandémie» : un texte viral contenant de fausses informations circule sur les réseaux sociaux

Attention, un texte conspirationniste intitulé «Plandémie», et partagé massivement sur les réseaux sociaux, contient de nombreuses fausses informations.

Il affirme que la pandémie de Covid-19 est prétexte à un «plan international d'asservissement et de réduction des populations» mené par des lobbies.

«COVID-19 veut dire Certificat Of Vaccination IDentity avec 19 1=a et 9=i pour AI=Intelligence Artificielle. Ce n'est pas le nom du virus mais celui du Plan international d'asservissement et de réduction des populations», est-il écrit au début du message.

Tout d’abord, le Covid-19 n’est pas le nom du virus, mais celui de la maladie. Le nom du virus est SARS-CoV-2 (SARS pour «Syndrome Aigu Respiratoire Sévère7 et CoV pour «COronaVirus»). C’est l’agent responsable de la nouvelle maladie infectieuse respiratoire appelée Covid-19, pour «CoronaVIrus Disease», explique l'Institut Pasteur. Le nombre 19 indique quant à lui l’année son apparition : 2019.

Le texte avance également que «Passé 70 jours, le virus est inactif. Nous avons passé ce cap». Ce qui est faux. Le virus est toujours actif. Chaque jour de nouveaux cas et de nouveaux décès sont recensés dans le monde.

Au total, 280.011 décès ont été recensés ce dimanche dans le monde (pour 4.052.677 cas), dont 156.095 en Europe (1.730.916 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (78.862), devant le Royaume-Uni (31.855), l’Italie (30.560), l'Espagne (26.621) et la France (26.380).

Alors que deux foyers épidémiques ont été découverts en fin de semaine en Dordogne et dans la Vienne, un troisième cluster a été détecté dans les Hauts-de-Seine, dans la ville de Clamart. De son côté, la Chine a fait état ce dimanche de 13 nouveaux cas de Covid-19 sur son territoire. C'est la première fois depuis le 1er mai que le pays annonce une augmentation à deux chiffres du nombre de contaminations sur une journée.

Il appelle aussi à ne pas se faire dépister, ni vacciner pour ne pas être «fiché» ou «affaibli». «Être dépisté positif c'est être fiché nuisible comme les juifs l'étaient. (…) Une fois vaccinés nous serons tous malades, affaiblis... (…) Ce qui réactive le virus, c’est un terrain immunitaire affaibli par la vaccination. Celle qu’ils comptent nous injecter (7 vaccins plus terribles les uns que les autres)», est-il indiqué.

Pour rappel, à l’heure actuelle, il n’existe aucun vaccin contre le Covid-19. De nombreux laboratoires travaillent sur l’élaboration de vaccins, mais ceux-ci ne devraient pas être disponibles avant plusieurs mois.

D’autre part, les vaccins n'affaiblissent pas le système immunitaire. Comme l'explique l’Organisation mondiale de la santé (OMS) sur son site, la vaccination consiste en réalité à le stimuler pour immuniser une personne contre une maladie infectieuse.

Le texte affirme plus loin que «Joint à ça, la 5G qu’ils installent dans toutes les villes du monde pour affaiblir nos défenses immunitaires». Mais comme le confirme encore l’OMS, «Malgré de nombreuses recherches, rien n'indique pour l'instant que l'exposition à des champs électromagnétiques de faible intensité soit dangereuse pour la santé humaine».