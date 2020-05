Téléchargez les attestations pour se déplacer dans les transports en commun d'Ile-de-France

Dans le cadre du déconfinement qui débutera le lundi 11 mai en France, deux nouvelles attestations vont être mises en ligne. Elles concernent les Franciliens qui souhaiteront se déplacer dans les transports en commun, aux heures de pointe, et sera disponible ici.

Dès lundi, les transports en commun seront réservés, à certaines heures, en priorité aux salariés qui ne peuvent pas faire de télétravail. Ils devront se munir de cette attestation pendant les heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h, du lundi au vendredi. Le reste du temps, pas d'attestation nécessaire pour voyager le week-end, ni les jours fériés à venir (jeudi 21 mai et lundi 1er juin).

Dès le 11 mai, @Prefet75_IDF met en place un système d’attestations en heures de pointe dans les transports en commun franciliens

Le but ➡️ éviter une surfréquentation#déconfinement

➕d'infos : https://t.co/v0nSfCxeum (communiqué) et https://t.co/vKA5wNyhHg (article explicatif) — L'État en Île-de-France (@Prefet75_IDF) May 9, 2020

Bon à savoir : En raison du délai réduit laissé pour mettre en place cette nouvelle attestation, les contrôles spécifiques réalisés jusqu’au mardi 12 mai à 19h seront uniquement pédagogiques.

En outre, la RATP a déjà averti les usagers que 60 stations du métro parisien, sur 302 au total, resteront fermées lundi.

Ce dimanche 10 mai, la préfecture a mis en ligne l'attestation destinée aux salariés. Vous pouvez la retrouver en cliquant ici ou directement sur sur le document ci-dessous.

Pour les Franciliens qui souhaitent emprunter les transports en commun pour un motif qui n'est pas d'ordre professionnel, une attestation définitive est d'ores et déjà disponible en cliquant ici ou directement sur l'image ci-dessous.