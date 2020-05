Une attestation employeur obligatoire dans les transports parisiens pour se rendre au travail

Dès le 11 mai, de nombreux Français vont reprendre le chemin du travail. La Région Ile-de-France est sur le pied de guerre pour organiser et maîtriser le flux de voyageurs en vue du déconfinement, et ainsi éviter la propagation du Covid-19. Et cela passe par la création d'une attestation spéciale pour voyager.

Chaque employeur devra effectivement fournir une attestation à ses salariés utilisant les transports en commun.

Celle-ci devra indiquer les heures d'arrivées et de départs, a annnoncé sur son compte Twitter, ce mercredi 6 mai, la Région Ile-de-France.

Ces attestations devront être présentées aux agents de contrôle, en gare.

Pour maîtriser le flux d'usagers dans les #TransportsIDF lors du déconfinement, les entreprises franciliennes devront fournir une attestation de déplacement aux salariés qui ne peuvent pas télétravailler et devant utiliser les transports en commun pour se rendre au travail pic.twitter.com/yH6eAqAhVf — Région Île-de-France (@iledefrance) May 6, 2020

Les entreprises devront répartir de manière homogène les salariés par heures d'arrivée et départ sur le lieu de travail selon les tranches suivantes :

Départs

5h30 – 6h30



6h30 – 7h30



7h30 – 8h30



8h30 – 9h30



9h30 – 10h30

Arrivées

15h30 – 16h30



16h30 – 17h30



17h30 – 18h30



18h30 – 19h30

Dans l'idéal, les entreprises sont invitées à poursuivre, autant que possible, le télétravail. Les salariés sont quant à eux invités à emprunter, s'ils en ont la possibilité, des moyens de transport alternatifs comme le vélo.

Dans les métros, les RER et les bus, le port du masque est obligatoire et la fameuse distanciation physique sera elle aussi indispensable pour limiter les risques de contamination.

La RATP a notamment commandé 1 million de stickers qui ont commencé à être collés sur les sièges des rames pour indiquer ceux qui seront interdits, ou sur le sol des stations pour signifier où les passagers peuvent se tenir suffisamment éloignés les uns des autres.