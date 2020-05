Coronavirus, en direct : 282.447 morts du Covid-19 dans le monde et plus de 4 millions de cas recensés

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 26.380 morts en France.

> La pandémie a fait au moins 282.447 morts à travers le monde, pour plus de 4,1 millions de cas recensés dans 195 pays et territoires.

> Le dernier bilan en France fait état de 26.380 morts.

> Le déconfinement en France a lieu ce lundi 11 mai.

13h33

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 282.447 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11h GMT. Plus de 4.117.740 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 1.388.600 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 79.528 décès pour 1.329.799 cas. Au moins 216.169 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 31.855 morts pour 219.183 cas, l'Italie avec 30.560 morts (219.070 cas), l'Espagne avec 26.744 morts (227.436 cas), et la France avec 26.380 morts (176.970 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.918 cas (17 nouveaux entre dimanche et lundi), dont 4.633 décès (0 nouveau), et 78.144 guérisons.

L'Europe totalisait lundi à 11H00 GMT 156.449 décès pour 1.748.140 cas, les Etats-Unis et le Canada 84.338 décès (1.397.802 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 20.888 décès (373.716 cas), l'Asie 10.736 décès (299.747 cas), le Moyen-Orient 7.636 décès (227.086 cas), l'Afrique 2.275 décès (62.968 cas), et l'Océanie 125 décès (8.284 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

13h28

Le gouvernement a refusé lundi de qualifier de "raté" le fait que la loi d'état d'urgence sanitaire n'a pas été promulguée à temps pour le déconfinement, contraignant l'exécutif à faire appel "au sens de la responsabilité des Français" pour respecter certaines dispositions.

Dans un rare communiqué commun diffusé dans la nuit, l'Elysée et Matignon ont fait savoir que le conseil constitutionnel, saisi par Emmanuel Macron notamment, ne rendra finalement son avis que lundi soir sur cette loi d'urgence adoptée samedi par le Parlement. Ce qui repousse d'autant, sous réserve de cet aval, l'entrée en vigueur de deux dispositions phare : la limitation des déplacements à 100 km et l'attestation obligatoire dans les transports en commun.

Concrètement, ne pourront donc pas être verbalisés pour l'instant un déplacement non-impérieux au-delà de la limite des 100 km ainsi que le défaut de pouvoir présenter l'attestation d'employeur demandée pour emprunter les transports en commun d'Ile-de-France entre 6h30 et 9h30 et entre 16h00 et 19h00. Devant ce vide juridique, l'exécutif a donc "fait appel au sens de la responsabilité des Français" pour que ces dispositions "soient respectées". "Non, ce n'est pas un raté de taille", a assuré lundi sur BFMTV le ministre de la Santé Olivier Véran. "Le Conseil constitutionnel n'a pas pu terminer son travail hier" mais "ce n'est pas très gênant pui

12h46

En Israël, la prestation de serment du gouvernement est reportée à cause de la visite de Pompeo.

12h44

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a confirmé lundi que le dispositif de prise en charge du chômage partiel allait être progressivement réduit, estimant que l'Etat n'avait pas vocation à continuer de payer "l'intégralité des salaires" du secteur privé.

"Aujourd'hui, il y a 12,2 millions de salariés qui sont couverts par le chômage partiel", soit "six emplois sur dix du secteur privé", a déclaré Mme Pénicaud sur LCI, en assurant que ce dispositif avait permis d'éviter une vague de licenciements massifs. Mais "aujourd'hui, les conditions de la reprise sont là. Donc il n'y a pas tellement de raison que ce soit l'Etat qui continue à payer l'intégralité des salaires de 12 millions de salariés en France", a poursuivi la ministre sur LCI.

12h38

Dix mètres: la règle de distance entre deux vélos a été fixée pour les cyclistes qui sont désormais autorisés à des sorties sous conditions, à la satisfaction de la Fédération française de cyclisme (FFC).

"Le point le plus important est la possibilité pour chaque pratiquant de retrouver une activité cycliste, sur route ou sur des chemins pour le VTT", a déclaré lundi à l'AFP Michel Callot, président de la FFC, qui a édicté des guides pour la pratique individuelle et collective de ses différentes activités.

12h24

Le secrétaire national du PCF Fabien Roussel a demandé lundi au gouvernement que les masques soient remboursés par la Sécurité sociale, "une question de santé publique" parce que "leur port est obligatoire" dans certains lieux, a-t-il déclaré à l'AFP.

Le député du Nord et ses collègues le député Stéphane Peu et les sénateurs Pierre Laurent, Laurence Cohen et Pascal Savoldelli menaient une délégation communiste d'une quinzaine de personnes qui est venue manifester et remettre un courrier présentant leur requête au ministère de la Santé.

11h35

Au moins huit cas de footballeurs contaminés par le nouveau coronavirus ont été signalés depuis ce week-end parmi les effectifs de quatre clubs portugais de 1re division, dont le champion en titre Benfica, qui se préparent à reprendre le championnat fin mai à huis clos.

Benfica a annoncé dimanche soir que le milieu offensif portugais David Tavares avait été testé positif lors d'un dépistage réalisé vendredi. Le joueur est asymptomatique et en quarantaine, a précisé le club lisboète.

10h39

Stéphane Troussel, le président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, a réclamé de nouveau lundi la réouverture "indispensable" d'un certain nombre de parcs du département, dont celui de la Courneuve, malgré le classement en rouge de la région.

"La réponse du secrétaire d'État Laurent Nunez me met très en colère parce que sa réponse, c'est les bois à Paris pour les beaux quartiers, c'est oui, mais les grands parcs pour la Seine-Saint-Denis, c'est non, c'est inacceptable", a dénoncé sur France 2 M. Troussel.

09h47

Le président des Républicains Christian Jacob a plaidé lundi pour organiser le second tour des municipales en juin "si les conditions sanitaires le permettent", et pour installer rapidement les conseils municipaux élus dès le premier tour de mars.

"Dès que les conditions sanitaires le permettent, ça veut dire concrètement si on est capables d'ouvrir les écoles, les collèges, les lycées, les commerces, je ne vois pas au nom de quoi le deuxième tour ne pourrait pas se tenir en juin", a-t-il affirmé sur France Inter.

09h09

La journée de reprise se déroule "correctement" pour l'instant, a assuré lundi Jean-Baptiste Djebbari, au premier jour du déconfinement en France, synonyme de retour physique pour certains au travail, par la route ou les transports en commun.

"C'est une première journée qui, pour l'instant, se déroule correctement", a déclaré sur Cnews le secrétaire d’État chargé des Transports. Une partie des Français reprenaient le chemin du travail après deux mois de confinement et de nombreuses opérations de contrôle sont prévues dans les transports.

08h15

Dans certains métros ou RER, l'affluence est compliquée à gérer.

Le #RERB ce matin à Gare du Nord en direction du sud.



07h15

Dans les transports en commun en Ile-de-France, des messages sont régulièrement diffusés dans les hauts-parleurs pour inciter les voyageurs à s’espacer au maximum sur les quais.

06h30

Réouverture des commerces et redémarrage des usines, retour au travail de certains salariés : la vie économique française amorce lundi sa reprise après deux mois de confinement, mais celle-ci restera lente et sujette à de nombreuses incertitudes.

"400.000 entreprises qui représentent 875.000 emplois (...) vont rouvrir" s'est félicité le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, lors de l'annonce du plan de déconfinement jeudi. Mais après le choc du confinement, le temps "dans lequel nous allons rentrer à partir du 11 mai est un temps de transition" et "le plus dur est devant nous", a-t-il prévenu.

06h08

Les Etats-Unis ont enregistré 776 décès dus au coronavirus en 24 heures, le chiffre le plus bas depuis mars, ce qui porte le total à 79.522, selon le comptage samedi soir de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. Depuis plusieurs semaines, le bilan quotidien oscillait entre 1.000 et 2.500 morts.

D'après cette université de Baltimore (est), il y a eu 1.329.072 cas détectés dans le pays le plus touché par la pandémie, si l'on se fie à des données qui pourraient néanmoins sous-estimer le nombre de cas aux Etats-Unis comme un peu partout dans le monde, faute de tests suffisants.

Dimanche 10 mai

23h27

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 20.000 personnes en Amérique latine et aux Caraïbes, dont plus de la moitié au Brésil, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 18H25 GMT.

Avec un total de 20.159 morts (pour 359.975 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes sont la région la plus touchée après l'Europe (156.104 décès) et les Etats-Unis et le Canada (83.990 à eux deux). La pandémie de Covid-19 a tué 280.792 personnes dans le monde.

Le Brésil (10.627 morts), le Mexique (3.353) et l'Equateur (2.127) sont les pays les plus atteints de la région.

22h48

Le Covid-19 a fait au moins 280.693 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 19h00 GMT.

Au moins 4.070.060 cas d'infection ont été diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les États-Unis sont le pays le plus endeuillé avec 79.058 morts. Suivent le Royaume-Uni avec 31.855 morts, l'Italie (30.560), l'Espagne (26.621) et la France (26.380).

La pandémie a tué plus de 20.000 personnes en Amérique latine et aux Caraïbes, dont plus de la moitié au Brésil, selon un bilan à 18H25 GMT.

21h16

Aucune mesure de quarantaine ne s'appliquera aux voyageurs en provenance de France vers le Royaume-Uni "à ce stade", a précisé dimanche la présidence française après les annonces du Premier ministre britannique Boris Johnson.

En annonçant la prolongation du confinement au moins jusqu'au 1er juin sur le sol britannique, Boris Johnson a également indiqué sa volonté d'instaurer bientôt "une quarantaine pour les personnes qui entrent dans ce pays par avion".

Dans un communiqué, l'Elysée a souligné que cette possible quarantaine "ne s'appliquerait pas "aux voyageurs en provenance de France vers le Royaume-Uni à ce stade", à l'issue d'un entretien téléphonique entre M. Johnson et Emmanuel Macron.

"Toute mesure de part et d'autre serait prise de manière concertée et réciproque. Un groupe de travail entre les deux gouvernements sera mis en place pour assurer cette coopération tout au long des prochaines semaines", a ajouté la présidence française, sans précision de calendrier.

20h34

Le premier ministre britannique Boris Johnson a annoncé dimanche la prolongation du confinement lié au nouveau coronavirus au moins jusqu'au 1er juin, date à laquelle il espère pouvoir rouvrir progressivement magasins et écoles primaires.

Bien que nous ayons fait des progrès pour satisfaire au moins certaines des conditions que j'ai fixées, nous ne les avons pas toutes remplies. Ce n'est donc pas le moment, cette semaine, de mettre fin au confinement" décrété fin mars, a déclaré Boris Johnson qui a dit toutefois viser une réouverture des magasins et écoles primaires "au plus tôt début juin", et de certains bars et restaurants début juillet. Il a également annoncé sa volonté d'instaurer bientôt "une quarantaine pour les personnes qui entrent dans ce pays par avion".

19h45

La Ligue des droits de l'Homme (LDH) a décidé de contester l'arrêté municipal pris à Nice par le maire LR Christian Estrosi imposant le port du masque dans l'espace public, a-t-on appris dimanche.

Ce recours, sous la forme d'un référé-liberté, sera examiné lundi à 14h00 par le tribunal administratif de Nice, le jour même où cet arrêté entre en vigueur, simultanément avec les mesures de déconfinement prises au niveau national dans le cadre de l'épidémie de Covid-19.

"Nous avions obtenu le 17 avril du Conseil d'Etat une décision favorable concernant le même type d'arrêté quand il avait été pris par la ville de Sceaux (Hauts-de-Seine), sur le principe que les maires n'ont pas le pouvoir d'aggraver les mesures sanitaires prises par le gouvernement", rappelle Me Patrice Spinosi, avocat de la LDH.

18h19

L'épidémie de coronavirus a causé la mort de 70 personnes sur les dernières 24 heures en France, soit le plus faible bilan quotidien depuis le début du confinement le 17 mars, a indiqué dimanche la direction générale de la Santé, à la veille du début du déconfinement de la population.

Le bilan total depuis le 1er mars s'élève désormais à au moins 26.380 décès, alors que la pression sur les services d'urgence hospitaliers se réduit toujours, avec 36 malades en moins, pour un total de 2.776 cas graves en réanimation, selon le bilan quotidien de la DGS.

17h59

Le maire de New York Bill de Blasio a fait part dimanche de sa "grave inquiétude" concernant une augmentation de cas d'un syndrome touchant les enfants que les scientifiques pensent être lié au nouveau coronavirus.

Selon lui, 38 cas d'inflammation pédiatrique ont été détectés à New York, la ville américaine la plus touchée par la maladie Covid-19, et neuf autres cas sont toujours à l'étude.

Dans l'Etat de New York, trois morts liées à ce syndrome ont été comptabilisées, dont une dans la capitale financière américaine, a expliqué le gouverneur new-yorkais Andrew Cuomo pendant le week-end. Une des victimes avait cinq ans.

Les symptômes sont fièvre, éruption cutanée, douleur abdominale et vomissements.

16h35

Boris Johnson s'apprête à dévoiler dimanche sa stratégie en vue d'un déconfinement graduel face à la pandémie de Covid-19 qui a fait plus de 31.000 morts au Royaume-Uni, le deuxième pays le plus endeuillé du monde.

Si peu d'assouplissements des restrictions imposées fin mars sont attendues, le Premier ministre britannique a dévoilé sur Twitter un nouveau slogan : il n'appelle plus à "rester à la maison" mais à "rester vigilant" pour "contrôler le virus".

Nuançant les consignes en vigueur, le dirigeant conservateur demande de demeurer chez soi "autant que possible" et de "limiter les contacts".

Pour alléger le confinement, décrété le 23 mars, le gouvernement souhaite procéder par étapes, avec un nouveau système d'alerte sur le niveau du danger que fait courir la pandémie.

15h42

Plus de 18 millions de masques ont déjà été distribués en Ile-de-France depuis le début de la crise du coronavirus, a indiqué dimanche sa présidente Valérie Pécresse à la veille d'un déconfinement qui représente «un immense défi» dans cette région dense, notamment du côté des transports.

«On n'est pas à l'abri d'un reconfinement si les règles ne sont pas respectées. Il va falloir faire preuve de civisme et d'autodiscipline encore pendant des semaines. Le retour à la normale ce n'est pas pour demain», a averti la présidente de la région (ex-LR) sur Europe 1/Les Echos/Cnews.

14h23

Jean-Luc Mélenchon s'est dit dimanche «très inquiet» à la veille du déconfinement en France car les mesures décidées par le gouvernement pour un retour progressif au travail et à l'école «sont une fois de plus du grand n'importe quoi». «La date du 11 mai, elle a été décidée par un seul et unique personnage, le président de la République, sans qu'on y mette en face les moyens concrets», a dénoncé sur Radio J le leader de la France insoumise, accusant Emmanuel Macron de «souvent nous donner l'impression d'être totalement surexcité».

«On annonce des proportions de trains et de métros, mais on ne sait pas combien de gens vont venir (...) demain (lundi 11 mai), vous allez avoir des milliers de gens sur les quais» et les agents de sécurité vont devoir «toucher du bras ou de l'épaule la personne qui n'a pas de masque, soit qu'elle n'a pas pu se le payer, soit qu'elle n'a pas de conscience civique suffisante». «Vous leur demandez de se suicider à ces gens-là ? Tout ça risque de tourner très mal», craint M. Mélenchon, qui réclame des masques gratuits pour tout le monde. Regrettant qu'il n'y ait «pas de politique de déconfinement commune en Europe», il a également répété qu'il n'était «pas d'accord pour qu'on prenne un risque avec les gamins» en les envoyant à l'école.

13h30

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 279.185 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT. Plus de 4.035.470 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

Parmi ces cas, au moins 1.340.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 78.794 décès pour 1.309.541 cas. Au moins 212.534 personnes y ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Royaume-Uni avec 31.587 morts pour 215.260 cas, l'Italie avec 30.395 morts (218.268 cas), l'Espagne avec 26.621 morts (224.390 cas) et la France avec 26.310 morts (176.658 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté en décembre, a officiellement dénombré au total 82.901 cas (14 nouveaux entre samedi et dimanche), dont 4.633 décès et 78.120 guérisons. L'Europe totalisait dimanche à 11H00 GMT 155.441 décès pour 1.721.579 cas, les Etats-Unis et le Canada 83.597 décès (1.377.243 cas), l'Amérique latine et les Caraïbes 19.743 décès (359.010 cas), l'Asie 10.541 décès (289.683 cas), le Moyen-Orient 7.554 décès (219.755 cas), l'Afrique 2.184 décès (59.927 cas) et l'Océanie 125 décès (8.276 cas).

Ce bilan a été réalisé à partir de données collectées par les bureaux de l'AFP auprès des autorités nationales compétentes et des informations de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

12h49

Le gouvernement italien a adopté dans la nuit de samedi à dimanche un décret resserrant les libérations de détenus pour cause de coronavirus, décision prise après l'émoi suscité par la sortie de prison de chefs mafieux. Ce nouveau texte prévoit notamment que ces libérations soient réévaluées toutes les deux semaines, afin de vérifier que les motifs qui les avaient justifiées restent valables. Selon la presse, 376 criminels ou mafieux ont été libérés pour des raisons sanitaires pendant la pandémie. La plupart sont âgés de plus de 60 ans et ont été placés aux arrêts domiciliaires.

Les cas qui ont suscité le plus de polémique sont ceux de trois parrains, détenus sous le régime dit du "41 bis", c'est à dire une détention très stricte réservée aux criminels dangereux et qui permet de les isoler de leur milieu mafieux. Il s'agit de Francesco Bonura (mafia sicilienne), Vincenzo Iannazzo ('Ndrangheta calabraise) et de Pasquale Zagaria (Camorra napolitaine). Appartenant au clan des Casalesi, ce dernier âgé de 60 ans est atteint d'un cancer. Sa libération a entraîné la démission, le 30 avril, du chef de l'administration pénitentiaire italienne, Francesco Basentini.

12h03

La Russie a enregistré dimanche 11.012 nouveaux cas confirmés de coronavirus, portant à 209.688 le nombre total de cas depuis l'apparition de la pandémie, ont indiqué les autorités sanitaires russes.

Le nombre de décès reste relativement faible, à 1.915, selon les statistiques publiées dimanche par les autorites, tandis que le nombre de cas positifs dépasse 10.000 pour le 7e jour consécutif.

07h13

Trois membres de l'équipe de lutte contre le coronavirus de la Maison Blanche, dont l'épidémiologiste Anthony Fauci, vont rester en isolement apès de possibles expositions au virus, ont rapporté samedi des médias américains. Robert Redfield, directeur du Centre de prévention des maladies infectieuses (CDC), et Anthony Fauci, qui conseille le président Donald Trump, se sont mis en quarantaine après avoir été en contact avec des personnes contaminées, ont annoncé ces médias dans un premier temps. Le troisième responsable concerné est Stephen Hahn, qui est à la tête de la FDA, l'agence américaine des denrées alimentaires et des médicaments. Ces informations interviennent au lendemain de l'annonce que Katie Miller, la porte-parole du vice-président Mike Pence, a été testée positive au virus.

Les Etats-Unis ont enregistré 1.568 décès dus au coronavirus en 24 heures, ce qui porte le total à 78.746, selon le comptage samedi soir de l'université Johns Hopkins, qui fait référence. D'après cette université de Baltimore (est), il y a eu 1.309.164 cas détectés dans le pays le plus touché par la pandémie, si l'on se fie à des données qui pourraient néanmoins sous-estimer le nombre de cas aux Etats-Unis comme un peu partout dans le monde, faute de tests suffisants.

Le gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, a signalé sur Twitter samedi la mort de «trois jeunes New-Yorkais», à une date qu'il n'a pas précisée, d'une maladie inflammatoire aux symptômes proches de la maladie de Kawasaki, probablement liée au Covid-19. Il en avait annoncé une première la veille. «Bien que ce soit rare, nous exhortons les parents à la vigilance», a-t-il écrit.

06h14

La municipalité de Séoul a ordonné la fermeture des bars et discothèques de la capitale en raison de l'apparition d'un nouveau foyer de contamination, qui fait craindre une résurgence de l'épidémie de coronavirus, jusqu'alors jugulée. Le président sud-coréen Moon Jae-in a exhorté la population à la plus grande vigilance, alors que le pays, qui était un des plus importants foyers de contamination au monde en février, avait suscité l'admiration des capitales étrangères pour ses résultats dans le combat contre le Covid-19.

Plus d'une vingtaine de nouveaux cas de contamination ont été rattachés à un homme de 29 ans testé positif après avoir fréquenté cinq clubs et bars le week-end précédent à Itaewon, l'un des quartiers branchés de Séoul. Les autorités sanitaires redoutent une flambée de nouvelles contaminations. Car on estime à 7.200 le nombre de personnes ayant également fréquenté les cinq établissements en question. «La négligence peut entraîner une explosion des infections», a déclaré le maire de Séoul, Park Won-soon, précisant que la fermeture serait maintenue jusqu'à nouvel ordre. Il a aussi demandé aux personnes s'étant rendues dans ces établissements de se faire connaître.

Sur les 18 nouveaux cas positifs au Covid-19 répertoriés samedi en Corée du Sud, 17 étaient liés au foyer d'Itaewon, selon les Centres coréens de contrôle et de prévention des maladies (KCDC). Le pays était pourtant en train de retrouver une vie normale. Les autorités avaient assoupli mercredi les règles de distanciation sociale, en vigueur depuis mars.

00h43

Le Brésil a franchi le seuil des 10.000 morts et des 150.000 cas de coronavirus, selon les chiffres communiqués samedi par le ministère de la Santé du pays le plus touché d'Amérique latine par la pandémie. Les autorités ont enregistré 10.627 décès et 155.939 cas confirmés de contamination au Covid-19, des chiffres qui toutefois, selon la communauté scientifique, pourraient être 15, voire 20 fois plus élevés en réalité, le Brésil pratiquant très peu de tests.

Au rythme élevé où progresse le Covid-19, le pays de 210 millions d'habitants pourrait être en juin le nouvel épicentre de la pandémie qui a fait au moins 276.000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine. Samedi soir, 730 décès supplémentaires avaient été enregistrés en 24 heures, un chiffre proche du record quotidien établi la veille (751). Par ailleurs, 10.701 nouveaux cas ont été confirmés en une journée.

Le seuil des 10.000 morts franchi, le Congrès «solidaire de la douleur» et «par respect de la mort de 10.000 Brésiliens» a décrété samedi trois jours de deuil officiel. Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés ont appelé les Brésiliens «à suivre les recommandations des autorités de la Santé» avant «un retour certain et définitif à la normalité».

19h06

L'épidémie de coronavirus a fait 80 morts supplémentaires en 24 heures en France, le plus faible bilan quotidien depuis début avril, portant le nombre total de décès à 26.310 depuis le 1er mars, a indiqué samedi la Direction générale de la santé dans un communiqué.

La pression sur les services de réanimation continue de s'alléger, avec 38 nouveaux cas graves admis en réanimation, soit un solde de 56 malades graves du Covid-19 en moins.

16h58

La pandémie de coronavirus a fait plus de 275.000 morts dans le monde, dont près de 85% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 14h50 GMT.

Au total, 275.018 décès ont été recensés dans le monde (pour 3.955.631 cas), dont 154.313 en Europe (1.699.566 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (77.280), devant le Royaume-Uni(31.241), l’Italie (30.201), l’Espagne (26.478) et la France (26.230).

13h41

Les autorités iraniennes ont fait part samedi d'une hausse des nouveaux cas de Covid-19 dans le sud-ouest, annonçant plus de 1.500 nouvelles contaminations sur l'ensemble du territoire.

«Toutes les provinces affichent une baisse progressive du nombre de nouvelles infections (...) à l'exception de celle du Khouzestan (sud-ouest) où la situation est toujours préoccupante» a déclaré Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé.

Le ministère de la Santé a cessé de publier le bilan de la pandémie à échelle provinciale depuis près d'un mois, notamment pour limiter les déplacements entre régions.

Il utilise à la place un système de couleurs (blanc, jaune, rouge) pour établir une échelle du risque (du plus faible au plus élevé) lié à la maladie dans les différentes provinces.

D'après les derniers rapports officiels, la province du Khouzestan était rouge tout comme celles de Téhéran et de Qom, où les premiers cas avaient été annoncés mi-février.

Selon M. Jahanpour, 1.522 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, portant le nombre total à 106.220.

13h36

La Chine a admis samedi que le Covid-19 avait révélé des «lacunes» dans son système de santé et de prévention des maladies infectieuses, des propos qui interviennent sur fond de critiques du président américain Donald Trump.

Le pays asiatique a été le premier touché par l'épidémie fin 2019. La grande ville de Wuhan (centre), où a été détecté le nouveau coronavirus, avait été particulièrement meurtrie.

Le début de la crise y a été dur : soignants confrontés à une maladie alors inconnue, hôpitaux surchargés contraints de refuser des patients, tests indisponibles, malades non détectés ou encore manque de matériel.

Plusieurs médecins de Wuhan qui avaient donné l'alerte sur l'apparition d'un nouveau virus avaient également été interrogés par la police et accusés de propager «des rumeurs».

«La lutte contre l'épidémie de Covid-19 aura été un grand test pour le système et les capacités de gouvernance du pays», a concédé samedi Li Bin, le vice-ministre chinois de la Santé.

«Elle a également révélé que la Chine avait encore des lacunes dans ses systèmes et mécanismes de prévention et de contrôle des grandes épidémies et dans son système de santé publique», a-t-il souligné lors d'une conférence de presse à Pékin.

Le président Xi Jinping avait déjà utilisé le même vocabulaire en février.

12h49

Sur la centaine de tests effectués, tous n'ont pas encore donné de résultats. Mais ce sont déjà neuf personnes qui ont été testées positives au Covid-19. Le préfet de Dordogne a indiqué que l'enterrement était le point de départ de ce foyer de contamination. Les obsèques ont eu lieu le 24 avril à Eglise-Neuve-de-Vergt (Dordogne), selon Sud Ouest.

Le 1er mai une personne ayant assisté à la cérémonie a été testée positive au Covid-19 après avoir consulté un médecin. Or la recherche des personnes qu'elles avaient pu contaminer a conduit à l'enterrement d'Eglise-Neuve-de-Vergt, auquel plusieurs dizaines de personnes avaient assisté.

Après la découverte de ce foyer de contamination, l'Agence régionale de Santé (ARS) a mené une campagne de dépistages. Un centaine de tests ont été effectués dont un peu plus de la moitié n'ont pas encore donné leur résultat.

10h15

Air France va contrôler à partir de lundi la température de ses passagers, qui ne pourront pas embarquer si elle est supérieure à 38 degrés, a annoncé samedi la compagnie aérienne dans un communiqué. «Des contrôles de température seront progressivement déployés au départ de l'ensemble des vols opérés par Air France à compter du 11 mai», a indiqué la compagnie. «Cette vérification systématique sera assurée au moyen de thermomètres infrarouges sans contact». Les clients présentant une température supérieure à 38°C «pourront se voir refuser l'embarquement et leur réservation sera modifiée sans frais pour un départ ultérieur». Le port du masque sera également obligatoire pour voyager dans les avions Air France à partir de lundi.

La compagnie avait déjà adopté une série de mesures pour lutter contre la dissémination du virus. Le masque est ainsi obligatoire pour l'ensemble des membres d'équipage et des agents en contact avec les clients. A bord des avions, la compagnie espace les passagers «autant que possible», la démarche étant facilitée par le faible taux de remplissage actuel des appareils. Les procédures de nettoyage et de désinfection des cabines ont été renforcées, et un produit virucide «dont la durée d'efficacité est établie pour 10 jours» est pulvérisé «périodiquement» dans les cabines. Le service a bord de boisson et de restauration est supprimé pour les vols intérieurs et les vols courts en Europe.

Air France précise par ailleurs dans son communiqué que les systèmes de recyclage d'air de ses avions filtre les virus types coronavirus. Ils sont équipés en effet de filtres HEPA «identiques à ceux utilisés dans des blocs opératoires», qui extraient «plus de 99,99% des virus les plus petits, y compris ceux dont la taille ne dépasse pas 0,01 micromètre». Les virus type coronavirus ont une taille variant entre 0,08 et 0,16 micromètres, selon Air France.

10h07

Pour le 7e jour consécutif, la Russie a enregistré samedi plus de 10.000 cas supplémentaires de nouveau coronavirus, portant le total à près de 200.000. Le plus grand pays du monde dénombre désormais 198.676 cas détectés, dont 10.817 recensés en 24 heures, selon les autorités.

La Russie est le cinquième pays le plus touché en terme de contaminations, derrière les Etats-Unis, l'Espagne, l'Italie et le Royaume-Uni. Avec 1.827 décès, dont 104 au cours des dernières 24 heures, statistiquement, le nombre des morts demeure faible par rapport à tous ces pays et d'autres en Europe comme la France ou même l'Allemagne. Les autorités russes affirment que l'envolée du nombre des cas depuis une semaine s'explique par la multiplication des tests effectués - 5,2 millions selon le comptage de samedi - et non par une accélération de la propagation.

Cela expliquerait aussi la faible mortalité. L'objectif du dépistage massif est de traquer les cas asymptomatiques ou légers de Covid-19 et qui ne sont pas nécessairement comptabilisés dans d'autres pays faute d'accès aux tests. Mais certains en Russie doutent de cette interprétation et de la véracité des statistiques de mortalité. Michael Ryan, le directeur exécutif chargé des questions d'urgence sanitaire à l'Organisation mondiale de la santé, a estimé lui vendredi que «la Russie vit probablement une épidémie à retardement». Moscou, principal foyer de l'épidémie en Russie avec représente 104.189 cas et 1.010 morts, a prolongé le confinement de la population jusqu'au 31 mai.

6h

L'Assemblée nationale a voté dans la nuit de vendredi à samedi en première lecture le projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet et qui «intègre les enjeux» du déconfinement progressif à partir de lundi.

Les députés ont adopté le texte à main levée, avec l'appui des élus LREM, du MoDem et de la majorité des UDI-Agir. LR a voté contre, comme le PS au nom des «libertés individuelles», ainsi que LFI notamment en raison de l'absence de mesures sociales et le PCF, jugeant l'état d'urgence «contreproductif». Les élus du groupe Libertés et Territoires se sont partagés essentiellement entre votes contre et abstentions.

SAMEDI 9 MAI

23h23

La porte-parole du vice-président américain Mike Pence a été testée positive au nouveau coronavirus, selon des sources officielles et des médias vendredi, tandis que Donald Trump continue à assister à des événements officiels sans porter de masque.

Katie Miller est la femme de Stephen Miller, qui est lui l'un des plus proches conseillers de Donald Trump et l'artisan de sa politique anti-immigration.

Six personnes qui auraient pu être en contact avec Mme Miller et devaient voyager avec Mike Pence à bord d'Air Force Two ont dû quitter l'avion avant le décollage de la base militaire d'Andrews, dans la banlieue de Washington.

C'est le deuxième cas de contamination au coronavirus à la Maison Blanche cette semaine après un militaire de la Marine au service du président.

Donald Trump et Mike Pence, qui se font tester quotidiennement, ont indiqué être négatifs au virus.

22h51

La Collectivité de Saint-Martin a autorisé vendredi la reprise de la baignade et les accès à la plage dans la petite île dépendant de la Guadeloupe, à trois jours du déconfinement.

La partie française de Saint-Martin (environ 32.000 habitants) compte actuellement 38 cas déclarés de Covid-19, un malade hospitalisé et 3 décès.

Le président de la Collectivité Daniel Gibbs a pris un arrêté territorial levant l’interdiction de baignade et d’accès aux plages prise au début de la crise sanitaire. La population peut depuis vendredi retourner sur les plages "pour la pratique de sport individuel (marche, course à pied) et prendre un bain de mer", précise la Collectivité.

Cet arrêté territorial intervient alors que la préfecture avait indiqué que l’interdiction de baignade serait levée seulement si les résultats des analyses de l'ARS étaient positifs.

21h56

Madrid et Barcelone, les deux plus grandes villes espagnoles, ne passeront pas lundi à la nouvelle étape du déconfinement contrairement à d'autres régions où les terrasses pourront rouvrir et les gens se réunir avec leurs proches, a annoncé vendredi le gouvernement.

Très progressif, le plan de déconfinement de l'Espagne, l'un des pays les plus endeuillés par la pandémie de coronavirus, doit s'étaler jusqu'à fin juin. Il comporte quatre phases qui seront mises en oeuvre à des rythmes différents dans chaque région en fonction de l'évolution de l'épidémie.

Le ministère de la Santé a annoncé vendredi soir que la moitié des quelque 47 millions d'Espagnols pourraient entrer dans la nouvelle phase du déconfinement à partir de lundi.

20h34

Des portraits de soignants, enseignants, commerçants, bénévoles, livreurs ou encore agents de la ville seront projetés dimanche soir à la Tour Eiffel pour les remercier de leur engagement dans la lutte contre le coronavirus, a annoncé la Ville de Paris vendredi.

A la veille d'un déconfinement très prudent dans la capitale et le reste de la France, la Ville "rendra hommage aux professionnels et bénévoles parisiens qui se sont particulièrement mobilisés".

A 21 heures, une projection de portraits aura ainsi lieu à la Tour Eiffel, où un écran géant sera installé. "Heureusement, vous étiez là", pourra-t-on lire sur un bandeau.

19h27

243 morts ces dernières 24 heures, soit 26.230 décès en France depuis le début de l'épidémie. Dont 16.497 au sein des services hospitaliers et 9.733 dans les Ehpad

18h33

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 270.000 morts dans le monde, dont près de 85% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 16H15 GMT.

Au total, 270.927 décès ont été recensés dans le monde (pour 3.877.772 cas), dont 153.367 en Europe (1.678.495 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (75.781), devant le Royaume-Uni (31.241), l'Italie (30.201), l'Espagne (26.299) et la France (25.987).

18h16

Le gouverneur de l'Etat de Sao Paulo, le plus durement frappé par le coronavirus au Brésil, a annoncé vendredi "la prolongation du confinement jusqu'au 31 mai" afin de tenter d'endiguer la propagation de la pandémie.

En dépit des pressions du président Jair Bolsonaro en faveur d'un redémarrage de l'économie, Joao Doria a annoncé cette mesure en raison de "la situation affligeante" dans l'Etat de près de 46 millions de personnes qui, avec 3.206 morts, enregistre près d'un tiers des décès de l'ensemble du Brésil.

18h11

Quelque soixante stations du métro parisien, sur 302 au total, resteront fermées lundi au début du déconfinement, a annoncé vendredi le secrétaire d'Etat aux Transports Jean-Baptiste Djebbari.

"Environ soixante stations de la RATP resteront fermées à partir du 11 mai", a indiqué M. Djebbari lors d'une conférence de presse. Il ajouté que le gouvernement souhaitait "que roulent à la SNCF en moyenne 50% des trains du quotidien, c'est-à-dire les TER et les transiliens, et 75% de l'offre habituelle de la RATP en Ile-de-France".

18H09

L'Italie a passé la barre des 30.000 morts causés par l'épidémie de Covid-19 avec 30.201 décès, en hausse de 243 sur 24 heures, a annoncé vendredi la Protection civile dans son bilan quotidien.

L'Italie est le deuxième pays européen, après le Royaume-Uni mardi, a dépasser ce seuil symbolique, même si les autres chiffres - hausse du nombre de morts, nombre total de malades ou nombre de personnes en soins intensifs - sont encourageants.

17h51

La Commission européenne a appelé vendredi les Etats membres de l'UE et de l'espace européen à prolonger d'un mois l'interdiction temporaire sur les voyages non-essentiels vers l'UE, jusqu'au 15 juin, a annoncé l'institution dans un communiqué.

Malgré des premiers assouplissements des mesures de lutte contre la pandémie de nouveau coronavirus au sein du bloc, "la situation reste fragile à la fois en Europe et dans le monde", est-il expliqué.

17h37

Le gouvernement portugais a assuré vendredi tout mettre en œuvre pour que sa diaspora puisse visiter le pays pendant les vacances d'été, en dépit des restrictions mises en place pour freiner la pandémie de coronavirus.

"L'objectif du gouvernement est que les émigrés puissent se rendre au Portugal cet été pour retrouver leurs familles et, comme ils l'ont toujours fait, soutenir la reprise économique", a indiqué dans un communiqué le secrétariat d'Etat aux communautés portugaises à l'étranger.

Il s'agit de la deuxième fois que Lisbonne doit démentir des informations selon lesquelles il y aurait des obstacles aux visites de ses ressortissants cet été, très relayées notamment au sein de la communauté portugaise de France.

16h17

Le parc d'attraction allemand, Europa-Park, le plus populaire d'Europe après Disneyland Paris qui attire chaque année des millions de visiteurs tout près de la frontière avec la France, va rouvrir le 29 mai, d'abord pour les habitants d'Allemagne tant que les frontières sont fermées, a annoncé vendredi sa direction.

Les hôtels et les restaurants d'Europa-Park vont rouvrir progressivement à partir du 18 mai, puis le parc en lui-même le 29 mai, a détaillé dans un communiqué la direction du parc d'attraction, qui avait accueilli plus de 5,7 millions de visiteurs en 2019.

16h06

Visa pour l'image, plus important festival de photojournalisme au monde, qui se tient chaque année à Perpignan (sud de la France) a annoncé vendredi qu'il comptait maintenir sa 32e édition, prévue du 29 août au 13 septembre, si les mesures sanitaires liées à l'épidémie de Covid-19 "le permettent".

"Exceptionnellement, l'équipe de Visa pour l'image prépare une édition 2020 adaptée aux réglementations en vigueur de distanciation sociale et de circulation des publics, respectueuse des consignes des autorités", expliquent les organisateurs dans un communiqué.

Si les conditions sanitaires permettent la tenue du festival, cette édition pas comme les autres proposera au public 20 expositions du 29 août au 13 septembre, sur deux sites emblématiques du festival qui seront aménagés pour tenir compte de ces consignes.

16h00

La prime annoncée jeudi par le gouvernement pour les professionnels du médico-social représentera "un effort exceptionnel de près de 700 millions d'euros" financé par l'Assurance maladie, a annoncé le ministère de la Santé vendredi.

"Afin de reconnaître pleinement leur très forte mobilisation et leur participation à la gestion de la crise sanitaire", le gouvernement a décidé le versement d'une prime exceptionnelle "aux professionnels présents durant la crise, quel que soit leur statut, de tous les établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad), ainsi que des établissements et services accompagnant les personnes adultes et enfants en situation de handicap", rappelle le ministère dans un communiqué.

Pour ceux qui ont travaillé dans les 33 départements les plus touchés par l'épidémie, la prime sera de 1.500 euros. Pour les autres, elle sera de 1000 euros.

15h12

La ville de Nice a pris un arrêté imposant le port du masque dans l'espace public sur tout le territoire de la commune à compter de lundi, premier jour du déconfinement, a indiqué vendredi le maire (LR) de la ville Christian Estrosi.

"J'ai signé hier le 7 mai un arrêté imposant le port du masque sur l'ensemble des voies publiques, pour toute personne circulant sur le territoire de la commune de Nice, à compter du 11 mai, et cet arrêté est valable jusqu'au 2 juin", a indiqué l'élu au cours d'une visio-conférence.

Cette obligation s'impose de 08h00 à 20h00, à toutes les personnes âgées de 11 ans et plus. Les infractions à ces dispositions seront punies d'une contravention de 35 euros. L'arrêté a été adressé à la préfecture pour le contrôle de légalité.

15h04

La Chine a donné vendredi son feu vert à la réouverture des cinémas, des installations sportives, des théâtres et des lieux de divertissement moyennant des précautions contre la maladie Covid-19, selon une directive gouvernementale.

Les musées, les sites touristiques ou encore les bibliothèques sont également mentionnés dans ces instructions, un document qui autorise officiellement les propriétaires et gestionnaires de ces endroits à ouvrir à nouveau leurs portes.

Les 70.000 cinémas de Chine avaient été fermés fin janvier afin d'empêcher la propagation du nouveau coronavirus. Une décision qui a lourdement frappé l'industrie cinématographique du pays.

13H45

La présidente du Rassemblement national, Marine Le Pen, a affirmé vendredi travailler sur un "livre noir" de la crise sanitaire due à l'épidémie du nouveau coronavirus, pour mettre le gouvernement "devant ses responsabilités".

"Nous travaillons sur, en quelque sorte, un livre noir de la crise sanitaire, non seulement parce que je pense que le gouvernement doit être mis devant ses responsabilités, mais aussi parce que faire la liste des erreurs, c'est éviter de les commettre à nouveau", a-t-elle déclaré à la presse à l'issue de la cérémonie du 8-Mai à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais).

11h45

La Chine a déclaré vendredi soutenir la création "après la fin de l'épidémie" d'une commission sous l'égide de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) afin d'évaluer "la réponse mondiale" au Covid-19.

Cette évaluation devra se faire de façon "ouverte, transparente et inclusive", a précisé Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Cette déclaration intervient après des pressions internationales demandant une enquête sur l'apparition du virus en Chine.

11h43

Le Danemark prévoit de rouvrir ses musées, théâtres, cinémas, parcs d'attraction en extérieur et zoos le 8 juin, a annoncé vendredi le gouvernement.

Les réunions, actuellement limitées à dix personnes, seront autorisées jusqu'à 30 ou 50 personnes selon le type d'événement.

Les autorités avaient annoncé jeudi la réouverture des centres commerciaux à partir de lundi et des lieux de culte, collèges et restaurants le 18 mai.

La plupart des salariés en col blanc vont pouvoir retourner dans leurs bureaux dès que ceux-ci se seront adaptés aux règlements sur l'hygiène et la distanciation sociale.

10h50

L'attestation employeur instituée à partir de lundi dans les transports en commun d'Ile-de-France sera contrôlée "entre 6H30 et 9H30", et "le soir entre 16H00 et 19H00", a assuré vendredi la présidente de la région Valérie Pécresse (ex-LR).

Les contrôles seront menés "dans les grandes gares" mais "en dehors de ces plages horaires, les transports qui ne seront pas saturés sont évidemment ouverts à tous", a ajouté Mme Pécresse, qui préside également Ile-de-France mobilités, sur France2. Par ailleurs "il y aura une tolérance dans les premiers jours, l'objectif n'est pas la verbalisation mais de donner priorité à ceux qui ont absolument besoin des transports en commun, ceux qui vont travailler", a-t-elle précisé. A partir de samedi et "dans 400 gares d'Ile-de-France, nous distribuerons 2 millions de masques", a par ailleurs déclaré Mme Pécresse, une initiative menée "pendant les premières semaines" du déconfinement pour "permettre d'amorcer la pompe jusqu'à ce que les Franciliens puissent les acheter eux-mêmes", selon elle.

10h25

La Russie a enregistré vendredi pour le 6e jour consécutif plus de 10.000 infections au coronavirus, dont plus de la moitié dans la capitale Moscou où le confinement a été prolongé jusqu'au 31 mai.

Le pays dénombre désormais 187.859 cas, dont 10.699 recensés ces dernières 24 heures, selon les autorités, ce qui fait de la Russie le 5e au monde en terme de contaminations.

Statistiquement, le nombre de décès demeure néanmoins faible avec 1.723 morts, dont 98 au cours des dernières 24 heures.

Moscou, qui a prolongé le confinement de sa population jusqu'au 31 mai, reste de loin le foyer principal de l'épidémie en Russie avec 5.846 nouveaux cas pour un total de 98.522, soit plus de la moitié du total.

L'envolée du nombre de cas depuis une semaine s'explique, assurent les autorités, par la multiplication des tests effectués - 4,98 millions selon le comptage de vendredi - et non par une accélération de la propagation.

08h00

Le déconfinement à la SNCF commence dès ce vendredi pour les trains grandes lignes, et lundi pour les trains du quotidien, l'objectif étant «un retour à la normale fin juin». A partir de lundi, le nombre de trains de banlieue d'Ile-de-France qui circuleront oscillera entre 50% et 60% de la normale. Le niveau atteindra de 40% à 50% pour les TER, et 32% pour les TGV et Intercités. Les grandes lignes redémarrent ce vendredi avec 20% du service et le retour des TGV low-cost Ouigo.

Les déplacements resteront toutefois limités à 100 km jusqu'au 2 juin, et «seuls les voyages pour raisons professionnelles ou motifs impérieux seront autorisés pour des distances plus longues», rappelle le groupe public. Les contrevenants risquent une amende de 135 euros.

Dans les TGV et Intercités, la compagnie continuera à ne pas vendre plus d'un siège sur deux pour respecter les règles de distanciation, et la réservation sera plus que jamais obligatoire. Le port du masque y est par ailleurs obligatoire dès vendredi.

02h44

Les Etats-Unis ont déploré jeudi plus de 2.400 décès supplémentaires du coronavirus en 24 heures, portant le bilan total de l'épidémie dans le pays à plus de 75.500 morts, selon le comptage de l'université Johns Hopkins. Ces 2.448 décès supplémentaires ont été recensés entre 20h30 locales jeudi et la veille à la même heure par l'université, qui actualise ses données en continu. Les Etats-Unis comptent par ailleurs plus de 1,25 million de cas officiellement diagnostiqués (+27.300 en 24h).

Quelque 195.000 personnes sont déclarées guéries. Plus de 8,1 millions de tests de dépistage ont été réalisés dans le pays, de même source. Les bilans journaliers aux Etats-Unis ne sont pas passés sous la barre des 1.000 morts depuis le 1er avril. Après avoir enregistré plus de 3.100 morts en 24h mi-avril, le pays est aujourd'hui bloqué sur un «plateau» dont il n'arrive pas à redescendre. Si l'épidémie ralentit désormais à New York, qui reste l'épicentre avec plus de 20.000 morts confirmées ou probables du virus dans l'Etat, d'autres foyers sont apparus, comme la région de la capitale américaine, Washington.

Les Etats-Unis sont de loin le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas détectés, selon les données officielles. Donald Trump a toutefois régulièrement accusé la Chine de mentir sur son bilan. «L'Amérique est engagée dans une bataille féroce contre une maladie terrible», a déclaré le président américain jeudi. «Nous prions pour que les scientifiques et les chercheurs innovent sur des traitements, trouvent des thérapies et des vaccins, et qu'ils les trouvent vite.»

VENDREDI 8 MAI

23h28

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a estimé jeudi que «83.000 à 190.000 personnes en Afrique pourraient mourir du COVID-19 et 29 à 44 millions pourraient être infectées au cours de la première année».

Tel serait le bilan de la pandémie «si les mesures de confinement échouent, selon une nouvelle étude du bureau régional de l'OMS pour l'Afrique», indique un communiqué reçu par l'AFP à Brazzaville, siège régional de l'organisation

21h20

Amazon a annoncé jeudi vouloir prolonger jusqu'au 13 mai inclus la suspension de l'activité de ses centres de distribution en France, après une décision de justice lui imposant d'évaluer les risques liés à l'épidémie de Covid-19.

Le géant américain de la logistique, qui proposera cette prolongation lors d'un comité social et économique central du groupe vendredi, a également annoncé se pourvoir en cassation pour "contester la décision de la cour d'appel de Versailles" du 24 avril donnant raison aux syndicats.

20h40

"Le bien-être et la sécurité de chacun est la priorité": Paul McCartney a annulé jeudi sa tournée printanière française en raison des contraintes liées au Covid-19.

L'ex-figure des Beatles ne jouera donc pas le 23 mai à Lille, le 26 mai à Paris (La Défense Arena), le 31 mai à Bordeaux et le 7 juin 2020 à Lyon.

"Le groupe et moi sommes tellement désolés que nous ne puissions pas être avec vous, mais ce sont des moments sans précédent et le bien-être et la sécurité de chacun est la priorité, écrit Sir Paul dans un communiqué. J'espère que vous vous portez tous bien alors que nous attendons avec impatience les temps meilleurs à venir".

Son entourage dit avoir "examiné les possibilités de trouver des périodes de tournée alternatives dans le calendrier", mais "cela ne sera pas possible en raison des nombreux engagements en cours de Paul".

Les billets pour les concerts de la tournée française seront remboursés "dans le point de vente" à partir du 12 mai 2020.

19h49

178 morts ont été recencés ces dernières 24 heures, soit 25.987 décès en France depuis le début de l'épidémie. Dont 16.386 décès dans les services hospitaliers et 9.601 en Ehpad.

19h18

Roland-Garros, repoussé du printemps à l'automne en raison de la pandémie de coronavirus, source "d'incertitudes pour tous les événements rassemblant du public partout dans le monde", va "rembourser tous les billets déjà achetés", annonce la Fédération française de tennis (FFT) jeudi.

"La situation sanitaire actuelle liée au Covid-19 et l'ampleur qu'a pris cette pandémie sont à l'origine d'incertitudes pour tous les évènements rassemblant du public partout dans le monde", souligne la FFT, qui organise le tournoi, dans un message envoyé à toutes les personnes qui avaient acheté des places pour l'édition 2020 avant l'annonce de son report.

19H07

Le tribunal judiciaire du Havre a condamné jeudi en référé le groupe automobile français Renault à suspendre la reprise de la production à Sandouville (Seine-maritime) en raison de mesures de protection insuffisantes face au Covid-19.

L'usine, qui compte 1.848 collaborateurs, avait repris partiellement son activité le 28 avril après l'avoir arrêtée le 16 mars à cause de l'épidémie. Elle a été arrêtée jeudi après-midi jusqu'à nouvel ordre, selon la direction, qui annonce sa volonté de faire appel.

Le tribunal condamne Renault "à suspendre la reprise de la production" car cette reprise ne "permet pas d'assurer (...) la sécurité des travailleurs de l'usine face au risque lié au Covid-19", selon l'ordonnance de référé révélée par le média normand Le Poulpe, mais dont l'AFP a eu une copie.

18h17

Edouard Philippe a affirmé jeudi que la France, "une fois la crise sanitaire passée, répondra à la crise économique et à l'appauvrissement général qui va intervenir", à l'occasion de sa présentation détaillée du plan de déconfinement.

Répondant à une question sur la possibilité ou pas d'augmenter le temps de travail après la crise, le Premier ministre s'est dit "concentré sur la crise sanitaire". Mais "je crois que si nous voulons retrouver notre prospérité, dépasser ce cap et ce coup dur pour la France, il faudra collectivement que nous nous en donnions les moyens par le travail, la solidarité, l'inventivité", a-t-il ajouté.

18h05

Le tribunal judiciaire du Havre a condamné jeudi en référé Renault à suspendre la reprise de la production à Sandouville (Seine-maritime) en raison de mesures de protections insuffisantes face au Covid-19.

L'usine qui compte 1.848 collaborateurs avait repris partiellement son activité le 28 avril après l'avoir arrêtée le 16 mars à cause de l'épidémie.

17h35

Malgré le confinement, des actes de braconnage, des arrachages de haies et des pollutions de cours d'eau ont eu lieu, selon un premier bilan de l'Office français de la biodiversité (OFB) qui est intervenu près de 500 fois pour réprimer leurs auteurs.

L'OFB compte 1.800 inspecteurs chargés de prévenir et réprimer les atteintes à l'environnement. Pendant le confinement, leurs actions ont été limitées pour respecter les mesures contre la crise sanitaire. Pour autant, ils sont intervenus à 257 occasions pour des situations d'urgence entre le 16 mars et 20 avril, a fait savoir à l'AFP le directeur général de l'OFB, Pierre Dubreuil.

La rupture d'une digue de l'usine du premier sucrier français Tereos, début avril, à Escaudoeuvres (Nord), a ainsi entraîné le déversement d'eaux soupçonnées d'avoir asphyxié des milliers de poissons dans l'Escaut, fleuve traversant la France, la Belgique et les Pays-Bas.

17h20

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé a été officiellement sacré meilleur buteur de la saison 2019-2020 de Ligue 1 pour la deuxième fois consécutive, avec 18 réalisations, a annoncé jeudi la Ligue de football professionnel (LFP).

Mbappé devance le Monégasque Wissam Ben Yedder, classé 2e malgré ses 18 buts également inscrits car il a moins marqué dans le jeu que son rival parisien (15 fois contre 18). Le milieu argentin du PSG Angel Di María est sacré meilleur passeur du championnat avec 14 passes décisives délivrées au cours de la saison. Il devance le Monégasque Islam Slimani et le Brestois Yoann Court.

16h59

La ministre du Travail Muriel Pénicaus prend la parole. Elle assure que la santé des salariés ne sera jamais une variable d'ajustement. Elle rappelle qu'un protocole national a été élaboré pour une reprise de l'activité sécurisée.

54 guides sont disponibles sur le site du ministère du travail, et d'autres dimanche, dont celui du commerce non alimentaire et la coiffure.

Un guide va être publié dans les 24 heures pour aider les entreprises à organiser le télétravail, et les horaires des employés seront décalés.

Les centres de formation pourront rouvrir progressivement. Un guide métiers spécifique sera distribué pour ces centres.

16h54

Cafés et restaurants resteront fermés au moins jusqu'à la fin du mois.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire assure que l'Etat sera présent auprès des quelques 400.000 entreprises qui vont reprendre leur activité.

Les charges sociales patronales de mars, avril et mai seront supprimées pour les établissements contraints de fermer.

La TVA sera de 5,5% pour les masques disponibles à la vente.

16h45

Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'exprime à son tour, rappelant le montant des amendes et les sanctions encourues pour non respect des règles sanitaires.

20.000 policiers et gendarmes seront mobilisés pour les faire respecter sur les trajets quotidiens.

Pour les trajets plus longs, la limite de 100 km reste en vigueur sauf motif impérieux. Les 100 km seront calculés à vol d'oiseau, et la limite ne s'applique que si l'on quitte son département.

Une nouvelle attestation sera publiée pour faire respecter cette limite. Si moins de 100 km, un justificatif de domicile suffira.

Seule la pratique sportive individuelle en extérieur sera autorisée, et les rassemblements seront limités à des groupes de 10 personnes maximum.

D'ici le mois de septembre, aucun évènement regroupant 5.000 personnes ne sera autorisé. Plages, lac et centre nautiques resteront fermés, sauf sur demande des maires et aménagements particuliers.

Concernant les cultes, les cérémonies religieuses ne pourront pas avoir lieu avant la fin du mois.

Les frontières de Schengen resteront fermées. Les frontières nationales resteront fermées jusqu'au 15 juin au moins.

16h40

La ministre des Transports, Elisabeth Borne, revient sur le dispositif dans les transports.

Dès le 11 mai, l'offre de proximité augmentera avec un minimum de 50% des capacités habituelles.

En Ile-de-France, la Ratap passera son offre de 30 à 75% dès lundi. La fréquentation doit rester limitée à 15%. Le télétravail restera la règle, et les employeurs devront étaler les horaires des employés.

L'accès aux transports en commun en heure de pointe sera réservée aux personnes prioritaires munies d'une attestation de leur employeur, ou un justificatif.

16h37

80 à 85% des écoles vont rouvrir la semaine prochaine, annonce le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer, qui rappelle que la rentrée se fera progressivement.

16h24

Olivier Véran rappelle le processus à suivre en cas de symptômes du coronavirus.

Il appelle ensuite les Français a retourner voir leur médecin en cas de besoin.

Il précise que les enfants et petit-enfants pourront aller voir leurs parents et grands-parents, mais en respectant les gestes barrière et en limitant les visites.

En revanche, les mesures en place dans les Ehpad resteront en place, et des crédits supplémentaires seront débloqués pour ces établissements, ainsi qu'une prime de 1000 a 1500 euros en fonction des départements pour les employés des Ehpad.

16h17

Tous les départements de quatre régions restent en "rouge", sous tension : Nord, Bourgogne, Ile-de-France et Grand Est.

Mais l'ensemble du pays est couvert en matière de tests.

Olivier Véran appelle a limiter au maximum les déplacements en Ile-de-France, et demande aux entreprises de continuer d'avoir recours au télétravail quand cela est possible.

Le ministre en appelle à «l'esprit de responsabilité de chacun, pour le bien de tous.»

16h13

C'est au tour du ministre de la Santé, Olivier Véran, de s'exprimer.

Il revient sur la polémique liée à la carte des départements en rouge, orange ou vert. Il précise qu'il ne s'agit pas d'une punition pour les départements en rouge, et que cela s'appuie sur des données recueillies dans les hôpitaux.

La circulation du virus reste élevée dans quelques départements, et notamment en Ile-de-France.

La capacité de réanimation a augmenté pour atteindre 10.500 lits. L'objectif est de revenir à 5.000 pour accueillir les patients non covid-19.

16h10

Edouard Philippe confirme que le confinement ne sera pas obligatoire après le 11 mai pour les personnes fragiles.

Le Premier ministre n'exclut pas de mesures supplémentaires dans les transports en commun si la distnaciation n'était pas respectée.

16h07

«Le pays est divisé en deux, explique Edouard Philippe. Les départements qui se maintiennent en vert pourront passer à la deuxième phase du déconfinement. Dans les autre départements "rouges", le déconfinement est possible avec certaines restrictions (pas d'ouverture des collèges et des parcs et jardins). A Mayotte, le nombre de cas est faible mais en augmentation. En Ile-de-France, le nombre de cas baisse mais reste élevé, explique le Premier ministre. A Mayotte, le déconfinement est retardé. En IDF, compte tenu de la tendance, nous pouvons déconfiner. Mais le fait qu'il reste du virus en circulation, dans une région très dense (...) impose une discipline renforcée».

15h36

Les Etats-Unis ont enregistré plus de trois millions de nouvelles demandes d'allocation chômage la semaine passée, et le nombre de chômeurs indemnisés a atteint son plus haut niveau de l'histoire, selon les chiffres publiés jeudi par le département du Travail.

Le nombre de nouveaux demandeurs d'allocation chômage s'est établi à 3,169 millions au cours de la semaine du 26 avril au 2 mai.

Au total depuis l'arrêt brutal de l'économie mi-mars avec la mise en place de mesures massives de confinement dans le pays, près de 33,5 millions de personnes ont pointé au chômage.

Le nombre de nouveaux inscrits diminue lentement chaque semaine. La dernière semaine du mois de mars détient le record historique, avec plus de 6,8 millions de personnes inscrites.

14h34

La Suède a officiellement dépassé le chiffre des 3.000 morts provoquées par le nouveau coronavirus, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires.

Dans ce royaume de 10,3 millions d'habitants, qui a pris des mesures plus souples que la plupart des pays européens pour tenter de contenir la progression du virus, 99 nouveaux décès ont été enregistrés ces dernières 24 heures, portant à 3.040 le nombre total des morts dus au Covid-19 pour 24.623 cas confirmés.

14h05

Le numéro 2 du Rassemblement national Jordan Bardella a estimé jeudi "aberrant" d'ouvrir le métro tout en maintenant les plages fermées, et appelé le gouvernement au "bon sens" dans la mise en oeuvre du déconfinement.

Dans la mise en oeuvre du déconfinement, qui commencera de façon progressive lundi, "que le gouvernement fasse preuve de souplesse", de "pragmatisme" et de "bon sens", a-t-il affirmé, en estimant qu"il faut arrêter d'infantiliser les Français".

"On soutient ces maires qui se battent pour la réouverture des plages", a-t-il affirmé sur LCI, en soulignant que "beaucoup de Français ne comprennent pas qu'on laisse ouvert le métro et qu'on ferme les plages".

De plus en plus de voix s'élèvent chez les maires et les députés pour réclamer une réouverture "encadrée et raisonnée" du littoral atlantique dès le 11 mai pour des activités sportives, option pour le moment écartée par le chef du gouvernement qui doit présenter jeudi après-midi les détails du déconfinement.

13h44

L'Iran a jugé jeudi la situation "relativement stable" concernant la propagation du nouveau coronavirus dans le pays, annonçant 68 décès supplémentaires ainsi que plus de 1.000 nouvelles infections pour le quatrième jour consécutif.

Depuis l'apparition mi-février des premiers cas de contagion au nouveau coronavirus, l'Iran est le pays de loin le plus touché par la pandémie au Proche et Moyen-Orient.

12h22

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 150.000 personnes en Europe, dont les trois quarts au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne et en France, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles jeudi à 9h10 GMT.

Avec un total de 150.138 morts (pour 1.640.799 cas), l’Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 263.573 personnes dans le monde. Le Royaume-Uni (30.076) et l’Italie (29.684) sont les pays européens les plus atteints, suivis de l’Espagne (26.070) et de la France (25.809).

11h14

La Chine a dénoncé jeudi des propos "mensongers" des Etats-Unis, au lendemain de critiques du président Donald Trump, qui a répété que Pékin aurait dû stopper l'épidémie de coronavirus.

Assurant mercredi que la pandémie, apparue en Chine à la fin de l'an dernier, était "pire" que l'attaque sur Pearl Harbor en 1941 et les attentats du 11-Septembre, le président américain a renouvelé ses attaques à l'adresse de la Chine, en estimant que "cela n'aurait jamais dû arriver".

11h05

Le nombre de touristes internationaux pourrait reculer de 60 à 80% en 2020 sous l'effet de la pandémie de nouveau coronavirus, a annoncé jeudi l'Organisation mondiale du tourisme (OMT), qui tablait fin mars sur une chute de 20 à 30%.

Les arrivées ont déjà chuté de 22% au premier trimestre sur un an, et même de 57% au mois de mars après le début du confinement dans de nombreux pays, précise cette agence de l'ONU basée à Madrid dans un communiqué.

09h31

La Banque d'Angleterre prévoit une chute historique de 14% du produit intérieur brut au Royaume-Uni cette année à cause du choc économique provoqué par la pandémie de coronavirus, maintenant en parallèle son taux directeur à 0,1%, un record de faiblesse. Dans son rapport trimestriel, elle indique toutefois s'attendre à un vif rebond en 2021, projeté à +15%.

08h55

L'emploi salarié privé a baissé de 2,3% au premier trimestre en France (453.800 destructions nettes d'emploi), indique l'Insee.

08h04

La trêve hivernale des expulsions locatives, qui aurait dû s'achever le 31 mars, sera à nouveau prolongée jusqu'"en juillet" après avoir été déjà étendue en raison de la crise du coronavirus, a annoncé jeudi le ministre du Logement.

"On va décaler la trêve hivernale jusqu'en juillet", a déclaré Julien Denormandie sur Franceinfo, ajoutant que la date précise serait annoncée dans la journée après consultation des parlementaires. La trêve avait jusqu'à présent été prolongée jusqu'au 31 mai pour aider les ménages, dont les revenus ont été amputés à cause du confinement.

07h22

Le groupe Air France-KLM a accusé une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre, affecté par les premiers effets du Covid-19 sur le transport aérien en mars, et a affiché jeudi des perspectives très sombres jusqu'au troisième trimestre.

La perte du premier trimestre est ainsi plus que quintuplée comparé à celle de 324 millions d'euros enregistrée un an plus tôt. Elle comprend notamment 455 millions d'euros d'achats anticipés de carburant qui n'a finalement pas été consommé en raison de la crise.

06H21

Les Etats-Unis ont de nouveau enregistré mercredi plus de 2.000 décès supplémentaires du coronavirus en 24 heures, portant le bilan total à 73.095 morts depuis le début de la pandémie, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Ces 2.073 décès supplémentaires ont été recensés entre 20h30 locales mercredi et la veille à la même heure par l'université, qui actualise ses données en continu.

Les Etats-Unis comptent par ailleurs plus de 1,22 million de cas officiellement diagnostiqués, dont quelque 190.000 personnes déclarées guéries. Ils ont réalisé plus de 7,75 millions de tests de dépistage, de même source.

MERCREDI 6 MAI

23h24

Le Torino, club de Turin rival de la Juventus, a annoncé mercredi qu'un de ses joueurs a été testé positif au Covid-19, sans préciser son nom, les équipes de Serie A étant de retour à l'entraînement individuel.

"Lors des premiers tests médicaux effectués sur les joueurs du Torino FC, une positivité au Covid-19 est apparue", a déclaré dans un communiqué le club du nord de l'Italie, 15e du classement à la suspension du championnat le 10 mars.

22h52

Le Fonds monétaire international a annoncé mercredi avoir approuvé une aide financière d'urgence de 739 millions de dollars en faveur du Kenya pour aider le pays à traverser la crise sanitaire et économique provoquée par la pandémie du coronavirus. Il a en outre accordé une aide de 491,5 millions de dollars en faveur de l'Ouganda pour les mêmes raisons, a-t-il indiqué dans des communiqués séparés.

22h51

Une coiffeuse du Texas a été condamnée à sept jours de prison pour avoir gardé son salon ouvert en violation des règles édictées pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, une peine néanmoins jugée mercredi "excessive" par les autorités de cet Etat américain.

Shelley Luther, patronne du salon "A la mode", a été condamnée mardi par un tribunal fédéral de Dallas qui lui avait ordonné le 28 avril de se plier aux règles de confinement prises à la fois par la ville, le comté et l'Etat.

22h21

Les députés ont adopté mercredi en commission un amendement LFI pour empêcher une cohabitation des enfants victimes de violences avec leurs parents violents, en cas de quarantaine en raison de l'épidémie du coronavirus.

L'amendement présenté par l'Insoumis Alexis Corbière au projet de loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire prévoit que les enfants victimes de violences "ne peuvent être mis en quarantaine, placés ou maintenus en isolement, ou être amenés à cohabiter dans le même domicile que l'auteur de ces violences lorsque celui-ci est mis en quarantaine, placé ou maintenu en isolement".

22h15

L'épidémie a fait au moins 260.546 morts dans le monde depuis son apparition en décembre 2019 en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mercredi à 19H00 GMT. Plus de 3.710.240 cas ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 71.982 décès pour plus de 1,2 million de cas. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni (30.076), l'Italie (29.684 morts), l'Espagne (25.857) et la France (25.809).

22h08

Le combat du Britannique Anthony Joshua, détenteur des titres WBA-IBF-WBO des poids lourds, face au Bulgare Kubrat Pulev, prévu en juin à Londres mais reporté pour cause de pandémie de coronavirus, pourrait se dérouler au Moyen-Orient pour éviter un huis clos, a déclaré le promoteur Eddie Hearn.

"Est-ce que l'Arabie saoudite, Dubaï ou Abou Dhabi (Emirats arabes unis) seraient prêts à organiser un événement en septembre ou octobre ? Je crois oui, à 100%", a indiqué le promoteur du combat à Boxing Social, un média spécialisé.

22h02

La prochaine Paris Fashion week dédiée à la mode masculine aura lieu en ligne du 9 au 13 juillet, a annoncé mercredi la Fédération de la haute couture et de la mode.

Les collections du prêt-à porter homme printemps-été 2021 seront présentées "sous la forme d'un film ou d'une vidéo" sur une plateforme dédiée et "le principe du calendrier officiel est maintenu", précise la Fédération dans un communiqué.

22h00

Aux Pays-Bas les restaurants, cafés et musées rouvriront à partir du 1er juin dans le cadre du déconfinement mais les clubs sexuels devront attendre septembre, a annoncé le Premier ministre Mark Rutte.

Les masques de protection contre le nouveau cornavirus seront obligatoires dans les transports publics à partir de juin, à mesure que la densité des transports augmentera.

21h36

L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) a mis en garde mercredi contre les risques, par exemple de fatigue des pilotes d'avions, alors que les compagnies aériennes se préparent à la levée des restrictions de vols.

"Même si les restrictions de vols sont levées, l'industrie aura des difficultés à accélérer et reprendre ses activités", a prévenu l'agence onusienne.

21h29

Neuf compagnies aériennes basées à Orly ont demandé mercredi à l'Etat, dans une lettre ouverte, de fixer dès maintenant au vendredi 26 juin la date de réouverture de l'aéroport fermé le 1er avril pour cause de coronavirus.

"Plus que les décisions prises et les calendriers qui en découlent, ce sont la mise à disposition d'informations plus ou moins fiables, parfois même contradictoires, et l'incertitude sur les contraintes opérationnelles qui nous empêchent (...) de préparer nos plans de relance commerciaux et sociaux, que le gouvernement appelle pourtant de ses voeux", ont écrit les 9 compagnies dans cette lettre communiquée à l'AFP.

21h05

Le Sénat des Etats-Unis a auditionné mercredi un juge nommé par Donald Trump à l'un des postes les plus prestigieux du pays, malgré les objections des démocrates qui assurent avoir des affaires plus urgentes à régler en ces temps de pandémie.

La nomination de juges conservateurs dans tout le pays est un argument phare de la campagne de réélection du président républicain, qui a déjà profondément remanié les tribunaux fédéraux en s'appuyant sur la majorité républicaine du Sénat.

20h56

Des pêcheurs sierra-léonais en colère ont attaqué mercredi un commissariat et un centre de santé, après l'annonce surprise d'une limitation drastique du nombre de navire autorisés à sortir en mer pour lutter contre le coronavirus, ont indiqué des responsables locaux.

Après trois jours de confinement strict, l'activité économique était à nouveau autorisée à partir de mercredi matin dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest qui a enregistré 225 cas de Covid-19 pour 14 morts, dont un médecin.

20h54

Le Parlement serbe a voté mercredi en début de soirée la levée de l'état d'urgence décrété le 15 mars pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus. La Serbie a rempli toutes les conditions prescrites par l'Organisation mondiale de la santé pour alléger les mesures en vigueur, a fait valoir la Première ministre Ana Brnabic, s'adressant aux députés.

20h32

Des femmes et élus de gauche ont dénoncé mercredi "le "coronaviril, c'est-à-dire la misogynie" qui règne aussi bien "à droite qu'à gauche" selon elles en ces temps de coronavirus, où "les hommes envahissent l'espace médiatique et politique".

"Depuis le début de la crise sanitaire, on constate que la symbolique de la guerre est omniprésente, que des hommes envahissent l’espace médiatique et politique à l’Assemblée nationale" alors que "celles qui sont réellement au front dans cette crise sont très majoritairement des femmes", a déploré Clémentine Autain, députée LFI, lors d'un meeting en ligne.

19h54

278 décès en 24 heures ont été recensés en France, soit 25.809 depuis le début de l'épidémie. Dans le détail, 16.237 décès sont à déplorer dans les hôpitaux et 9.572 dans les Ehpad.

Le nombre de personnes en réanimation continue sa baisse depuis début avril, avec 3.147 personnes en soins intensifs, contre 3.430 hier, soit 283 patients Covid-19 en moins.

La carte provisoire du déconfinement compte toujours 27 départements en rouge en métropole, les autres étant en orange ou vert. Le département de la Sarthe passe de l'orange au vert.

18h57

Les librairies font partie des "secteurs sinistrés" et doivent recevoir un "accompagnement spécifique" dans le cadre des aides en préparation pour le tourisme, a annoncé mercredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

"Nous estimons avec le ministre de la Culture Franck Riester et avec le président de la République qui a reçu ce matin les acteurs de la culture qu'il faudra un accompagnement spécifique", alors que "les librairies ont beaucoup souffert", a déclaré le ministre à quelques journalistes lors d'une visite à la librairie Folies d'encre, à Montreuil, en proche banlieue parisienne.

18h56

Des cas de malades du Covid-19 déclarés guéris puis testés à nouveau positifs sont en fait liés à la présence de cellules ayant persisté dans les poumons après la guérison, a indiqué mercredi l'OMS, ce qui semble écarter l'hypothèse, un temps évoquée, d'une réinfection.

Il y a plusieurs semaines, des dizaines de cas de patients sud-coréens guéris, puis testés à nouveau positifs, avaient soulevé de nombreuses interrogations et des inquiétudes. Interrogée par l'AFP mercredi sur les suites de cette affaire, l'OMS, sans se référer spécifiquement aux cas sud-coréens, a indiqué "être au courant de patients" de ce type.

18h54

Les animaux malades peuvent désormais être suivis par leur vétérinaire par le biais de la téléconsultation, selon un décret paru mercredi au journal officiel, une possibilité envisagée depuis 2016 par les soignants et dont la mise en place a été accélérée par l'épidémie de coronavirus. "C'est un sujet qui mûrit doucement depuis 2016.

Le conseil national de l'ordre avait, à l'époque, demandé un avis à l'académie vétérinaire de France, sur la possibilité de mettre en place un dispositif similaire à ce qui existait en médecine humaine", explique à l'AFP Jacques Guérin, président du conseil national de l'ordre des vétérinaires.

18h41

La région Ile-de-France a signé mercredi, avec l'Etat, les collectivités, les employeurs, les syndicats et les opérateurs de transports, une charte visant à lisser les heures de pointe dans les transports et à maintenir au maximum le télétravail dans les entreprises, a annoncé Valérie Pécresse.

Auditionnée devant la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, la présidente du conseil régional et de l'autorité des transports Ile-de-France Mobilités a indiqué que cette charte visait notamment à maintenir un taux de télétravail le plus élevé possible, à partir du début de confinement le 11 mai.

18h36

L'Agence régionale de Santé (ARS) Occitanie a démenti mercredi avoir "bloqué" ou "interdit" une campagne de dépistage au Covid-19 d'agents et enseignants des écoles et crèches de Béziers, comme l'en accuse le maire de la ville héraultaise Robert Ménard.

"Alors que la Ville de Béziers avait proposé, en accord avec un laboratoire d'analyse, à l'ensemble des personnels des crèches et des écoles de passer un test de dépistage au Covid-19, l’État et l'Agence régionale de santé (ARS) se sont opposés à cette initiative du maire de Béziers", dénonce mercredi un communiqué de la municipalité.

18h30

Les deux-tiers des Français (68%) pensent que le déconfinement "aura bien lieu à partir" de lundi, mais ils sont une écrasante majorité à ne pas faire confiance au gouvernement pour le réussir, selon un sondage Odoxa publié mercredi. Ils sont 65% à souhaiter un déconfinement, contre 35% qui préfèreraient le contraire, détaille cette étude pour Le Figaro et Franceinfo.

Mais, six Français sur dix "ne font pas confiance au gouvernement pour réussir ce déconfinement", et ce, alors même qu'ils sont une écrasante majorité à accepter un déconfinement au cas par cas (selon la région, l'âge des personnes, la profession exercée...).

18h26

Les Etats-Unis sont engagés dans une "guerre longue et difficile" contre le coronavirus, a prévenu mercredi un expert sanitaire, appelant notamment le Congrès à définir une "stratégie globale" pour freiner la pandémie.

"Notre guerre contre le Covid-19 sera longue et difficile et jusqu'à ce que nous ayons un vaccin, nous devons avoir une stratégie globale" pour "sauver des vies et restaurer l'économie", a déclaré Tom Frieden, qui était directeur des Centres de lutte et de prévention des maladies (CDC) sous Barack Obama. Il s'exprimait devant une commission de la Chambre des représentants qui étudie la réponse du gouvernement américain face à l'épidémie.

18h24

L'épidémie de nouveau coronavirus est "maîtrisée" en Turquie, mais il faudra désormais s'habituer à une "vie sociale sous contrôle" avec le maintien de mesures pour éviter une nouvelle flambée contagieuse, a déclaré mercredi le ministre de la Santé. "L'épidémie est sous contrôle (...) mais la menace existe toujours", a déclaré le ministre de la Santé Fahrettin Koca lors d'une conférence de presse à Ankara.

17h53

La France n'a été informée que le 31 décembre de l'apparition du virus du Covid-19 en Chine, a déclaré mercredi le ministère des Affaires étrangères, démentant que l'ambassadeur français à Pékin ait lui-même alerté le président Emmanuel Macron.

Selon l'hebdomadaire satirique Le Canard Enchaîné paru mercredi, le Quai d'Orsay et l'Elysée ont reçu "en décembre" des informations "alarmantes dont ils n'ont tenu aucun compte".

17h25

Edouard Philippe fera un point jeudi à 16H00 sur "l'étape du 11 mai" qui doit marquer le début du déconfinement département par département et selon le niveau de l'épidémie de coronavirus, a-t-on appris mercredi auprès de Matignon.

S'exprimant depuis Matignon, le Premier ministre sera accompagné de plusieurs membres du gouvernement: Elisabeth Borne (Transition écologique), Olivier Véran (Santé), Christophe Castaner (Intérieur), Bruno Le Maire (Economie), Muriel Pénicaud (Travail) et Jean-Michel Blanquer (Education), a-t-on précisé de même source.

17h11

Le président américain Donald Trump a annoncé mercredi qu'il renonçait finalement à supprimer la cellule de crise sur le coronavirus mise en place pour organiser la riposte au niveau fédéral face à la pandémie.

Mercredi, le vice-président Mike Pence avait indiqué que cette "Task force" devait être démantelée dans les semaines à venir pour revenir à un fonctionnement plus traditionnel, par ministères.

17h01

Le gouvernement va modifier les règles du chômage partiel pour que les salariés concernés acquièrent "des droits à la retraite de base" de la Sécurité sociale, a annoncé mercredi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

"Je présenterai demain au Conseil des ministres une disposition législative qui permettra l'acquisition des droits à la retraite de base pendant les périodes d'activité partielle", a déclaré Mme Pénicaud au Sénat.

16h15

Le conseil d'Etat a rejeté mercredi un recours de l'ordre des avocats de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth, qui réclamait la suspension d'un arrêté du préfet de Guadeloupe instaurant la mise en quarantaine dans un lieu d’hébergement hôtelier dédié de toute personnes entrant sur le territoire.

L'ordre des avocats demandait au conseil d'Etat d'annuler une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Guadeloupe, rejetant sa demande de suspension d'un arrêté préfectoral du 14 avril, instaurant "le placement en quarantaine stricte, pour une durée de quatorze jours, des personnes entrant en Guadeloupe en provenance de Paris, de Fort-de-France et de Cayenne".

16h06

Le ministre français des Finances Bruno Le Maire a estimé mercredi que la décision de la justice allemande de fixer un ultimatum à la Banque centrale européenne (BCE) pour justifier ses rachats de dette n'était "pas un élément de stabilité".

"La décision de la Cour constitutionnelle de Karlsruhe n'est pas un élément de stabilité", a réagi le ministre dans une déclaration transmise à la presse, rappelant que les traités européens garantissaient l'indépendance de la BCE.

16h04

Le gouvernement allemand a autorisé la reprise du championnat national de football de première division, la Bundesliga, à partir de mi-mai, a annoncé mercredi la chancelière Angela Merkel.

"La Bundesliga peut reprendre à partir de la deuxième moitié de mai en respectant les règles qui ont été convenues", a déclaré la cheffe du gouvernement, à l'issue d'une réunion avec les régions consacrée aux mesures de déconfinement.

16h02

Edouard Philippe a répété mercredi devant le Sénat être contre "une logique d'atténuation de la responsabilité" des décideurs qui devront prendre des mesures pour sortir du confinement, estimant que cela ne redonnerait "pas confiance à nos concitoyens".

"Si nous donnions le sentiment, ou plus encore si nous atténuions la responsabilité des décideurs, nous ne rendrions pas service à notre pays, nous ne redonnerions pas confiance à nos concitoyens", a mis en garde le Premier ministre lors de la séance de questions au gouvernement.

15h51

Le gouvernement belge annoncé mercredi suspendre l'organisation de toutes les compétitions sportives dans le pays jusqu'au 31 juillet, ouvrant la voie à un arrêt définitif de la saison de football tel que souhaité par la majorité des clubs professionnels en Belgique.

Cette décision a été "actée" dans la foulée par un communiqué de la Pro League, l'association des clubs belges, qui étudiera les "modalités de clôture de la saison" lors de son assemblée générale prévue le 15 mai prochain.

15h32

Des joueurs du FC Barcelone et du Real Madrid ont commencé à subir des tests de dépistage du coronavirus mercredi, alors que les clubs de la Liga s'apprêtent à retourner à l'entraînement en vue d'une reprise de la compétition en Espagne, prévue au mois de juin.

Le capitaine argentin Lionel Messi et l'international français Antoine Griezmann ont été parmi les joueurs qui ont été vus arriver en voiture au centre d'entraînement du Barça mercredi matin.

A Madrid, l'effectif du club doit aussi se soumettre à des tests au centre d'entraînement du Real en banlieue de la capitale espagnole.

L'Atlético Madrid avait aussi prévu de mener ces tests de dépistage mercredi.

14h37

Le championnat de football turc, suspendu depuis près de deux mois pour cause d'épidémie de nouveau coronavirus, reprendra à huis clos le 12 juin, a annoncé mercredi la Fédération turque de football (TFF).

"A ce stade, nous avons pris la décision de redémarrer les ligues professionnelles (...) aux dates des 12, 13 et 14 juin", a déclaré lors d'un point presse le président de la TFF, Nihat Ozdemir.

14h23

20,236 millions d'emplois privés ont été détruits en avril aux Etats-Unis en raison de Covid-19, ont annoncé les autorités.

13h48

Pour accompagner le déconfinement qui doit progressivement débuter lundi, "l'objectif est que chaque Français ait accès à un masque, soit par la distribution commerciale, soit par les collectivités, soit par l'Etat", a déclaré Christophe Castaner, mercredi.

"Chaque Français qui en aura besoin, aura la capacité de s'approvisionner en masques", a ajouté le ministre de l'Intérieur en visite dans une usine spécialisée dans la production de filtres reconvertie dans celle de masques dit grand public, à Annœullin (Nord).

"Il ne s'agit pas de porter le masque tout le temps", a souligné M. Castaner mais "dans les moments qui sont nécessaires", par exemple dans les transports en commun, où ils seront obligatoires comme le prévoit le projet de loi sur l'état d'urgence sanitaire actuellement discuté au Parlement.

13h15

Emmanuel Macron s'est dit favorable à la prolongation des droits des intermittents jusqu'à août 2021.

Le président de la République a également annoncé un fonds d'indemnisation pour les séries ou tournages annulés.

12h06

L'interview du président Emmanuel Macron mardi dans une école des Yvelines a attiré un total de 13,8 millions de téléspectateurs sur les chaînes qui le diffusaient, soit 76% de part d'audience, selon les chiffres de Médiamétrie.

A la fin du JT de 13H, Emmanuel Macron répondait aux questions de Valérie Astruc (France 2) et Marie Chantray (TF1), dans une interview diffusée également sur M6 et sur les chaînes d'information en continu.

L'interview a notamment retenu l'attention de 7,2 millions de téléspectateurs sur TF1 et 4 millions sur France 2.

11h52

Les rues de Londres vont se transformer, avec des trottoirs élargis et davantage de pistes cyclables, pour faciliter la distanciation sociale contre la propagation du coronavirus, a annoncé mercredi le maire, à l'heure où un déconfinement progressif se profile.

Ces mesures visent à éviter que les transports en communs se retrouvent bondés une fois que les Britanniques reprendront le chemin du travail et à favoriser des alternatives aux trajets en voiture, plus polluants.

Ces changements peuvent permettre de multiplier par 10 les kilomètres parcourus en vélo et par cinq la marche après la sortie du confinement, estiment la mairie et l'autorité chargée des transports londoniens, TFL, dans un communiqué.

11h41

La Russie est devenue mercredi le cinquième pays d'Europe le plus touché par le coronavirus après avoir enregistré plus de 10.000 nouveaux cas pour le quatrième jour d'affilée.

Selon les chiffres officiels, 10.559 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, pour atteindre 165.929. La Russie double ainsi l'Allemagne pour devenir le 5e pays le plus touché en Europe et le 6e dans le monde, selon un décompte de l'AFP.

Mais avec 1.537 morts, le taux de mortalité demeure faible par rapport à l'Italie, l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis.

11h08

Le produit intérieur brut (PIB) de la France devrait reculer de 8,2% en 2020 en raison de la pandémie de coronavirus, entraînant un déficit public de 9,9%, selon les prévisions publiées mercredi par la Commission européenne.

L'exécutif européen anticipe ensuite une reprise importante de l'activité en 2021, avec un PIB en hausse de 7,4%, mais souligne que cette projection reste "soumise à un degré élevé d'incertitude".

En outre, malgré cette reprise annoncée, l'impact de l'épidémie "sur certains secteurs pourrait être de longue durée", souligne la Commission, citant le secteur de la restauration, l'hôtellerie, les activités de loisirs, le transport ou le tourisme.

09h44

La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, "espère" que le chômage partiel, qui touche désormais 12,1 millions de salariés, a atteint "un palier et qu'on va assister à une décrue". "Ce matin on a des demandes de près d'un million d'entreprises, 998.000 concernant 12,1 millions salariés, donc effectivement (...) j'espère bien qu'on est proche du palier et qu'on va assister à une décrue du chômage partiel en même temps qu'on aura une croissance de ceux qui vont retourner au travail", a indiqué Mme Pénicaud sur Europe 1. La ministre a confirmé que les parents qui ne souhaitent pas envoyer leurs enfants à l'école pourront continuer de bénéficier du chômage partiel au mois de mai.

07h50

L'Allemagne va décider mercredi de franchir des étapes décisives dans le déconfinement en autorisant la réouverture de tous les magasins et écoles du pays à partir de mai, selon un projet d'accord entre le gouvernement et les régions

07h37

Avec 2.333 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan journalier aux Etats-Unis est reparti à la hausse mardi à 20h30 locales (00h30 GMT mercredi), selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Le pays avait enregistré la veille le bilan quotidien le plus bas en un mois avec 1.015 morts, selon les chiffres de l'université actualisés en continu. Ces nouveaux décès portent le bilan total de l'épidémie sur le territoire américain à 71.022 morts.

Les Etats-Unis comptent également le plus grand nombre de personnes diagnostiquées malades du Covid-19, avec plus de 1,2 million de cas recensés.

07h34

L'Allemagne compte autoriser la reprise de son championnat de football, interrompu en raison de la pandémie de coronavirus, en mai, selon un projet d'accord entre Angela Merkel et les régions.

La reprise des matches en première et deuxième division, pour "limiter le dommage économique", est jugée "acceptable" à partir d'une date en mai qui devrait être précisée lors d'une conférence téléphonique ce jour, selon ce document, les médias allemands évoquant le 21 mai.

06h59

Lors de l'examen du projet de loi prolongeant l'état d'urgence sanitaire, les sénateurs ont débattu de deux amendements en faveur de la pratique sportive dans les grands espaces. Le premier, d'élus socialistes, proposait que le maire et le préfet puissent autoriser l’accès aux plages et plans d’eau, uniquement pour des pratiques sportives. Il a été rejeté.

Le Sénat a en revanche adopté, contre l'avis du gouvernement, un amendement d'élus centristes prévoyant que dès la publication de la loi, un décret définisse les conditions dans lesquelles les plages et forêts seront ouvertes pour la pratique d’une activité sportive individuelle.

Un de ses auteurs, Loïc Hervé, a jugé important de rouvrir rapidement des endroits qui permettraient aux familles de "retrouver une vie la plus normale possible".

Le chef de file des sénateurs PS Patrick Kanner a lui aussi appelé le gouvernement à montrer "une forme d'empathie à l'égard des Français qui ont fait beaucoup d'efforts", à leur donner "des perspectives qui leur fassent retrouver une forme de rêve et de liberté".

06h57

Le Sénat a adopté dans la nuit de mardi à mercredi le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire, mais largement modifié après cette première lecture, avec "des garanties essentielles" en vue du déconfinement sur le suivi des malades du coronavirus et la responsabilité des maires. La chambre haute dominée par l'opposition de droite a adopté le texte par 240 voix pour (LR, LREM, Les Indépendants, et la majorité des groupes Union centriste et RDSE). Vingt-cinq se sont prononcés contre (dont les communistes) et 80 se sont abstenus (la plupart des socialistes).

06H41

Le coordonnateur national à la stratégie de déconfinement, Jean Castex, est auditionné ce matin matin par la commission des lois du Sénat.

MARDI 5 MAI

22h36

Les instances du tennis, ATP (circuit masculin), WTA (circuit féminin), ITF (Fédération internationale) et les quatre Grands Chelems, ont annoncé mardi avoir rassemblé 6 millions de dollars (5,53 M EUR) destinés à alimenter le fonds de solidarité pour les joueurs mis en difficultés financières par l'arrêt des compétitions en raison du Covid-19.

Selon plusieurs médias américains, les quatre tournois du Grand Chelem - US Open, Open d'Australie, Roland-Garros et Wimbledon - auraient contribué à ce fonds à hauteur de 1 M de dollars (922 M EUR) chacun. L'ATP et la WTA auraient également apporté le même montant.

22h20

Le patron d'Airbnb, frappé de plein fouet par la pandémie de nouveau coronavirus et les mesures de confinement, a annoncé mardi à ses salariés le licenciement d'environ 25% de ses 7.500 employés dans le monde, d'après un mémo publié sur le site du groupe.

"Nous traversons collectivement la crise la plus douloureuse de notre vie", a déclaré Brian Chesky, fondateur de la plateforme de réservation de logements qui a déjà levé 2 milliards pour faire face à la crise.

22h01

Emmanuel Macron tiendra mercredi matin une visioconférence avec des artistes de différents domaines avant d'annoncer les premières orientations d'un "plan pour la culture" que "le gouvernement sera amené à mettre en oeuvre rapidement", a annoncé l'Elysée mardi soir.

Le 13 avril, le chef de l'Etat avait promis un plan spécifique d’aide pour les secteurs "durablement impactés", dont le secteur culturel. "Un mandat clair a été donné en ce sens au ministre de la Culture Franck Riester, qui y travaille en lien avec les autres ministères concernés et en menant des concertations avec chaque filière", précise la présidence.

21h53

Amnesty international a appelé mardi les autorités camerounaises à protéger de "toute urgence" du coronavirus les détenus dans les prisons surpeuplées du Cameroun, où l'organisation redoute un nombre "élevé" de prisonniers infectés.

"L'organisation confirme qu'un détenu au moins a été testé positif à ce virus dans la prison centrale de Kondengui, à Yaoundé, et transféré dans un établissement médical en dehors de la prison", a affirmé Amnesty dans un communiqué.

21h38

La Cour administrative d'appel de Paris a suspendu mardi le projet d'aménagement d'échangeurs autoroutiers à Saint-Denis, qui desserviront le village des athlètes des JO de Paris-2024, jugé dangereux pour la santé par des habitants et des parents d'élèves.

Le juge des référés, saisi par les parents d'élèves de la FCPE 93, l'association "Vivre à Pleyel" et treize autres requérants, a suspendu l'arrêté de la préfecture d'Ile-de-France. Il ouvrait la voie aux travaux de réaménagement du système d'échangeurs au niveau des quartiers Pleyel (A86) et Porte de Paris (A1) à Saint-Denis, afin de faciliter la circulation pendant les Jeux olympiques.

21h37

Donald Trump s'est déchaîné contre un groupe d'opposants républicains, dont le mari d'une de ses proches conseillères, en les traitant mardi de "ratés" pour avoir diffusé sur Twitter une vidéo très critique de sa gestion de la crise du coronavirus.

"Plus de 60.0000 Américains sont décédés d'un virus mortel que Donald Trump a ignoré", affirme la voix off de cette vidéo d'une minute, intitulée "Mourning in America" (le deuil en Amérique).

20h59

Les épreuves du bac de deux lycées franco-allemandes (LFA) installés outre-Rhin sont au coeur d'un imbroglio depuis que les parents de plusieurs dizaines d'élèves résidant en France réclament leur annulation, jugeant contraire à un traité franco-allemand et dangereuse d'un point de vue sanitaire leur tenue "en présentiel".

Réunis en deux collectifs, les parents des élèves des LFA de Sarrebruck et Fribourg ont adressé plusieurs courriers aux autorités françaises et allemandes, notamment à Emmanuel Macron et à la chancelière Angela Merkel, a expliqué à l'AFP la mère d'une lycéenne, Marie-Caroline Boisselet.

20h54

Quelque 15 enfants ont été hospitalisés ces derniers jours à New York car ils souffraient d'une maladie inflammatoire qui pourrait être liée au coronavirus et dont des dizaines de cas ont déjà été signalés ailleurs.

Les patients, qui ont été hospitalisés entre le 17 avril et le 1er mai, âgés de 2 à 15 ans, étaient tous atteint de fièvre, et certains présentaient des éruptions cutanées, des douleurs abdominales, des vomissements ou diarrhées, ont indiqué les autorités de santé de la ville.

19h50

La région Hauts-de-France passe en orange sur la carte du déconfinement, en raison de la baisse de la tension hospitalière.

19h45

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 89 hospitalisations, dont 20 en réanimation .

19h43

En France, on compte 25.531 décès (330 de plus qu'hier). Dans le détail, 16.060 décès sont à déplorer dans les hôpitaux et 9.471 dans les Ehpad.

"6 406 patients sont hospitalisés en réanimation (126% de taux d’occupation par rapport à la capacité initiale), dont 3 430 atteints de COVID-19. 111 nouveaux cas graves ont été admis, le solde reste négatif en réanimation, avec 266 malades de COVID-19 en moins ", rapporte la Direction générale de la Santé.

19h32

Le nombre de nouveaux cas en Italie est au plus bas depuis deux mois, avec 1 075 nouveaux cas confirmés, contre 1 221 hier.

L'Italie a également enregistré 236 nouveaux décès imputés au COVID-19 en l'espace de 24 heures contre 195 la veille. Cela porte à 29.315 le nombre de morts liées à l'épidémie de coronavirus depuis le 21 février.

18h50

Les maires de 11 des 24 communes de La Réunion ont annoncé mardi qu'ils n'ouvriront pas les écoles à la rentrée prévue le 18 mai dans l'île, estimant que "les conditions sanitaires pour accueillir les élèves en toute sécurité ne sont pas réunis".

Une réunion de concertation sur la préparation de cette rentrée s'est tenue mardi après-midi entre le préfet, le recteur et les maires.

18h45

Le budget de la France qui sera présenté à l'automne pour fixer les recettes et dépenses pour l'année prochaine sera un budget "de relance", a affirmé mardi le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin.

"Nous sommes en train de travailler pour le budget 2021 en imaginant (...) une construction" qui permette "d'isoler les dépenses" consacrées à la relance des budgets alloués aux différents ministères, a affirmé le ministre lors d'une audition devant la commission des Finances de l'Assemblée nationale.

18h40

Les agences de sécurité informatique britannique et américaine ont mis en garde mardi contre des attaques informatiques contre des organisations sanitaires impliquées dans la lutte contre le coronavirus, "souvent liées à des agents étatiques" selon Londres.

Elles s'attendent à une recrudescence de ce type d'attaques "dans les semaines et mois qui viennent", expliquent-elles dans un communiqué.

18h30

Les personnes malades du coronavirus et qui ne peuvent pas se confiner efficacement dans leur logement seront "mises à l'abri" et "à l'écart" dès le déconfinement, a assuré à l'AFP le directeur de l'Agence régionale de santé Paca, Philippe De Mester.

Lundi, des médecins participant à un dispositif spécial de dépistage dans les quartiers populaires de Marseille ont rappelé aux autorités "l’extrême nécessité de trouver des lieux d’hébergement" pour des personnes malades vivant dans des appartement surpeuplés.

17H58

Le gouvernement a dénoncé une nouvelle fois mardi "une polémique" qui "n'a pas lieu d'être" au sujet de la vente de masques qui a débuté lundi dans les grandes surfaces, soulevant des critiques sur l'abondance soudaine de ce produit qui a tant manqué au personnel soignant.

"Il n'y a donc pas de stock caché et cette polémique n'a pas lieu d'être", a déclaré le secrétaire d'État Adrien Taquet lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée, un message déjà diffusé à plusieurs reprises par des membres du gouvernement ces derniers jours.

Interrogé avec véhémence sur la polémique, M. Taquet a affirmé que la vente de masques en grandes surfaces est le fruit de "commandes qui ont été passées il y a de cela plusieurs mois". Elle "n'entre pas en concurrence" avec notre système de santé et "il y a pas de raisons d'opposer la grande distribution aux officines".

17h36

Les Championnats d'Europe de natation ont finalement été repoussés d'un an, de mai 2020 à mai 2021, toujours à Budapest, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi la Ligue européenne de natation (LEN).

"Les Championnats d'Europe 2020 de natation sont désormais confirmés du 10 au 23 mai 2021 à Budapest", écrit le président de la LEN, l'Italien Paolo Barelli, dans un communiqué.

"Nous pensons qu'il est réaliste d'espérer que d'ici à mai 2021, les choses seront revenues à la normale, et permettront ainsi l'organisation d'un événement exceptionnel", ajoute-t-il.

La compétition, qui rassemble courses en bassin, en eau libre, plongeon et natation artistique, était initialement prévue du 11 au 24 mai prochain. Puis un report mi-août 2020 avait été envisagé dans un premier temps.

17h32

Le gouvernement a annoncé le retrait du service controversé «désinfox coronavirus» de son site. Le service était censé permettre aux Français de distinguer les fausses informations des vraies, mais avait suscité de nombreuses critiques.

16h56

Le Goncourt du premier roman, le Goncourt de la nouvelle, le Goncourt de la poésie et le Goncourt de la biographie seront décernés le 11 mai au premier jour du déconfinement, a annoncé mardi l'académie Goncourt.

"En soutien aux libraires, très touchés économiquement par les mesures induites par le Covid-19 et qui rouvriront lundi 11 mai leurs magasins, (les membres de l'académie Goncourt) ont décidé d’avancer la proclamation des lauréats de ces prix (prévue en juin) et de les décerner le même jour", indique l'académie Goncourt dans un communiqué.

Trois romancières sont en lice pour le Goncourt du premier roman: Maylis Besserie ("Le Tiers Temps", Gallimard), Anne Pauly ("Avant que j’oublie", Verdier) et Constance Rivière ("Une fille sans histoire", Stock).

16h20

Edouard Philippe a dit mardi attendre "avec sérénité" la comparaison de sa gestion de l'épidémie de coronavirus avec celle des autres pays européens, soulignant que "tout le monde sait bien que nous vivons quelque chose de redoutablement complexe".

"A un moment nous pourrons regarder dans le détail avec la sagesse du regard rétrospectif", "j'attends ce jour avec sérénité", a déclaré le Premier ministre lors de la séance de questions au gouvernement à l'Assemblée.

"Je le dis avec tranquillité, avec humilité: on peut toujours aller chercher l'exemple qui fonctionne le mieux. On verra à la fin", a insisté M. Philippe.

Le Premier ministre répondait au patron des députés Les Républicains Christian Jacob qui l'interpellait sur "les mauvais résultats" de la France et les "enseignements" qu'il pouvait en tirer.

16h11

Le Royaume-Uni est devenu mardi le premier pays d'Europe à dépasser les 30.000 morts liés au nouveau coronavirus, soit le deuxième pays le plus touché par la pandémie dans le monde après les Etats-Unis, selon des statistiques officielles compilées mardi.

Les chiffres hebdomadaires des différentes agences régionales des statistiques du pays affichent un bilan de 32.313 décès dont le Covid-19 est la cause suspectée indiquée sur le certificat de décès, soit un chiffre supérieur à l'Italie. Le dernier bilan du ministère de la Santé, qui ne comprend que les morts en hôpital et en maisons de retraite de patients testés positifs au Covid-19, était de 28.734 morts lundi.

14h16

Les malades du coronavirus et les "personnes contacts" pourront se faire prescrire 14 masques chirurgicaux par semaine à partir du 11 mai, selon une note du ministère de la Santé, qui augmente aussi les quantités distribuées aux soignants libéraux.

"En phase de sortie de confinement (...), la stratégie de répartition des masques sanitaires par l'État a vocation à évoluer", indique ce document daté de lundi et destiné aux professionnels de santé.

Les malades pourront retirer leurs masques en pharmacie, "sur prescription médicale et sur présentation d'un résultat positif à un test virologique Covid-19".

13h55

Plus de 6.000 personnes sont mortes du coronavirus en trois semaines en Angleterre dans les maisons de retraite, où la situation "dramatique" continue de se dégrader malgré la décrue de l'épidémie au Royaume-Uni, a indiqué mardi le Bureau national des statistiques (ONS).

Au total, 6.391 morts liées au virus ont été recensées par les maisons de retraite du 10 avril au 1er mai, dont 2.044 se sont produites la dernière semaine d'avril selon ces statistiques qui ne portent que sur l'Angleterre.

Jusqu'à récemment, le gouvernement n'annonçait que les décès de personnes atteintes du coronavirus survenus à l'hôpital. Accusé de minimiser l'impact de la pandémie, il inclut désormais dans ses bilans quotidiens les morts en maisons de retraite.

Avec 28.734 morts au total, selon le dernier bilan communiqué lundi, le Royaume-Uni est le deuxième pays le plus touché en Europe par le virus après l'Italie.

13h39

Un conseil de défense aura lieu jeudi et des "décisions seront prises" concernant le déconfinement à l'issue de celui-ci, a fait savoir Emmanuel Macron, lors d'une visite dans une école de Poissy.

"Au bout de ces trois semaines (de déconfinement) on verra si on a une remontée forte dans les urgences et on pourra voir si on maîtrise, si on peut rouvrir un peu plus ou au contraire fermer certaines zones d’activité", a précisé le chef de l'Etat.

Ce dernier a également fait savoir qu'il était "trop tôt pour dire" si les vacances d'été seront possibles, et qu'une réponse sur la question serait apportée "début juin".

13H32

L'Opéra de Paris accusera fin 2020 un déficit de 40 millions d'euros en raison notamment de la paralysie liée au Covid-19 selon son directeur Stéphane Lissner, pour qui de strictes mesures sanitaires seraient "impraticables" dans le monde lyrique.

Dans un entretien mardi sur France inter, il a également indiqué qu'au cas où les théâtres ne rouvriraient pas à la rentrée, les salles de Bastille et Garnier pourraient fermer leurs portes pour mener des travaux initialement prévus à l'été 2021.

L'Opéra, déjà échaudé par une récente grève historique de son personnel contre la réforme des retraites qui a entraîné 15 millions de pertes en billetterie, "va se retrouver à la fin de l'année 2020, et pour la première fois depuis très longtemps, sans fonds de roulement et un déficit qui tournera autour de 40 millions d'euros", a indiqué M. Lissner, qui quitte ses fonctions en 2021.

13h27

Le plus grand Etat allemand en superficie, la Bavière, a annoncé mardi la réouverture des restaurants et hôtels à la fin du mois de mai, lançant un signal fort en vue d'un retour à la normale dans le pays.

"Le moment est venu pour une ouverture prudente. Les succès sont évidents" dans la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, a déclaré à la presse le chef du gouvernement régional bavarois, Markus Söder.

A partir du 25 mai, "nous jugeons qu'il est acceptable d'ouvrir les restaurants" avec des restrictions, telle que l'occupation d'une table sur deux et donc un nombre de clients limité, des zones spécifiques pour les familles et des mesures d'hygiène renforcées, a-t-il dit.

Le personnel de salle et de cuisine devra aussi porter des masques de protection.

12h34

Les organisations patronales se sont montrées satisfaites mardi de la décision du gouvernement d'exonérer de charges sociales et fiscales les entreprises fermées durant le confinement, la CPME demandant toutefois que ce ne soit qu'une "première étape".

Le Premier ministre Edouard Philippe a indiqué lundi au Sénat que le gouvernement était prêt à convertir les reports déjà accordés "en exonérations définitives de charges, non seulement pour les entreprises du secteur de la restauration et du tourisme, mais aussi pour toutes les TPE ayant fait l'objet de mesures de fermeture".

12h01

La Russie a enregistré mardi un nouveau bond de plus de dix mille nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, pour le troisième jour d'affilée, connaissant la plus rapide progression de la pandémie en Europe.

Selon les chiffres officiels, 10.102 nouveaux cas ont été enregistrés, à peine moins que les deux jours précédents. La Russie compte désormais 155.370 cas et 1.451 morts.

Au sommet de l'Etat, le Premier ministre Mikhaïl Michoustine a déclaré jeudi avoir contracté le Covid-19. "Il se sent bien dans l'ensemble", a indiqué mardi le porte-parole de son cabinet, Boris Belïakov.

Le traitement de M. Michoustine se passe "comme prévu" dans un hôpital public, a-t-il indiqué, ajoutant que le Premier ministre "s'entretient activement avec ses collègues au téléphone".

11h36

L'application StopCovid, qui doit permettre de tracer les contacts avec des personnes diagnostiquées positives au coronavirus, sera prête le 2 juin pour accompagner le déconfinement, sans avoir recours aux plateformes d'Apple et Google, a annoncé mardi le secrétaire d'Etat au Numérique Cedric O.

11h06

La Cour constitutionnelle allemande a exigé mardi que la Banque centrale européenne justifie dans les trois mois la conformité de ses vastes rachats de dette à son mandat, dans un arrêt retentissant aux implications incertaines.

La puissante Banque centrale allemande se verra interdire de participer à ce programme anti-crise, qui a encore gagné en ampleur en raison de la pandémie de coronavirus, si "le Conseil des gouverneurs de la BCE" ne démontre pas "de façon compréhensible et substantielle" qu'il n'a pas outrepassé les traités européens, a décidé la juridiction suprême allemande.

10h54

Quelque 6,3 millions de personnes ont été placées au chômage partiel au Royaume-Uni, profitant de l'indemnisation d'urgence du gouvernement britannique face à la crise du coronavirus, a indiqué lundi soir le ministre des Finances Rishi Sunak.

Cela représente environ un cinquième de la population active britannique, qui s'élevait à 34,4 millions de personnes environ, selon les dernières statistiques.

Au total, 800.000 entreprises ont profité de ce dispositif visant à éviter les licenciements pendant l'arrêt de l'activité dans nombre de secteurs accusant les mesures de confinement vouées à lutter contre la pandémie de coronavirus.

10h51

Masques pour les agents, régulation du public dans les tribunaux, priorisation des dossiers: la garde des Sceaux Nicole Belloubet a présenté mardi ses premières pistes pour la reprise "progressive" de l'activité judiciaire lors du déconfinement.

Depuis le 16 mars et les mesures prises pour freiner le coronavirus, l'activité judiciaire est réduite aux urgences civiles et pénales, avec pour conséquence le renvoi de milliers d'affaires non prioritaires, alourdissant le stock déjà conséquent de dossiers non jugés, après deux mois d'une grève massive des avocats contre la réforme des retraites.

Dans un entretien au journal Ouest-France, la ministre de la Justice annonce une période transitoire "de trois semaines" dans les juridictions à partir du 11 mai pour "assurer une reprise progressive de l'ensemble de l'activité", accompagnée de mesures sanitaires.

09H40

L'Espagne a recensé 282.891 chômeurs supplémentaires en avril, principalement dans le tourisme, après plus de 300.000 en mars, en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus, a annoncé mardi le ministère du Travail.

Le volume des aides publiques versées aux chômeurs a atteint un "record historique", avec une hausse de près de 137% en avril, précise le ministère dans un communiqué.

09h17

La Poste, dont les services ont été réduits avec la crise du coronavirus, compte rétablir progressivement ses tournées le samedi et rouvrir tous ses bureaux d'ici à la fin mai et va proposer un service de collecte de courrier à domicile pour les personnes vulnérables.

A partir du 11 mai et "de façon progressive, le facteur passera six jours par semaine pour distribuer les colis, les lettres recommandées et prioritaires (avec des timbres rouges, NDLR), la presse quotidienne, collecter le courrier, et assurer les services de proximité" à partir du 11 mai, a indiqué mardi le groupe public dans un communiqué.

Les autres courriers (lettres vertes, écopli, courrier de gestion, courrier publicitaire...) seront distribués cinq jours par semaine, du lundi au vendredi, a ajouté La Poste.

06H31

Plus d'un quart de million de personnes ont succombé au nouveau coronavirus depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP, mais le reflux apparent de la pandémie incite de plus en plus de pays, en particulier en Europe, à alléger les restrictions imposées aux populations.

Le bilan des décès quotidiens a bien diminué ces derniers jours en Europe, poussant les autorités à assouplir certaines mesures de confinement

00h10

Les élus de Guadeloupe ont voté lundi une motion favorable à la reprise de l'école en septembre, plutôt qu'à partir du 11 mai comme le prévoit le plan de déconfinement voulu par le gouvernement.

Ce sont "29 maires" (sur 32), "la présidente du département, le président de région", qui s'opposent "à un retour des élèves en établissement scolaire le 11 mai prochain comme annoncé par le gouvernement, tout en prenant en compte la volonté de certaines collectivités qui seraient prêtes pour une rentrée avancée", selon la motion votée par les élus, réunis en conférence territoriale.

00h02

La protection de l'environnement et une agriculture plus raisonnée arrivent en tête des propositions faites par 80.000 participants à une consultation lancée par WWF et la Croix-Rouge, selon un bilan à mi-parcours.

Les deux associations, avec make.org, le groupe SOS, UnisCités et MouvementUp, ont lancé une consulation ouverte jusqu'au 25 mai "pour construire ensemble le monde d’après la crise Covid-19". Elle est consultable sur la plateforme make.org.

MARDI 5 MAI

23h35

Le ministre de l'Emploi et du Travail du Niger Mohamed Ben Omar, dont le décès avait été annoncé dimanche par son parti, est mort d'une infection au nouveau coronavirus, a annoncé lundi la télévision publique.

"Hélas, c'est cette terrible maladie qui a emporté le ministre Mohamed Ben Omar", 55 ans, a révélé Télé Sahel, la télévision publique nigérienne.

23h30

Dans plusieurs régions du Honduras, des habitants "empêchent de passer les corbillards" de morts du nouveau coronavirus par peur de la contagion, a déploré lundi le vice-ministre de la Santé Roberto Cosenza.

Environ 300 personnes ont ainsi bloqué lundi une route entre Tegucigalpa et Olancho, à une dizaine de kilomètres à l'est de la capitale, avec des pierres et des branches d'arbres pour empêcher l'enterrement de victimes de la maladie dans un cimetière à proximité.

23h20

Les indigènes Siekopai d'Equateur se sont joints lundi à l'appel à l'aide d'autres ethnies d'Amazonie face au nouveau coronavirus, dénonçant un manque d'attention médicale pour une population "en danger d'extinction", dans une région d'Amérique latine particulièrement affectée par la pandémie.

"Nous ne pouvons être exclus de toute attention médicale", a dénoncé Justino Piaguaje, président de ce peuple indigène ne comptant plus qu'environ 740 personnes, en indiquant que 14 ont été testées positives après le décès de deux chefs âgés présentant les symptômes du virus.

23h11

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) a déposé lundi un recours devant le Conseil d'Etat pour que le gouvernement supprime de son site la page "Desinfox Coronavirus" qu'il a créée pour lutter contre "la prolifération" de "fausses informations" sur la crise sanitaire, a-t-il annoncé sur Twitter.

Dans son référé-liberté (recours en urgence), que l'AFP a pu consulter, le SNJ demande au juge d'enjoindre le Premier ministre à supprimer cette page "afin de faire cesser immédiatement l’atteinte grave et manifestement illégale portée aux principes de pluralisme dans l’expression des opinions et de neutralité des autorités publiques".

22h22

Le gouvernement colombien a condamné lundi les nombreuses attaques de particuliers et de groupes armés envers des missions médicales en pleine pandémie du nouveau coronavirus, des personnels du secteur de la santé ayant été victimes de discriminations et de rejet.

"Nous appelons la communauté, les patients et leurs proches, ainsi que les groupes illégaux à respecter le personnel médical", a déclaré le chef du service de gestion territoriale, des urgences et des catastrophes du ministère de la Santé, Luis Fernando Correa, dans un communiqué.

21h17

Le Fonds monétaire international a annoncé lundi avoir déboursé 226 millions de dollars pour aider le Cameroun à combattre l'impact économique de la pandémie de nouveau coronavirus. Le Conseil d'administration du Fonds a approuvé le déboursement de ces fonds par le biais de son Instrument de financement rapide, qui permet d'accélérer le versement de fonds par rapport à d'autres moyens du FMI.

20h52

Un militant politique américain a lancé une organisation de lutte contre la désinformation liée à la pandémie de coronavirus, visant à corriger les propos tenus par Donald Trump sur Twitter ou lors de ses conférences de presse.

Curtis Hougland, patron d'une société spécialisée dans les technologies, veut orchestrer une vaste campagne de résistance contre la "désinformation de Trump", dans les médias et sur les réseaux sociaux, "par et pour le peuple américain", selon un communiqué.

20h18

Trente-sept personnes, dont 18 patients testés positifs au Covid 19, sont décédées depuis le début de l'épidémie sur le site gérontologique de Serre-Cavalier, géré par le Centre hospitalier de Nîmes, a indiqué lundi la direction du CHU.

Outre les 18 patients décédés du nouveau coronavirus, 19 sont suspectés d'être décédés également de la pandémie mais n'ont pas été testés, a précisé la même source, au cours d'une conférence de presse.

19h42

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a jugé lundi "spéculatives" les déclarations des dirigeants américains affirmant disposer de preuves que le nouveau coronavirus provient d'un laboratoire de la ville chinoise de Wuhan, berceau de la pandémie.

"Nous n'avons reçu aucune donnée ni de preuve spécifique du gouvernement américain concernant l'origine présumée du virus, donc pour nous cela reste spéculatif", a déclaré Michael Ryan, directeur des programmes d'urgence de l'OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'organisation à Genève.

19h33

L'association la Quadrature du Net et la Ligue des droits de l'Homme ont déposé un recours en urgence contre le déploiement de drones de surveillance par la préfecture de police de Paris, demandant que cesse "ce dispositif illégal".

"Depuis le début du confinement, la police prétend se faire assister de drones pour lutter contre les infractions", disent les requérants. Ces drones sont notamment utilisés pour "repérer les contrevenants, guider les patrouilles au sol et filmer les personnes échappant à la police", en "l'absence de tout cadre légal spécifique et adapté", affirment-ils.

19h28

La pression sur les services de réanimation continue de s’alléger, avec 123 patients Covid-19 en moins, mais le nombre total de cas graves hospitalisés dans ces services reste élevé à 3.696, et en comptant les malades en réanimation pour d'autres pathologies toujours supérieur (127%) aux capacités initiales de quelque 5.000 places, selon un communiqué.

19h15

25.201 morts ont été recensés en France depuis le début de l'épidémie, soit 306 morts en 24 heures. Dans le détail, on dénombre 15.826 décès dans les hôpitaux et 9.375 décès dans les Ehpad.

En Outre-Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 88 hospitalisations, dont 23 en réanimation.

25.548 personnes sont toujours hospitalisées pour une infection au coronavirus, et 689 nouvelles admissions ont été enregistrées ces dernières 24 heures.

19h01

Les États-Unis passeront probablement la barre des 100.000 morts du Covid-19, évoquée dimanche par Donald Trump, dès le mois de juin, selon de multiples modèles épidémiologiques qui ne prédisent pas d'arrêt subit des contagions pendant l'été.

"Nous allons perdre 75.000, 80.000 ou 100.000 personnes", a dit le président américain dimanche sur Fox, en arguant que la mise à l'arrêt de l'économie avait permis d'éviter un bilan qui aurait autrement atteint "au minimum" 1,5 million de morts américains.

18h58

Un vieux médicament antipsychotique, prescrit notamment contre la schizophrénie, la chlorpromazine, va faire l'objet d'un premier essai clinique exploratoire en France chez des patients sous oxygène atteints de la maladie Covid-19 due au nouveau coronavirus, selon la responsable de l'essai.

"L'essai pilote baptisé reCoVery doit débuter cette semaine sur 40 patients Covid-19 hospitalisés, non psychiatriques, dont la moitié recevra la chlorpromazine et le traitement standard (oxygène, hydratation, anticoagulants si nécessaire...) et l'autre le traitement standard", indique à l'AFP le Dr Marion Plaze de hôpital Sainte-Anne à Paris.

18h52

L'OMS s'est félicitée lundi de la levée de 7,4 milliards d'euros lors d'une conférence des donateurs pour financer le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus, expression de la "solidarité mondiale" dans la lutte contre la pandémie, selon son directeur général.

"C'est une démonstration puissante et inspirante de la solidarité mondiale", a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyesus lors d'une conférence de presse virtuelle depuis le siège de l'Organisation mondiale de la santé à Genève. La pandémie, a-t-il ajouté, est "l'occasion pour le monde de s'unir face à une menace commune, mais aussi pour bâtir un avenir commun".

18h15

Le Sénat, à majorité de droite, n'a pas validé lundi la stratégie de déconfinement du gouvernement à 89 voix contre 81 et 174 abstentions, avec une abstention "massive" des élus LR et un vote contre des groupes socialiste et communiste. Présenté par le Premier ministre, ce plan avait été approuvé par l'Assemblée nationale mardi dernier par 368 voix contre 100, et 103 abstentions.

Notre direct : https://t.co/Qirp79srUq pic.twitter.com/4FXYDVU4lc — Public Sénat (@publicsenat) May 4, 2020

18h03

La Commission européenne annonce que le téléthon mondial a permis de lever 7,4 milliards d'euros pour la recherche d'un vaccin contre le coronavirus.

17h55

LaLiga envisage un "retour à la compétition en juin" alors que les entraînements des équipes du championnat espagnol vont reprendre cette semaine, a annoncé l'organe qui gère le football professionnel en Espagne ce lundi via communiqué.

"Le retour aux entraînements a été échelonné entre l'entraînement individuel et les entraînements en groupe, jusqu'à la reprise de la compétition, prévue pour juin", a indiqué LaLiga dans un communiqué diffusé ce lundi.

17h45

La Bourse de Paris a fini en fort repli lundi (-4,24%) une séance corrélée au marché américain, les investisseurs prenant leurs bénéfices tandis qu'ils redoutent une reprise des hostilités commerciales sino-américaines. L'indice CAC 40 a perdu 193,95 points à 4.378,23 points. Jeudi, il avait fini en baisse de 2,12%.

17h38

A Marseille, où ont été repérés des foyers épidémiques de Covid-19 dans des familles des quartiers Nord, des médecins somment les autorités d'agir pour attribuer au plus vite des places d'hébergement à des malades afin de les isoler efficacement de leurs proches.

Depuis la mi-avril, un dispositif spécial ville/hôpital de dépistage du coronavirus appelé NordCovid a été déployé au pied des tours des quartiers pauvres de Malpassé et Kallisté, au nord de Marseille. Avec près de 200 tests par jour, les médecins de NordCovid ont observé "de véritables +clusters+ familiaux", décrit Annie Levy-Mozziconacci, médecin à l'Hôpital Nord et conseillère municipale d'opposition.

17h35

Des élus de communes du littoral ont indiqué avoir demandé au gouvernement d'autoriser un accès "raisonnable" aux plages du littoral dès la sortie du confinement le 11 mai, en prenant en compte les "particularités des situations locales".

Dans un courrier daté du 27 avril, Jean-François Rapin, sénateur LR du Pas-de-Calais et président de l'Association nationale des élus du littoral (Anel), demande au Premier ministre un "calendrier cohérent" pour "organiser l'accueil des populations sur nos littoraux", alors que les plages doivent rester fermées "au moins jusqu'au 1er juin", selon le plan présenté par Edouard Philippe.

16h54

L'archipel des Seychelles, qui n'a recensé que 11 cas de contamination au nouveau coronavirus, a commencé lundi à assouplir ses mesures de confinement, la population reprenant timidement le chemin du travail après 25 jours d'interdiction de se déplacer. Les autorités avaient instauré le confinement le soir du 8 avril, deux jours après la découverte d'un 11e cas de Covid-19 concernant un employé de l'aéroport international de Victoria.

16h51

Emmanuel Macron a déclaré lundi que la phase du déconfinement, à partir du 11 mai, devait être abordée avec "beaucoup d'organisation", de "calme", "de pragmatisme et de bonne volonté".

"C'est l'esprit qui est le nôtre", a ajouté le chef de l'Etat, en indiquant "comprendre toutes les inquiétudes", en particulier sur la réouverture des écoles ou la reprise du travail, sur lesquels "les derniers détails" seront annoncés jeudi par le gouvernement.

16h45

Les prix des carburants routiers vendus dans les stations-service en France ont poursuivi leur recul la semaine dernière, dans le sillage du plongeon des cours du brut, selon des données officielles publiées lundi.

Le prix du gazole, carburant le plus vendu, valait 1,1663 euro par litre, en baisse de 2,78 centimes par rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère de la Transition écologique et solidaire. Les prix ont ainsi baissé pour la dixième semaine consécutive et évoluent à des niveaux qui n'ont plus été vus depuis 2017, quand la fiscalité était plus basse.

16h44

Le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau a reproché au gouvernement un "pari à quitte ou double" avec son plan de déconfinement, faute de masques, de tests, et en l'absence de "stratégie offensive", lundi au Sénat.

"La confiance que vous nous demandez, nous ne pouvons pas vous l'accorder. Nous ne pouvons plus vous croire sur parole", après des "contradictions" et des "contrevérités" sur les masques et les tests, a estimé Bruno Retailleau dans l'hémicycle, où le Premier ministre a présenté la stratégie de déconfinement du gouvernement, à partir du 11 mai.

16h11

Edouard Philippe a demandé lundi un avis au Conseil scientifique sur la possibilité d'installer les Conseils municipaux élus dès le premier tour des élections municipales, sans attendre le rapport sur l'état de l'épidémie de Covid-19 attendu le 23 mai.

"Dans les 30.000 communes qui ont élu un Conseil municipal complet, beaucoup plaident pour une installation rapide des équipes qui disposent, depuis le 15 mars, de la légitimité du suffrage", a-t-il affirmé devant le Sénat.

16h03

Une première série de tests a révélé dix cas positifs de coronavirus dans les clubs de première et deuxième division allemande, qui espèrent reprendre la compétition mi-mai, indique lundi la Ligue allemande (DFL).

Sur les 1724 tests déjà effectués dans les 36 clubs concernés (18 dans chaque division), dix ont donné un résultat positif, affirme la DFL, qui ne dévoile aucun détail sur la localisation des cas et encore moins l'identité des personnes testées. Selon les règlements en vigueur en Allemagne, toute personne ayant été en contact avec un cas positif doit observer une période d'isolement de quatorze jours.

15H24

«La vie économique doit reprendre impérativement et rapidement, avec des aménagements, avec de la bonne volonté», a affirmé Edouard Philippe en présentant sa stratégie de déconfinement.

15H13

La fermeture des écoles «est une catastrophe pour les plus vulnérables des enfants et des adolescents» et le décrochage scolaire «probablement une bombe à retardement», a souligné le Premier ministre.

Il a rappelé le plan de «réouverture très progressive des maternelles et de l'école élémentaire à compter du 11 mai, partout sur le territoire et sur la base du volontariat», et à partir du 18 mai pour des collèges dans les départements en vert, peu touchés par le virus.

15H09

Le masque ne sera finalement obligatoire pour les collégiens que si les règles de distanciation sociale ne peuvent être respectées, a indiqué lundi le Premier ministre devant le Sénat.

«Nous fournirons des masques au personnel de l’Education nationale et aux collégiens. Pour ces derniers, le masque sera obligatoire quand les règles de distanciation sociale risquent de ne pas être respectées», a déclaré Edouard Philippe dans son discours sur le déconfinement.

Il avait annoncé la semaine dernière devant l'Assemblée nationale que le masque de protection serait obligatoire pour les collégiens dans tous les cas.

15H05

15H03

Le déconfinement est reporté à Mayotte, où «le virus circule activement», a annoncé le Premier ministre, précisant qu'un «point» serait fait le 14 mai «pour envisager l'assouplissement du confinement et en particulier le retour à l'école primaire le 18 mai».

15H01

«Il n’y a jamais eu de stocks cachés» de masques par les entreprises de la grande distribution, a affirmé Edouard Philippe lundi devant le Sénat en présentant sa stratégie de déconfinement, évoquant un «malentendu» qui a «échauffé quelques esprits peut-être en mal de polémique».

14H48

Une aide de 200 euros sera versée à 800.000 jeunes de moins de 25 ans «précaires ou modestes», a annoncé lundi Edouard Philippe en exposant la stratégie de déconfinement devant le Sénat.

«Cette somme sera versée début juin aux étudiants ayant perdu leur travail ou leur stage et aux étudiants ultramarins isolés qui n’ont pas pu rentrer chez eux», a-t-il ajouté. «Elle sera versée mi-juin aux jeunes de moins de 25 ans, précaires ou modestes, qui touchent les aides pour les logements», a précisé le Premier ministre.

14H47

14H46

L'Italie, le pays européen le plus durement touché par l'épidémie de Covid-19, a enregistré une hausse de 49,4% du nombre de décès en mars 2020 par rapport à la moyenne de ce mois dans la période 2015-2019.

Pour la période entre le 20 février, lorsque le premier malade italien est signalé, et le 31 mars, la hausse est de 38,7%, avec 25.354 décès supplémentaires par rapport aux cinq années précédentes, selon le communiqué conjoint de l'Institut national des statistiques (Istat) et de l'Institut supérieur de la santé (ISS).

14H43

Les enseignants feront leur retour à l'école à Paris le 11 mai, trois jours avant les élèves, attendus à partir du jeudi 14 mai, pour «donner le temps aux écoles de s'organiser», selon un courrier du Directeur de l'Académie adressé dimanche soir aux chefs d'établissements.

14H17

Une personne sur cinq infectée par le nouveau coronavirus ne présente pas de symptôme, révèle lundi une étude menée dans un des principaux foyers de la pandémie en Allemagne.

Une équipe de chercheurs de l'université de Bonn a mené une étude poussée des malades recensés à Gangelt, une localité d'environ 11.000 habitants située dans le district de Heinsberg, un des principaux foyers allemands après la participation à un carnaval d'un couple infecté.

Cette étude, basée sur des entretiens et analyses auprès de 919 personnes, issues de 405 ménages, permet ainsi de déterminer avec précision le taux de létalité de l'infection. A Gangelt, quelque 15% de la population a été infectée. Le taux de décès parmi ces malades a atteint 0,37%.

13H56

Amazon a demandé jeudi le chômage partiel pour ses six sites français dont l'activité a été suspendue, une demande refusée par l'administration, a-t-on appris lundi auprès de la direction du géant américain de la logistique et du ministère du Travail.

La direction a indiqué à l'AFP qu'elle avait «fait une demande de chômage partiel pour six sites, soit environ 10.000 personnes, qui n'a pas abouti». Le ministère a confirmé avoir reçu une demande «jeudi» et l'avoir refusée, sans plus de précision.

13H29

Au moins 12.000 salariés des hôpitaux, cliniques, Ehpad et autres établissements sociaux ont été contaminés par le coronavirus, selon une enquête présentée lundi par la CGT-Santé, qui met en évidence un taux de contamination dix fois supérieur à celui de la population française.

Ce n'est que la partie émergée de l'iceberg, mais les récents retours du terrain sont éloquents : 11.844 employés des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ont été «atteints par le Covid-19», selon les remontées de 356 syndicats locaux entre le 20 et le 27 avril.

Rapporté aux quelque 545.000 salariés représentés par ces organisations, la prévalence du virus dépasse donc 2% parmi les personnels, un taux «onze fois supérieur à la population générale», a souligné Laurent Laporte, cadre de santé en Gironde, lors d'une conférence de presse.

13H03

Les entreprises ne sont pas autorisées à mener des campagnes de dépistage du coronavirus auprès de leurs salariés, comme certaines prévoyaient de le faire, a souligné lundi la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

12H12

Il va falloir gérer les attentes des populations tout au long de l'abandon progressif des mesures de restrictions, a recommandé lundi la directrice du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, devant une commission du Parlement européen.

«C'est un marathon, pas un sprint. Vous avez probablement déjà entendu ça, mais ce n'est pas faux. Donc, les attentes des gens à propos de la pandémie, de sa durée, des effets qu'elle continuera d'avoir sur leurs vies dans un futur proche, tout cela doit être géré», a prévenu Andrea Ammon, à la tête du Centre, lors d'une intervention devant la commission Environnement et Santé publique.

«Cela ne va pas s'arrêter de si tôt et les gens doivent se préparer mentalement à cela», a-t-elle encore averti.

11h35

Les bars et restaurant rouvriront dès le 11 mai à Saint-Martin et Saint-Barth, les Îles du Nord de la Guadeloupe, premiers territoires d'outre-mer à avoir été touchés par le coronavirus le 1er mars dernier, mais où l'épidémie est très limitée, a-t-on appris auprès des autorités.

11h30

L'Exposition universelle de 2020 à Dubaï va être reportée d'un an, en raison de la pandémie de coronavirus, a annoncé lundi le Bureau international des expositions (BIE), la résolution en ce sens ayant d'ores et déjà obtenu la majorité requise des pays membres.

"Le report de l'Expo 2020 Dubai au 1er octobre 2021 - 31 mars 2022 sera formellement approuvé par le Bureau International des Expositions (BIE), la résolution ayant obtenu à ce jour plus du seuil des deux-tiers requis", indique un communiqué de l'organisme.

10H31

Le Premier ministre japonais a annoncé lundi la prolongation dans tout le pays jusqu'au 31 mai de l'état d'urgence après que des responsables gouvernementaux ont jugé prématuré de le lever face à la progression de l'épidémie de coronavirus.

«Je vais prolonger jusqu'au 31 mai la période d'état d'urgence déclaré le 7 avril. Toutes les préfectures du pays sont concernées», a déclaré Shinzo Abe au sujet des mesures qui devaient à l'origine prendre fin mercredi.

10H13

La ministre du Travail a jugé lundi «raisonnable de dire» que l'on va avoir un télétravail massif jusqu'à l'été et a appelé les partenaires sociaux à négocier rapidement un encadrement de ce mode de travail s'ils le souhaitent.

«Il y a aujourd'hui 5 millions de Français qui travaillent en télétravail, et dans le contexte de déconfinement progressif, c'est important qu'ils continuent à télétravailler (...) », a affirmé Muriel Pénicaud sur Franceinfo. Cependant, pour prévenir des abus du management, une entreprise doit définir, via «une charte» ou «un accord» avec les syndicats, «un mode d'emploi du télétravail» qui prévoit notamment «les heures de déconnexion», a-t-elle estimé.

9H53

Concernées par la première phase de levée des restrictions liées à l'épidémie de nouveau coronavirus, les lycées et universités ont rouvert lundi en Islande sept semaines après avoir fermé leurs portes.

Avec ses 13.000 étudiants, l'Université d'Islande, à Reykjavik, prévoyait une reprise "en douceur" d'après son recteur, Jón Atli Benediktsson, interrogé par l'AFP et il devrait en être de même dans les six autres campus universitaires du pays. Du côté des 38 lycées que comptent le pays, ce sont avant tout les bancs des lycées professionnels qui vont revoir les élèves, par petits groupes.

9H12

Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a dénoncé lundi «une mauvaise polémique» sur la grande distribution, accusée de constituer des «stocks cachés» de masques, assurant qu'elle a «joué le jeu» depuis le début de la crise.

«Je constate que la grande distribution, depuis le début de la crise sanitaire, a parfaitement joué le jeu notamment pour garantir la sécurité de l'approvisionnement alimentaire des Français», a-t-il expliqué sur France Inter.

«Je pense vraiment que c'est une mauvaise polémique», a-t-il assuré, après un week-end où les grandes enseignes se sont défendues face aux attaques des professionnels de la santé et des politiques sur les masques qu'elles s'apprêtent à mettre en vente.

08h33

L'UE autorise l'aide française de 7 milliards d'euros à Air France.

07h38

Le Japon se prépare à prolonger lundi jusque fin mai son état d'urgence dans la perspective d'une longue bataille contre l'épidémie de coronavirus. Le Premier ministre Shinzo Abe l'avait instauré à Tokyo et dans six autres régions le 7 avril puis l'avait étendu à tout le pays. Cet état d'urgence, qui ne s'accompagne d'aucune mesure coercitive, doit prendre fin mercredi mais M. Abe devrait en annoncer l'extension après avoir recueilli l'avis de spécialistes des maladies infectieuses.

06h41

Le coronavirus a fait 1.450 morts aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, a annoncé dimanche l'Université Johns Hopkins, un chiffre stable par rapport à la veille qui porte le bilan total américain à plus de 67.600 décès.

06h31

Plus de 3,5 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont plus des trois quarts en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 3h GMT.

Au moins 3.500.517 cas d'infection, parmi lesquels 246.893 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.547.180 cas et 143.584 décès, ainsi qu'aux Etats-Unis (1.158.040 cas, dont 67.680 décès). Le nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu’une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas graves.

DIMANCHE 3 MAI

23h36

Le Brésil a franchi dimanche le cap symbolique des 100.000 cas confirmés de Covid-19, qui a fait 7.025 morts dans ce pays où les chiffres officiels sont largement sous-évalués.

Ce pays de 210 millions d'habitants aux dimensions continentales se situe au neuvième rang mondial en termes de personnes infectées, avec 101.147 cas, selon le dernier bilan officiel du ministère de la Santé.

Mais il est le septième au classement des décès, dépassant l'Allemagne, avec 275 nouvelles morts liées au Covid-19 lors des dernières 24 heures.

22H45

Le nombre de personnes atteintes du Covid-19 hospitalisées en réanimation ou en soins intensifs dans le Haut-Rhin, l'un des départements les plus touchés par l'épidémie, est repassé dimanche sous la barre des 100 personnes, selon les données de Santé Publique France.

Un total de 93 hommes et femmes sont encore hospitalisés en service de réanimation ou en soins intensifs dans le Haut-Rhin, mais ce nombre a diminué de neuf par rapport à samedi et repasse sous la centaine pour la première fois depuis le 24 mars. Il avait atteint jusqu'à 163 personnes le 3 avril.

20H55

La France n'imposera pas de quarantaine à "toute personne, quelle que soit sa nationalité, en provenance de l'UE, de la zone Schengen ou du Royaume-Uni, a annoncé dimanche l'Elysée.

La veille, le ministre de la Santé Olivier Véran avait affirmé que les mesures de quarantaine, prévues dans le projet de loi de prolongation de l'état d'urgence sanitaire, s'appliqueraient "aux personnes entrant sur le territoire national ou arrivant dans un territoire d'Outre-mer" ou en Corse.

19H50

Le coronavirus a causé 135 décès supplémentaires en 24 heures en France, a indiqué dimanche la Direction générale de la santé, et trois départements sont passés de l'orange au vert sur la carte du déconfinement.

Au total, 24.895 personnes sont mortes en lien avec le coronavirus depuis le 1er mars, dont 15.583 dans les hôpitaux et 9.312 dans les établissements médico-sociaux, dont les Ehpad, précise un communiqué.

La pression sur les services de réanimation s'allège légèrement, avec 8 patients Covid-19 en moins, mais le nombre total de malades hospitalisés dans ces services reste supérieur aux capacités initiales.

"On constate une diminution de la circulation du virus dans 3 départements (Gers, Loire Atlantique et Mayenne) avec une proportion de passage aux urgences pour suspicion de Covid-19 inférieure à 6%, ce qui permet donc le passage du +orange+ au +vert+ sur la carte", souligne la DGS.

18h24

L'Italie a annoncé dimanche le décès en 24 heures de 174 malades du coronavirus, le nombre le plus faible depuis le premier jour du confinement du pays, qui doit être allégé lundi.

Le Premier ministre Giuseppe Conte avait annoncé ce confinement dans la nuit du 9 au 10 mars, expliquant à 60 millions d'Italiens que l'extension à tout le territoire de cette mesure ordonnée deux jours plus tôt pour le Nord, était le seul moyen d'endiguer la pandémie. Celle-ci a tué près de 29.000 personnes dans la péninsule, selon les chiffres officiels.

17H47

Le Royaume-Uni a recensé dimanche 315 morts supplémentaires dus au nouveau coronavirus, portant le bilan total des décès à 28.446 dans le pays, le deuxième le plus touché en Europe, a annoncé le ministre d'Etat Michael Gove.

Cette évolution marque un repli par rapport à la veille (+621 morts), mais les chiffres officiels sont très volatils et marquent souvent une baisse pendant le week-end, due aux retards dans les enregistrements, suivie d'une recrudescence.

16h34

Le président sénégalais Macky Sall a prolongé une nouvelle fois jusqu'au 2 juin l'état d'urgence décrété le 23 mars et assorti d'un couvre-feu nocturne pour combattre le Covid-19, a indiqué dimanche l'agence de presse nationale APS.

L'état d'urgence permet aux autorités de réglementer ou d'interdire les déplacements des biens et des personnes ainsi que les rassemblements, de faire fermer provisoirement les lieux publics et de réunion, d'interdire la circulation des avions et des bateaux, de statuer sur les points d'entrée et de sortie du territoire, ou encore d'assigner des personnes à résidence.

Il avait été prolongé une première fois début avril.

15h56

Quelque 138 députés et 19 sénateurs de La République en marche (LREM) annoncent dans le JDD qu'ils vont proposer une meilleure "protection juridique" des maires, inquiets par la réouverture des écoles à partir du 11 mai.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire et organisant le déconfinement, lundi au Sénat et à partir de mardi à l'Assemblée, "nous proposerons une adaptation de la législation pour effectivement protéger les maires pénalement mais aussi toutes les personnes dépositaires d'une mission de service public dans le cadre des opérations de déconfinement et ce, pour une période limitée", écrivent les parlementaires du parti présidentiel dans une tribune publiée par le Journal du Dimanche.

15H04

Le groupe industriel britannique Rolls-Royce envisage jusqu'à 8.000 suppressions de postes à cause de l'effondrement du trafic aérien provoqué par la pandémie de coronavirus, d'après une source proche du dossier jointe dimanche par l'AFP.

«L'impact du Covid-19 est sans précédent. Nous avons pris des mesures rapides pour augmenter nos liquidités, réduire drastiquement nos dépenses (...). Mais nous aurons besoin d'aller plus loin», a pour sa part indiqué un porte-parole du groupe, précisant que des discussions étaient en cours avec les syndicats et que les décisions sur les emplois devraient être annoncées d'ici fin mai.

14H28

L'Espagne a recensé dimanche en 24 heures 164 décès dus au nouveau coronavirus, le chiffre quotidien le plus bas depuis presque sept semaines dans ce pays qui entame graduellement son déconfinement, l'un des plus stricts en Europe.

Selon les chiffres publiés dimanche par le ministère de la Santé, le nombre total de décès dus à la pandémie est désormais de 25.264, ce qui fait de l'Espagne le 4e pays le plus endeuillé au monde après les Etats-Unis, l'Italie et le Royaume-Uni.

Le nombre de décès enregistré au cours des dernières 24 heures est le plus bas depuis le 18 mars, quand 107 décès avaient été recensés.

14H11

Saluant «l'engagement des Français», Christophe Castaner a rappelé dimanche que l'objectif est un déconfinement «dès le 11 mai», avec des contraintes de circulation.

«Notre objectif est clair, net, précis : c'est le déconfinement (...) dès le 11 mai», a déclaré le ministre de l'Intérieur. «Nous allons l'atteindre, j'en suis convaincu, parce que les Français ont fait des efforts significatifs depuis le début du confinement et je n'imagine pas une seconde qu'ils lèvent leur engagement et que du coup, ils fassent courir un risque collectif à chacun», a-t-il dit.

14H02

Le gouvernement italien a donné dimanche son feu vert pour une reprise lundi des entraînements individuels pour tous les sports, y compris les disciplines collectives comme le football.

Initialement la reprise des entraînements pour les sports collectifs était fixée le 18 mai, les sports individuels pouvant reprendre dès lundi, quand l'Italie entame son processus de déconfinement.

Mais plusieurs régions avaient décidé samedi de devancer cet appel et autorisé les clubs, notamment de football, à ouvrir les portes de leurs centres d'entraînement pour permettre à leurs joueurs d'y faire de l'exercice, en extérieur et à distance les uns des autres.

13H39

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 243.637 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Plus de 3.441.540 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.055.500 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

13H24

Le Portugal a décidé de limiter l'occupation des avions à deux tiers de leur capacité afin de respecter la distanciation sociale entre les passagers alors que sa compagnie nationale TAP va reprendre jeudi ses premiers vols internationaux.

Cette limite qui entre en vigueur dimanche «permet de garantir une distance appropriée entre les passagers et assurer leur sécurité», précise le décret publié au journal officiel. Le décret prévoit toutefois des exceptions notamment pour les vols assurant des opérations de rapatriement. Dans ce cas, les passagers devront être placés de façon à respecter un éloignement entre eux «en fonction des capacités de l'appareil et du nombre de voyageurs», précise le texte.

12H11

La Corée du Sud a annoncé dimanche un assouplissement, dans la semaine à venir, des mesures de distanciation sociale, après la chute du nombre de cas de nouveau coronavirus dans le pays au cours des derniers jours.

A compter de mercredi, «les rassemblement et de nombreux événements seront (à nouveau) autorisés, à la condition qu'ils mettent en place des mesures de désinfection», a annoncé dimanche le Premier ministre Chung Sye-kyun durant une réunion du gouvernement.

Reportée en raison de l'épidémie, la nouvelle saison de compétition de certains sports professionnels, parmi lesquels le base-ball et le football, doit commencer dans les prochains jours. Les rencontres se dérouleront à huis clos. Le gouvernement devrait également annoncer cette semaine les dates de réouverture des écoles, qui devrait intervenir vers la mi-mai, selon l'agence de presse Yonhap.

11H38

Le Sénat a acté le principe de la mise en place d'une commission d'enquête sur la crise sanitaire du coronavirus «au mois de juin», a annoncé dimanche le chef de file des sénateurs LR Bruno Retailleau.

«Nous venons, il y a quelques jours la semaine dernière (mercredi, ndlr) autour de Gérard Larcher en conférence des présidents, de décider le principe d'une commission d'enquête qui portera sur l'ensemble de la chronologie de la crise, à partir des premières révélations de la Chine jusqu'à la fin de la crise», a déclaré Bruno Retailleau sur Europe1/CNews/LesEchos.

«Cette commission d'enquête sera créée et mise en place au mois de juin», a-t-il précisé.

11H01

Les délais de consultation des comités sociaux et économiques (CSE) en entreprise va être temporairement réduit à huit jours pour les sujets urgents liés à la crise du coronavirus, selon un décret publié dimanche au journal officiel.

Le «délai applicable» pour la consultation des CSE, fixé en temps normal à un mois, pourra néanmoins être porté à 11 jours lorsque le sujet abordé implique l'intervention d'un expert, voire à 12 jours lorsqu'il implique le CSE central (CSEC), précise le décret.

10H41

Les lycées normands ne rouvriront que pour des missions «absolument nécessaires comme passer des examens» ou «réunir des jurys», a déclaré dimanche sur Franceinfo le président de la région Normandie, Hervé Morin (Les Centristes).

Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé mardi que les lycées resteront fermés le 11 mai et qu'une décision sur leur réouverture en juin, à commencer par les lycées professionnels, sera prise à la fin du mois.

En Normandie, Hervé Morin a décidé de ne pas rouvrir les lycées. «Nous ouvrirons les lycées pour les missions absolument nécessaires et au cas par cas», a-t-il déclaré dimanche au micro de Franceinfo. Cette réouverture se fera pour «passer des examens, réunir des jurys, permettre à des étudiants en première année de prépa d'avoir au moins un mois de scolarité parce qu'ils n'arrêtent que début juillet», poursuit-il.

10h12

Les mosquées iraniennes, fermées depuis mi-mars dans le cadre du combat contre la propagation du nouveau coronavirus, rouvriront à partir de lundi dans 30% des comtés en Iran, a annoncé dimanche le président Hassan Rohani.

«Nous avons décidé aujourd'hui d'ouvrir les mosquées dans 132 comtés à faible risque (de la maladie Covid-19) dès demain, et de recommencer la prière du vendredi tout en respectant les protocoles sanitaires», a-t-il déclaré lors de la réunion du Comité national de lutte contre la pandémie diffusée à la télévision d'Etat. L'Iran compte au total 434 comtés.

Le ministre allemand de l'Intérieur et des Sports s'est dit favorable dimanche à une reprise du championnat national de football en dépit de la pandémie de coronavirus, dans une interview au quotidien Bild.

«Je trouve le calendrier proposé par la Ligue allemande de football plausible et je soutiens un redémarrage en mai», a déclaré Horst Seehofer, à trois jours d'une réunion des autorités allemandes pour trancher sur ce sujet.

Cellules surpeuplées, personnel débordé, manque d'équipement de sécurité et détenus souffrant souvent de pathologies augmentant le risque : une vague de contagion du Covid-19 s'abat aux Etats-Unis sur la plus vaste population carcérale du monde.

C'est une prison à Marion, dans l'Etat de l'Ohio, qui arrive au sommet des établissements américains les plus touchés, maisons de retraite comprises, avec plus de 80% de ses quelque 2.500 détenus et 175 employés pénitentiaires testés positifs au coronavirus.

Le coronavirus a fait 1.453 morts aux Etats-Unis au cours des dernières 24 heures, a annoncé samedi l'Université Johns Hopkins, ce qui porte le bilan total américain à plus de 66.000 décès.

A 20h30 heure locale samedi (00h30 GMT dimanche), l'université, dont le comptage fait référence, avait enregistré plus de 1,1 million de cas d'infection au Covid-19 et 66.224 décès, soit une hausse de 2% par rapport au bilan de vendredi. Les Etats-Unis sont de loin le pays qui a le plus grand nombre de décès dus à la pandémie.

SAMEDI 2 MAI

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 241.682 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19h00 GMT.

Plus de 3.398.390 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.023.900 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Depuis le comptage réalisé la veille à 19h GMT, 6.167 nouveaux décès et 94.645 nouveaux cas ont été recensés dans le monde. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès sont les États-Unis avec 2.518 nouveaux morts, le Royaume-Uni (621) et l'Italie (474).

Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 65.645 décès pour 1.121.414 cas. Au moins 164.015 personnes ont été déclarées guéries.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 28.710 morts pour 209.328 cas, le Royaume-Uni avec 28.131 morts (182260 cas), l'Espagne avec 25.100 morts (216.582 cas), et la France avec 24.760 morts (168.396 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la Belgique est celui qui déplore le plus grand nombre de mort par rapport à sa population, avec 67 décès pour 100.000 habitants, suivi par l'Espagne (54), l'Italie (47), le Royaume-Uni (41), et la France (38).

Le coronavirus a fait 166 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.760 décès depuis le 1er mars, a annoncé le ministère de la santé par communiqué de presse.

Parmi eux, 15.487 décès ont eu lieu dans les hôpitaux et 9.273 dans les EHPAD.

L'Italie a annoncé samedi le plus important nombre de décès en 24 heures depuis le 21 avril, avec 474 morts, selon le bilan officiel de la pandémie de coronavirus.

Ce rebond intervient deux jours avant le début du processus de déconfinement du pays. Ce sont désormais près de 29.000 personnes (28.710) qui ont été tuées par le coronavirus dans la péninsule, premier pays frappé de plein fouet en Europe.

Le Royaume-Uni a recensé samedi 621 morts supplémentaires dus au nouveau coronavirus, portant le bilan total des décès à 28.131 dans le pays, le deuxième le plus touché en Europe, a annoncé le ministre du Logement, Robert Jenrick.

Le nombre de contaminations officiellement comptabilisées atteint 182.260 cas (+4.806), a précisé le ministre lors d'une conférence de presse.

Le port du masque sera une obligation dans les transports publics en Espagne dès lundi pour éviter un rebond des contagions de nouveau coronavirus, alors que le pays entame son déconfinement progressif, a annoncé samedi le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

"A partir de lundi, quiconque utilisera les transports publics sera obligé de porter un masque", a déclaré M. Sanchez lors d'une allocution télévisée, en faisant valoir que c'était une conséquence "d'une plus grande activité économique et nécessité de mobilité".

Le gouvernement avait jusqu'ici seulement "hautement recommandé" l'utilisation du masque dans les transports.

Afin que les Espagnols puissent disposer de masques avant de monter dans le métro, le bus ou le train de banlieue, six millions de masques seront distribués lundi à travers le pays devant les grandes gares et stations, a souligné M. Sanchez.

Le masque sera obligatoire à partir de lundi dans les transports, annonce Pedro Sánchez.

Le gouvernement a décidé samedi, au cours d'un Conseil des ministres, la prolongation pour deux mois, jusqu'au 24 juillet, de l'état d'urgence sanitaire en France pour lutter contre la pandémie de coronavirus, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran.

Entré en vigueur le 24 mars, l'état d'urgence sanitaire est prorogé car sa levée le 23 mai "serait prématurée", "les risques de reprise épidémique" étant "avérés en cas d'interruption soudaine des mesures en cours", indique le projet de loi qui va être examiné à partir de lundi par le Parlement.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 238.810 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles, samedi à 11H00 GMT. Plus de 3.354.100 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, un grand nombre de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 1.014.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis, qui ont recensé leur premier décès lié au coronavirus début février, sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 65.068 décès pour 1.104.161 cas. Au moins 164.015 personnes ont été déclarées guéries. Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont l'Italie avec 28.236 morts pour 207.428 cas, le Royaume-Uni avec 27.510 morts (177.454 cas), l'Espagne avec 25.100 morts (216.582 cas), et la France avec 24.594 morts (167.346 cas). La Chine (sans les territoires de Hong Kong et Macao), où l'épidémie a débuté fin décembre, a officiellement dénombré au total 82.875 cas (1 nouveau entre vendredi et samedi), dont 4.633 décès (0 nouveau), et 77.642 guérisons.

L'édition 2020 de la Route du Rock, qui devait célébrer cette année les 30 ans du festival malouin, initialement prévu du 19 au 22 août, est reportée à 2021, ont annoncé les organisateurs sur leur site internet.

"La crise sanitaire que nous traversons nous oblige à rendre les armes à notre tour (...). En dehors de toute considération réglementaire et économique, il était de toute façon impensable de mettre un seul festivalier en danger", a annoncé l'association organisatrice, Rock Tympans.

Le gouvernement s'apprête à entériner samedi la prolongation pour deux mois de l'état d'urgence sanitaire contre le Covid-19, mais il reste sous pression pour clarifier les modalités concrètes du déconfinement, notamment le casse-tête de réouverture d'écoles et la polémique sur la vente des masques.

Après un 1er-Mai confiné pour cause du coronavirus, le Conseil des ministres se penche sur le projet de loi prorogeant l'urgence sanitaire à compter du 24 mai. Son examen au Sénat est prévu dès lundi, avant qu'il ne soit transmis l'Assemblée nationale en vue d'une adoption définitive dans la semaine.

La Russie a annoncé samedi avoir enregistré quasiment 10.000 nouveaux malades du coronavirus au cours des dernières 24 heures, un record de contaminations pour un seul jour, pour le pays.

Le nombre de malades du Covid-19 a bondi de 9.623 pour s'établir à 124.054, selon les chiffres des autorités. Cinquante-sept personnes sont décédées au cours des dernières 24 heures, faisant passer le total de morts à 1.222, un taux de décès officiel restant limité par rapport à d'autres pays comme l'Italie, l'Espagne ou les Etats-Unis.

Tous les Espagnols sont de nouveau autorisés à sortir de chez eux depuis samedi pour se promener ou faire du sport après 48 jours de confinement très strict pour freiner l'épidémie de coronavirus.

Après avoir déjà permis aux enfants de moins de 14 ans de sortir depuis le 26 avril, le gouvernement a de nouveau allégé les conditions du confinement imposé depuis le 14 mars, qui était l'un des plus stricts au monde.

Auparavant les Espagnols n'étaient autorisés à quitter leur domicile que pour aller travailler, si le télétravail n'était pas possible, acheter à manger, se rendre à la pharmacie, chez le médecin ou promener brièvement leur chien.

Plus d'un million et demi de cas de contamination par le nouveau coronavirus ont été officiellement diagnostiqués en Europe, soit un peu moins de la moitié du total mondial, selon un comptage réalisé par l'AFP samedi à 8h50 GMT.

Avec au moins 1.506.853 cas, pour 140.260 décès, l'Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde, 3.350.224 cas et 238.334 morts ont été recensés. L'Espagne (215.216 cas, 24.824 décès), l'Italie (207.428, 28.236), le Royaume-Uni (177.454, 27.510), la France (167.346, 24.594) et l'Allemagne (161.703, 6.575) sont les cinq pays européens comptant officiellement plus de 150.000 cas sur leur territoire, tandis que la Russie (124.054, 1.222) est celui qui enregistre actuellement quotidiennement le plus grand nombre de nouveaux cas.

Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, de nombreux pays ne testant désormais plus que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière.

La SNCF a déjà subi un manque à gagner de deux milliards d'euros du fait de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, a déclaré samedi son PDG Jean-Pierre Farandou.

"On est à peu près à deux milliards d'euros de chiffre d'affaires qui nous manquent" en raison de l'épidémie, a-t-il indiqué sur France Inter, évoquant un "choc violent" se cumulant avec le milliard de manque à gagner subi pendant la grève contre la réforme des retraites.

Le PDG envisage un plan d'aide de l'Etat et des suppressions de postes.

La maire de Nantes Johanna Rolland (PS) a prévenu samedi qu'il ne serait "pas possible" que tous les enfants retournent à l'école le 11 mai et que la rentrée ne pourra être que "progressive".

"Il ne faut pas laisser croire aux Français que tous les petits écoliers vont reprendre le chemin de l'école, tout simplement parce que ce n'est pas possible si on veut respecter correctement les normes sanitaires", a déclaré sur France Inter Mme Rolland. "Cette réouverture sera progressive", a-t-elle insisté, en déplorant "un peu de flou du côté de l'Etat".

Le championnat australien de rugby à XIII a effectué un pas supplémentaire vers une reprise de la saison fin mai avec l'autorisation accordée samedi aux New Zealand Warriors de se rendre de nouveau en Australie.

Le ministre australien de l'Intérieur Peter Dutton a confirmé que 36 joueurs et des membres de l'encadrement de la seule franchise néo-zélandaise du championnat - sur 16 équipes au total - ont bénéficié d'une dérogation à l'interdiction de voyager pour cause de nouveau coronavirus.

Le président de l'Equateur a reconnu vendredi que son gouvernement avait affronté des "problèmes" dans la gestion des corps des nombreuses victimes du coronavirus, en raison de l'effondrement du système hospitalier et du manque de place dans les morgues.

"Nous devons reconnaître que dans la phase initiale, nous avons eu des problèmes dans la gestion des morts parce que nous avons pris la décision de donner une sépulture digne à chaque Equatorien, non comme dans d'autres pays qui ont ouvert des fosses communes", a déclaré M. Moreno à une chaîne de télévision et de radio.

Vendredi 1er mai

Près de 3.000 membres d'équipage d'un navire de croisière du géant du tourisme TUI ont été mis en quarantaine à bord après le test positif au nouveau coronavirus d'un d'entre eux, a annoncé vendredi la compagnie.

Quinze membres de l'équipage du navire «Mein Schiff 3» ont subi un test après avoir présenté de légers symptômes grippaux. Un d'entre eux à ce stade a été testé positif au Covid-19.

La «majorité des écoles» maternelles et primaires rouvrira le 11 mai, date du début du déconfinement progressif dans l'Education nationale, a affirmé vendredi Jean-Michel Blanquer dans une interview au Figaro.

«Je pense que la majorité des écoles rouvrira (le 11 mai) partout sur le territoire ainsi que la majorité des collèges en zone verte», à partir du 18 mai, a déclaré le ministre de l'Education nationale dans un entretien.

L'Agence américaine du médicament (FDA) a accordé une autorisation d'utilisation pour l'antiviral remdesivir, qui écourte la durée de rétablissement des patients atteints du Covid-19, a annoncé vendredi le président des Etats-Unis Donald Trump.

«Je suis heureux d'annoncer que Gilead a obtenu de la FDA l'autorisation d'utilisation en urgence pour le remdesivir», a indiqué M. Trump depuis la Maison Blanche. Médicament expérimental qui avait initialement été développé pour soigner les malades de la fièvre hémorragique Ebola, le remdesivir est le premier médicament ayant prouvé son efficacité contre le nouveau coronavirus.

Selon une étude menée par les Instituts de santé américains, il écourte de plusieurs jours la durée de rétablissement des patients atteints du Covid-19.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 235.519 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 19h00 GMT.

Plus de 3.303.510 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Trois membres du FC Cologne ont été testés positif au coronavirus et placés en quatorzaine, a indiqué vendredi le club, alors que la Bundesliga espère reprendre la compétition au mois de mai.

«Toute l'équipe et l'encadrement de Cologne, ainsi que le personnel en coulisses ont été testés jeudi pour le Covid-19. Trois personnes ont été testées positives, toutes sont asymptomatiques», selon le FC Cologne, qui «ne confirmera pas les noms» des personnes concernées. Mercredi, la Ligue allemande de football (DFL) avait indiqué que des clubs de Bundesliga avaient commencé des tests de dépistage.

L'OMS, qui appelle Pékin à l'associer aux enquêtes sur l'origine du nouveau coronavirus, a estimé vendredi qu'il était d'«origine naturelle», au moment où le président américain l'a lié à un laboratoire chinois.

Partie de Wuhan en Chine en décembre, l'épidémie a contaminé depuis plus de 3,2 millions de personnes dans le monde et fait au moins 230.000 morts, selon un bilan établi par l'AFP. «En ce qui concerne l'origine du virus à Wuhan, nous avons écouté de nombreux scientifiques qui ont étudié ce virus, et on nous assure que ce virus est d'origine naturelle», a affirmé le directeur des programmes d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, Michael Ryan, interrogé par un journaliste.

Les écoles ne rouvriront pas avant la rentrée de septembre en Irlande, a indiqué vendredi le Premier ministre irlandais Leo Varadkar, annonçant une prolongation jusqu'au 18 mai du confinement du pays pour freiner la propagation du nouveau coronavirus.

Contrairement à d'autres activités économiques, qui pourront reprendre par phases à partir de la levée du confinement, «les écoles et universités rouvriront en septembre, octobre, au début de la nouvelle année académique», a indiqué M. Varadkar dans une adresse télévisée.

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 140.000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, au Royaume-Uni, en Espagne et en France, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 17H40 GMT.

Avec un total de 140.096 morts (pour 1.495.293 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 234.987 personnes dans le monde. L'Italie (28.236 morts) et le Royaume-Uni (27.510) sont les pays européens les plus atteints, suivis de l'Espagne (24.824) et de la France (24.594).

La carte de synthèse du déconfinement expliquée par Jérôme Salomon, directeur général de la Santé

Le nombre de décès lié au coronavirus s'est élevé à 218 au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, qui a présenté des cartes de déconfinement corrigées. Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de 144 patients par rapport à la veille, a-t-il précisé.

Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients. M. Salomon a fait savoir que les données avaient été corrigées pour neuf départements concernant les cartes en vue du déconfinement.

La NBA a conseillé aux franchises de ne pas procéder à des dépistage du coronavirus sur les joueurs et le personnel ne présentant pas de symptômes, rapporte ESPN vendredi, estimant que c'était inapproprié vu le nombre limité de tests publics disponibles.

«Pour le moment, il n'est pas approprié dans l'environnement de santé publique actuel de tester régulièrement tous les joueurs et le personnel pour le coronavirus», indique le mémo envoyé par l'instance, selon une source anonyme citée par la chaîne sportive.

Le Royaume-Uni a recensé vendredi 739 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus, marquant une recrudescence par rapport à la veille et portant le bilan total à 27.510 dans le pays, le deuxième le plus touché en Europe, a annoncé le ministre de la Santé Matt Hancock.

Le gouvernement s'est également félicité d'avoir dépassé in extremis son objectif de procéder à 100.000 dépistages par jour à la fin avril, pilier de sa stratégie de lutte contre le coronavirus.

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé vendredi les 193 pays membres de l'Organisation à ne pas négliger les personnes âgées dans la lutte contre la pandémie de Covid-19, en appelant à respecter leurs «droits» et leur «dignité».

Cette catégorie de population est la plus touchée parmi les victimes, et pour les plus de 80 ans, c'est même cinq fois plus que la moyenne générale, a-t-il relevé dans un communiqué. Au-delà de la maladie, elle est «face à un risque accru de pauvreté, de discrimination et d'isolement», met-il en garde. Ses déclarations viennent en appui d'une étude de l'ONU publiée vendredi sur le virus et les personnes âgées, assortie de recommandations.

Les cas confirmés de coronavirus ont récemment bondi dans l'Etat de Kano, dans le nord du Nigeria, en dépit d'une intensification des mesures restrictives qui y ont été prises à la suite de «morts mystérieuses», selon des chiffres officiels.

Le nombre de cas confirmés est passé de 77 en début de semaine à 219 vendredi dans cet Etat où se trouve Kano, la plus grande ville du Nord. Le nombre de morts du coronavirus reste de trois dans l'ensemble de l'Etat de Kano.

Le championnat danois de football, à l'arrêt depuis mi-mars, devrait reprendre le 29 mai avec le dépistage de tous les acteurs, a annoncé vendredi l'association des clubs.

"Nous avons toujours dit qu'il était crucial de terminer la saison en cours, mais seulement si cela peut être fait d'une manière raisonnée qui ne met pas le système de santé à rude épreuve", a dit Claus Thomsen, directeur de l'association, cité dans un communiqué.

Les matches devraient se jouer à huis-clos. Le club de Midtjylland, vainqueur de la ligue danoise en 2018 et actuellement en tête, a d'ores et déjà prévu de diffuser les rencontres sur des écrans géants devant le stade.

Cette reprise sera assortie d'un protocole sanitaire très strict, qui attend le feu vert des autorités sanitaires auxquelles il a été soumis.

Les championnats du monde de badminton, prévus initialement en août 2021, se joueront du 29 novembre au 5 décembre 2021 à Huelva en Espagne, a annoncé vendredi la fédération internationale (BWF).

Cette décision a été prise pour permettre aux Mondiaux de badminton de ne pas coïncider avec les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à l'été 2021 en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

L'Inde a annoncé le prolongement du confinement de deux semaines après le 4 mai, date prévue au départ pour le déconfinement.

La SNCF pourrait subir un manque à gagner de trois milliards d'euros de recettes, du fait de la crise sanitaire provoquée par l'épidémie de Covid-19, affirme vendredi sur son site internet le journal Les Echos.

"Le manque à gagner de la crise sanitaire en France devrait rapidement atteindre les 3 milliards d'euros pour l'entreprise publique, selon nos informations, sans parler de l'après-déconfinement", indique le quotidien économique.

En mars, la SNCF a selon Les Echos accusé un manque à gagner de 700 millions d'euros de chiffre affaires et un recul de 600 millions de sa marge d'exploitation, avant de connaître en avril une chute de 1,4 milliard de ses recettes d'exploitation "et un impact de 1,2 milliard sur sa marge". Et les premiers jours de mai, jusqu'au déconfinement prévu le 11, "seront de la même veine".

Emmanuel Macron a souligné vendredi que le 11 mai serait "une étape importante" avec le début du déconfinement mais pas le passage "à une vie normale", à l'occasion d'une réception à l'Elysée pour remercier "l'ensemble du monde agricole".

"Le 11 mai sera une étape importante évidemment. Et nous serons aussi là dans la durée car le 11 mai ne sera pas le passage d'un état actuel à une vie normale", a déclaré le chef de l'Etat.

"Il y a aura une reprise qu'il faudra organiser et donc un accompagnement qu'il faudra continuer", a-t-il ajouté, en présence du ministre de l'Agriculture Didier Guillaume, du président du marché de Rungis Stéphane Layani et de représentants de la filière horticole, en plein crash des producteurs de muguet paralysés par la fermeture des fleuristes.

"L'exemple que vous donnez est vraiment inspirant", a déclaré Emmanuel Macron en recevant vendredi à l'Elysée le médecin en exercice le plus âgé de France qui, à 99 ans, consulte toujours durant la crise du coronavirus.

Avec son épouse Brigitte, le chef de l'Etat a accueilli Christian Chenay dans un salon de l'Elysée après que ce dernier soit venu de Chevilly Larue (Val-de-Marne) où il a son cabinet. "Vous ne pouvez pas savoir l'optimisme que ça donne", a souligné Emmanuel Macron en faisant référence à l'engagement du médecin, qui consulte "un peu en cabinet" et "surtout dans un Ephad" religieux, la Congrégation du Saint-Esprit. Une soixantaine de religieux âgés et parfois malades y séjournent mais il n'y a eu "aucun mort depuis trois mois" et le début de la pandémie, a expliqué Christian Chenay. Il a précisé avoir dû fermer son cabinet ces dernières semaines car il y avait "trop de personnes dans la salle d'attente" et "des vols de masques et de gel". Il prévoit de reprendre des téléconsultations, tout en envisageant d'arrêter son activité lorsque la crise sera terminée.

Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a de nouveau décrété le confinement de la population à partir de dimanche et pour trois jours en raison de la propagation du nouveau coronavirus dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest.

La Sierra Leone avait déjà annoncé une telle mesure début avril, également pour trois jours.

Dans un message posté sur son compte Twitter dans la nuit de jeudi à vendredi, le président invoque les données épidémiologiques parmi d'autres facteurs qui montrent que le virus se transmet dans le pays par la voie dite communautaire, c'est-à-dire sans lien établi entre les nouveaux cas avec ceux déjà enregistrés.

La compagnie à bas coût Ryanair a annoncé vendredi qu'elle allait supprimer jusqu'à 3.000 emplois, principalement parmi les pilotes et le personnel navigant, en raison de la paralysie du transport aérien en pleine pandémie.

Le transporteur aérien irlandais, qui emploie 19.000 personnes, précise dans un communiqué que ses vols seront à l'arrêt jusqu'au mois de juillet au moins et qu'il faudra attendre deux ans, soit l'été 2022, pour un retour à la normale.

La crise frappe l'ensemble du secteur et British Airways avait annoncé plus tôt cette semaine la suppression de 12.000 emplois, soit plus du quart de ses effectifs.

La pandémie a fait 281 morts en 24 heures en Espagne, portant le bilan total à près de 25.000 décès.

Les autorités sanitaires mondiales, sévèrement critiquées par les Etats-Unis pour ne pas avoir immédiatement saisi la gravité du nouveau coronavirus, ont appelé vendredi Pékin à les inviter à participer aux enquêtes sur les origines animales du virus.

"L'OMS souhaiterait travailler avec des partenaires internationaux et, à l'invitation du gouvernement chinois, participer à l'enquête sur les origines animales", a indiqué un porte-parole de l'organisation, Tarik Jasarevic, à l'AFP.

Le gouvernement espagnol a annoncé vendredi prévoir une explosion de son déficit budgétaire à 10,34% du PIB en 2020, contre 2,8% en 2019 en raison de la hausse des dépenses publiques face à la pandémie de nouveau coronavirus.

Il s'agira du "plus grand déficit depuis 2012", a précisé la ministre du Budget Maria Jesus Montero lors d'une conférence de presse, soulignant que le gouvernement serait confronté à une importante chute de ses revenus en 2020, conjuguée à une hausse de ses dépenses.

La police turque a arrêté plusieurs responsables syndicaux qui défilaient à Istanbul pour marquer la fête du Travail en dépit d'une interdiction de sortir visant à lutter contre la pandémie de nouveau coronavirus.

Le prix des masques chirurgicaux est plafonné à 95 centimes, l'unité annonce Agnès Pannier-Runacher, la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances. Il n'y aura en revanche pas d'encadrement des prix pour les masques en tissu.

"J'ai pris deux décisions. La première est de plafonner le prix des masques en papier à usage unique de type chirurgical, qui ne pourra pas dépasser 95 centimes d'euro par masque", a-t-elle déclaré sur RTL. Pour les masques tissu, pas d'encadrement des prix pour l'instant, mais "il y a aura des enquêtes chaque semaine" pour s'assurer "qu'il n'y ait pas de dérive des marges".

Le président Emmanuel Macron s'adresse aux Français à l'occasion du 1er mai, fête du Travail.

Ce 1er mai ne ressemble à aucun autre. Et pourtant, c'est bien grâce au travail, célébré ce jour, que la Nation tient.

Le marché automobile français a subi une nouveau choc en avril, reculant de 88,8%, victime de l'épidémie de coronavirus et des mesures de confinement de la population, qui ont mis le commerce automobile à l'arrêt, selon les données publiées vendredi par les constructeurs.

Dans ce contexte hors norme, les groupes français ont été affectés, comme l'ensemble du marché. PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel) a vu ses immatriculations de voitures particulières neuves s'effondrer (-84,3%), tout comme le groupe Renault (-83,8%), avec Dacia et Alpine, d'après les chiffres du Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA).

Le commissaire de la ligue nord-américaine de hockey sur glace, Gary Bettman, s'est dit jeudi prêt à retarder le début de la prochaine saison jusqu'à décembre, si cela doit permettre à l'actuelle, suspendue à cause du coronavirus, de se finir.

Le confinement en place dans l'Etat de Rio de Janeiro pour endiguer une progression du coronavirus extrêmement inquiétante va être prolongé jusqu'au 11 mai, ont annoncé les autorités du deuxième Etat le plus touché du Brésil.

Donald Trump a dit envisager des taxes punitives contre la Chine après avoir vu des éléments lui faisant penser que le nouveau coronavirus proviendrait d'un laboratoire chinois à Wuhan, récemment pointé du doigt pour son manque de transparence.

Les Etats-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures 2.053 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage jeudi à 20H30 locales (00H30 GMT vendredi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Après un bref fléchissement dimanche et lundi, cela marque une troisième journée consécutive à plus de 2.000 morts et porte le bilan américain à 62.906 décès au total depuis le début de la pandémie, d'après les chiffres actualisés en continu de l'université.

Jeudi 30 avril

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 230.000 morts dans le monde, dont près de 90% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 19h00 GMT.

L'Agence française du médicament, l'ANSM, a annoncé avoir autorisé sous conditions strictes l'utilisation du plasma de malades guéris pour soigner des patients gravement atteints par le Covid-19.

L'usage de plasma de malades guéris était déjà autorisé en France, mais seulement dans le cadre d'essais cliniques comme celui ayant démarré le 7 avril sous l'égide de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), l'Etablissement français du sang (EFS) et l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm).

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine a annoncé jeudi être contaminé au coronavirus alors que la Russie franchissait plusieurs seuils symboliques, dépassant les 100.000 cas, les 1.000 morts et battant un nouveau record quotidien de contaminations.

Le coronavirus a fait 289 morts supplémentaires en France au cours des dernières 24 heures, portant le bilan total à 24.376 décès depuis le 1er mars, a annoncé jeudi le directeur général de la Santé, le Pr Jérôme Salomon.

Les services de réanimation affichent de nouveau un solde négatif de moins 188 patients par rapport à la veille, ramenant leur total à 4.019, a-t-il précisé. Un pic avait été atteint le 9 avril avec près de 7.200 patients.

Le gouvernement a placé 35 départements en "rouge", dont l'ensemble de l'Ile-de-France et du quart nord-est du pays, selon une carte provisoire dévoilée jeudi par le ministre de la Santé Olivier Véran et correspondant à la circulation du coronavirus et aux tensions sur les capacités en réanimation.

Cette carte, établie en prévision du déconfinement qui commencera le 11 mai, départage les départements métropolitains et d'Outre-mer entre "rouges", verts" et "oranges" et sera révisée quotidiennement jusqu'au 7 mai, a précisé le ministre. La carte établie à cette date, qui comprendra deux catégories seulement ("vert" ou "rouge"), servira de référence pour la mise en oeuvre du déconfinement.

L'application de traçage des contacts, envisagée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, devrait être prête pour la deuxième quinzaine de mai, selon Orange et Capgemini, acteurs clefs du projet.

La carte du déconfinement vient d'être dévoilée.

Les ventes de muguet chez les fleuristes ne seront possibles vendredi que "sur livraison et en retrait de commande", a indiqué jeudi le gouvernement, soulignant que les règles "qui ont conduit à l'interdiction d'activité de la plupart des commerces" ne "sont pas levées, y compris pour le 1er mai".

La Fédération française des artisans fleuristes avait initialement indiqué dans l'après-midi avoir obtenu auprès du Premier ministre l'autorisation de vendre le traditionnel brin porte-bonheur devant les boutiques de fleurs, fermées au public depuis le 17 mars comme la plupart des autres commerces.

Le Royaume-Uni, deuxième pays le plus touché par le nouveau coronavirus en Europe avec désormais 26.711 morts, a "passé le pic" de l'épidémie, a affirmé jeudi le Premier ministre Boris Johnson.

"Nous avons passé le pic" de l'épidémie, a déclaré le dirigeant conservateur, lors de la conférence quotidienne du gouvernement. "Nous sommes sur une pente descendante".

Les pharmaciens, qui jusqu'à présent réservaient la distribution des masques chirurgicaux aux seuls soignants, vont désormais les vendre aussi au grand public, prenant acte du fait qu'ils vont être disponibles dans les supermarchés et qu'il n'y aura plus de pénurie, a-t-on appris jeudi auprès d'un de leurs syndicats.

"C'est une décision logique. Nous ne pouvions pas continuer à refuser de vendre des masques aux gens, alors qu'ils vont en trouver à l'hypermarché en faisant leur courses", a expliqué à l'AFP Gilles Bonnefond, président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine (USPO).

Depuis le début de la crise épidémique, la profession refusait la vente au grand public en vertu des recommandations des autorités: "On était au masque près. On les comptait un par un, pour en donner 18 par semaine aux médecins, 6 aux kinés, etc.", observe M. Bonnefond.

La Ligue de football professionnel (LFP) a suivi jeudi les injonctions sanitaires du gouvernement français en actant l'arrêt définitif de la saison du championnat de France, a-t-elle annoncé, arrêtant en conseil d'administration un classement qui sacre le PSG et prive a priori Lyon de qualification européenne.

Cette décision fera des heureux, comme Marseille et Rennes, qualifiés ainsi pour la Ligue des champions, et des perdants, comme Lyon, relégué à la 7e place et privé, en l'état, d'une qualification européenne pour la première fois depuis plus de vingt ans, selon le "classement final" dévoilé par la LFP en conférence de presse téléphonique. Toulouse et Amiens seront pour leur part relégués, et Lorient et Lens promus de L2, ce qui annonce peut-être une vague de litiges devant la justice sportive et administrative.

La Ligue espagnole de football, dont le président Javier Tebas a exprimé son espoir de pouvoir reprendre la compétition en juin, a prévu de commencer à tester ses joueurs au coronavirus à partir de la semaine prochaine, a-t-on appris jeudi de source proche.

Le protocole de retour à la compétition comprend le dépistage du coronavirus chez les joueurs et l'encadrement des équipes. "Ces tests doivent commencer la semaine prochaine", a déclaré à l'AFP une source proche de la Ligue, sans avancer de date précise.

Selon les journaux Marca et AS, LaLiga, l'organe qui gère le football professionnel en Espagne, prévoit de dépister les joueurs entre mardi et jeudi prochains. Ils pourraient ensuite reprendre les entraînements individuels 48 heures après.

L'Italie a annoncé jeudi son intention de rouvrir la semaine prochaine deux de ses aéroports fermés depuis presque deux mois, Ciampino à Rome et Peretola à Florence.

Ces deux aéroports, fermés depuis le 13 mars, seront rouverts dès le 4 mai aux vols de passagers, a indiqué le ministère des Transports dans un bref communiqué.

Ciampino, deuxième aéroport de Rome derrière celui de Fiumicino qui n'a jamais complètement fermé, accueille essentiellement les vols de compagnies à bas coût, notamment Ryanair, qui a immobilisé jusqu'à nouvel ordre 99% de ses avions.

Les 14.000 fleuristes français ont obtenu in extremis jeudi le droit de vendre du muguet le 1er mai, mais seulement en extérieur et devant leurs boutiques.

Dans un communiqué intitulé "le muguet aura porté bonheur aux artisans fleuristes!", la fédération des fleuristes se réjouit d'avoir obtenu auprès du Premier ministre l'autorisation de vendre le traditionnel brin porte-bonheur du 1er mai sur les pas-de-porte, même si les magasins et commerces non alimentaires doivent rester fermés jusqu'au 11 mai pour lutter contre l'épidémie de covid-19.

Plus de 50 milliards d'euros de prêts garantis par l’État ont été accordés à plus de 322.000 entreprises entre le 25 mars et ce jeudi, a annoncé le ministère de l’Économie et des Finances.

Bercy fournit par ailleurs un tableau de bord plus précis établi sur la base de données fournies par la Fédération bancaire française (FFB), la Banque de France et Bpifrance.

Selon ce tableau, entre le 25 mars et le 23 avril, 43,2 milliards d'euros de prêts garantis par l'Etat (PGE) ont été accordés par les banques à 281.272 entreprises, dont 90% de très petites entreprises (TPE).

Le taux de refus a concerné 2,4% des demandes éligibles.

L'ancien président d'Oyonnax Jean-Marc Manducher, qui était également vice-président de la Ligue nationale de rugby (LNR), est décédé, a annoncé jeudi le club de Pro D2.

Manducher, qui a dirigé l'USO entre 1995 et 2015, avait été hospitalisé à la fin du mois de mars après avoir présenté plusieurs symptômes de coronavirus.

Il avait alors été placé sous assistance respiratoire.

3,8 millions de nouveaux demandeurs d'allocation chômage ont été enregistrés aux Etats-Unis sur une semaine.

L'Allemagne va décider jeudi d'assouplir un peu plus le confinement national anti-coronavirus en rouvrant sous conditions les lieux de culte, musées et aussi zoos, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale.

Le gouvernement a préparé un catalogue de mesures en ce sens appelé à être formellement adopté dans l'après-midi lors d'une réunion entre la chancelière Angela Merkel et les présidents des régions allemandes, selon cette source.

Dans le domaine des religions, le document, dont l'AFP a eu copie, prévoit qu'à la condition qu'une distance minimum soit respectée entre les fidèles et que ces derniers portent un masque, "les rassemblements religieux vont pouvoir de nouveau se tenir".

Berlin estime que les succès enregistrés jusqu'ici grâce aux mesures de confinement de la population pour endiguer l'épidémie "permettent d'assouplir progressivement les mesures".

Le Tadjikistan a annoncé jeudi ses premiers cas de Covid-19, après des semaines de spéculation sur la présence du coronavirus dans ce pays d'Asie centrale jusqu'ici considéré comme l'un des seuls au monde épargné par la pandémie.

Cinq personnes ont été testées positives dans la capitale Douchanbé et dix autres dans la région de Sogdh (nord), selon les autorités médicales de cette ex-république soviétique, citées par l'agence de presse publique Khovar.

Un organisme gouvernemental créé spécialement pour lutter contre le virus "a officiellement confirmé l'existence des cas d'infection au Covid-19 au Tadjikistan", a rapporté Khovar.

Ce même organisme a ordonné jeudi le port de masques obligatoire pour les citoyens tadjiks.

L'application de traçage des contacts, envisagée par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, devrait être prête pour la deuxième quinzaine de mai, selon Orange qui est un acteur clef du projet.

"On a effectivement un planning qui permet l'obtention d'une application dans la deuxième partie du mois de mai", a indiqué jeudi Marie-Noëlle Jégo-Laveissière, la directrice de l'innovation chez Orange, à l'occasion d'une conférence de presse sur les résultats financiers de l'opérateur télécom.

Ce calendrier exclut pour l'instant que l'application puisse être prête pour le début du déconfinement le 11 mai, un objectif que le gouvernement lui même avait reconnu difficilement atteignable.

Le projet, baptisée pour l'instant StopCovid, est coordonné par l'Inria, l'institut français de recherche en informatique.

Des milliers d'animaux, dont des tigres de Sumatra et des orang-outans de Bornéo risquent la famine, ont mis en garde les zoos d'Indonésie, durement frappés par la crise du coronavirus, et bientôt à court de ressources.

La soixantaine de zoos et parcs animaliers de l'archipel d'Asie du Sud-Est, qui abritent quelque 70.000 animaux, ont dû fermer leurs portes en mars. Et plus de 90% d'entre eux estiment qu'ils devraient manquer de nourriture animale après la mi-mai.

"La plupart des zoos se reposaient sur les ventes de billets d'entrée et quand ils ont fermé, tout s'est effondré", a expliqué à l'AFP Sulhan Syafi'i, porte-parole de l'association des zoos indonésiens.

Le meeting Athletissima de Lausanne, comptant pour la Ligue de diamant, n'aura pas lieu le 20 août en raison de la pandémie de coronavirus, ont annoncé jeudi les organisateurs qui étudient "d'autres alternatives".

"Nous avons, bien à contrecœur, dû prendre la décision de ne pas organiser Athletissima le 20 août, ceci malgré l'annonce des mesures d'assouplissement prises" par les autorités suisses, ont déclaré les organisateurs dans un communiqué.

Il est actuellement "impossible de laisser se retrouver un nombre important de personnes dans un périmètre restreint d'ici à fin août", expliquent-ils.

L'Italie, frappée de plein fouet par l'épidémie de coronavirus, a subi une chute de 4,7% son Produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre par rapport au précédent, selon une première estimation de l'Istat publiée jeudi.

Comparé au premier trimestre 2019, le recul atteint 4,8%, a précisé l'Institut national des statistiques (Istat).

L'Iran a annoncé jeudi avoir officiellement recensé 71 nouveaux décès dus à la maladie Covid-19 au cours des dernières 24h, portant le bilan total à 6.028 morts dans ce pays, le plus touché du Proche et Moyen-Orient par l'épidémie.

"Le nombre de morts de cette maladie a dépassé les 6.000 aujourd'hui", a annoncé le porte-parole du mnistère de la Santé, Kianouche Jahanpour, lors de son point-presse télévisé quotidien.

Le taux de chômage dans la zone euro a légèrement progressé à 7,4% en mars, mois pendant lequel les mesures de confinement liées au Covid-19 ont commencé à être mises en place, a indiqué jeudi l'Office européen des statistiques Eurostat.

Le chômage s'était affiché à 7,3% en février, ce qui constituait alors son niveau le plus faible dans la zone euro depuis mars 2008.

Le bilan du virus est repassé sous les 300 morts par jour en Espagne, après avoir connu un rebond mercredi.

La Russie a franchi la barre des mille décès, avec plus de 100.000 cas de contamination avérés de coronavirus, selon un dernier décompte des autorités publié jeudi.

Le site d'information du gouvernement sur le virus indique que la maladie a causé 1.073 décès et que 106.498 personnes ont été contaminées, en majorité à Moscou, dans sa région et à Saint-Pétersbourg, la deuxième ville du pays.

Tandis que 7.099 nouveaux cas ont été recensés lors des dernières 24 heures, 11.619 personnes ont été guéries du coronavirus depuis le début de l'épidémie en Russie, précise cette source.

Les Français sont très favorables à l'obligation du port du masque dans les transports en commun et à l'isolement des personnes testées positives au Covid, mais semblent moins convaincus par la réouverture des écoles, selon un sondage Elabe publié jeudi pour BFMTV.

Au total, 95% des sondés sont favorables, dont 70% très favorables, au port du masque dans les transports en commun, et 93% sont favorables, dont 49% très favorables, aux mesures d'isolement décidées.

Plus de huit Français sur dix (85%) soutiennent "la possibilité de mettre en place des mesures de déconfinement plus ou moins strictes, selon la situation des départements" et 81% des sondés, "l'interdiction des rassemblements publics et privés de plus de 10 personnes".

Alors que les cafés, bars et restaurants sont encore dans l'incertitude, 62% des personnes interrogées se disent d'accord avec le prolongement de leur fermeture, "au moins jusqu'à début juin".

A l'inverse, six sondés sur dix se disent opposés aux mesures annoncées sur la réouverture des écoles. Une désapprobation que partagent surtout les femmes (65%), les classes populaires (66%), les parents (64%) et les 35-49 ans (65%), selon l'enquête Elabe.

Au total, 59% des parents d'enfants scolarisés interrogés dans l'échantillon n'ont "pas l'intention de laisser leur enfant retourner à l'école après le 11 mai, dont 35 % certainement pas".

Enfin, "le déconfinement inquiète plus de six Français sur dix", détaille l'enquête.

Le sondage a été réalisé mardi et mercredi après les annonces du Premier ministre Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, auprès d'un échantillon de 1.000 personnes représentatives de la population âgée de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, avec une marge d'erreur entre 1,4 et 3,1.

La Russie a franchi la barre des 100.000 cas de contamination avérés de coronavirus et recensé 1.073 décès causés par la maladie, selon le dernier bilan des autorités publié jeudi.

Le site d'information du gouvernement sur le coronavirus indique que 106.498 personnes ont été contaminées, en majorité à Moscou et dans sa région. Un total de 7.099 nouveaux cas ont été recensés lors des dernières 24 heures, précise cette source.

La Corée du Sud a annoncé n'avoir enregistré aucun nouveau cas de transmission du nouveau coronavirus pour la première fois depuis que la maladie est apparue dans le pays il y a plus de 70 jours.

Le pays a recensé 10.765 cas depuis que le premier cas d'infection a été signalé le 18 février et, pendant plusieurs semaines, il a été le deuxième pays le plus touché par cette pandémie qui a fait un total de 247 morts sur son territoire.

Le Premier ministre japonais Shinzo Abe devrait prolonger l'état d'urgence au Japon, mis en place début avril jusqu'au 6 mai initialement pour tenter d'endiguer la pandémie de Covid-19 dans l'archipel, affirmaient jeudi les médias nippons.

Les dépenses de consommation des ménages français ont chuté de 17,9% en mars comparé au mois précédent suite au confinement pour lutter contre l'épidémie de coronavirus, soit la plus forte baisse mensuelle enregistrée depuis le début de la série en 1980, a indiqué jeudi l'Insee.

"La consommation de biens fabriqués chute lourdement (-42,3% après -0,6% en février) et les dépenses en énergie baissent fortement (-11,4% après -0,9%). Seule la consommation alimentaire augmente nettement (+7,8% après -0,1%), détaille l'institut dans un communiqué.

Le PIB espagnol s'effondre de 5,2% au premier trimestre.

Le maire (LR) de Nice, Christian Estrosi a écrit au Premier ministre pour lui demander que le droit d'entrer ou de sortir du territoire national soit soumis à la mise en place d'un passeport sanitaire permettant de justifier d'un test PCR négatif au Covid-19.

Le produit intérieur brut (PIB) français s'est contracté de 5,8% au premier trimestre du fait notamment du confinement en place depuis la mi-mars pour endiguer la pandémie de Covid-19, selon une première estimation de l'Insee.

Il s'agit de la baisse la plus forte dans l'historique des évaluations trimestrielles du PIB débutées en 1949, et elle dépasse largement les reculs du premier trimestre de 2009 (-1,6%) ou du deuxième trimestre de 1968 (-5,3%), précise l'Insee

Google estime que ses efforts pour bloquer les acteurs malveillants, qui profitent de la pandémie de coronavirus pour tenter d'arnaquer les internautes, "fonctionnent", d'après son rapport annuel sur les règles publicitaires publié jeudi.

Les Etats-Unis ont enregistré au cours des dernières 24 heures plus de 2.500 décès supplémentaires liés au nouveau coronavirus, selon le comptage mercredi à 20H30 locales (00H30 GMT jeudi) de l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Après deux jours de ralentissement dimanche et lundi, ce nouveau bond (+2.502 exactement) porte le bilan américain à 60.853 morts au total depuis le début de la pandémie, selon les chiffres actualisés en continu de l'université.

Mercredi 29 avril

Le bilan de la pandémie provoquée par le nouveau coronavirus au Royaume-Uni a brutalement augmenté à 26.097 morts, soit le deuxième plus lourd en Europe après l'Italie, en raison de l'inclusion des maisons de retraite, ont annoncé mercredi les services de santé.

Les tirs de fusée depuis le Centre spatial guyanais (CSG) à Kourou vont reprendre avec un tir de la fusée italienne Vega mi-juin et un autre d'Ariane 5 fin juillet, a annoncé mercredi Arianespace.

Les campagnes de lancement avaient été suspendues après le gel des activités du port spatial européen décrété mi-mars par le Centre national d'études spatiales (CNES) en raison de l'épidémie de coronavirus.

Josu Ternera, ancien chef de l'organisation séparatiste ETA de 69 ans incarcéré à Paris, s'est vu refuser mercredi la remise en liberté qu'il réclamait compte-tenu de son âge et de la crise sanitaire, a appris l'AFP de source judiciaire.

Josu Urrutikoetxea Bengoetxea, dit Ternera, a comparu mercredi après-midi devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en visioconférence depuis la prison de la Santé, où il est détenu depuis près d'un an.

L'économie américaine va "probablement chuter à un rythme sans précédent au deuxième trimestre" en raison de la pandémie de coronavirus, a prévenu mercredi le président de la Banque centrale américaine Jerome Powell.

"L'ampleur et la durée du ralentissement économique sont extrêmement incertains et dépendront en grande partie de la rapidité avec laquelle le virus sera maîtrisé", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse, soulignant que la Fed s'efforçait d'assurer une reprise "aussi robuste que possible".

Pour ce faire, l'institution utilisera "de manière agressive" tous les outils à sa disposition parce que l'économie "aura sans doute besoin de plus de soutien".

427 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures, soit 24.087 morts recensés en France depuis le début de l'épidémie.

Plus de 300.000 candidats se sont inscrits sur la plate-forme "des bras pour ton assiette", lancée en vue de limiter la pénurie de saisonniers agricoles en raison de la pandémie, pour moins de 900 missions proposées, indique son créateur mercredi.

Depuis le 19 mars, plus de 300.000 candidats à un emploi saisonnier dans l'agriculture se sont inscrits sur la plate-forme (desbraspourtonassiette.wizi.farm), développée par la marque Wizifarm en partenariat avec Pôle Emploi et l'Association nationale pour l'emploi et la formation des agriculteurs (Anefa).

Ces emplois sont cumulables avec le chômage partiel qui touche plus de 11 millions de salariés depuis le début du confinement destiné à lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

Mais à ce jour, seules 843 missions ont été proposées sur ce site, représentant près de 6.600 travailleurs recherchés, détaille Wizifarm dans un communiqué.

L'UE a approuvé un prêt garanti par Paris de 5 milliards d'euros pour Renault, en difficulté en raison de l'épidémie de coronavirus.

Le président de la région Centre-Val de Loire, François Bonneau, a souhaité mercredi que des sites touristiques, notamment des châteaux, puissent "rouvrir rapidement" après le début du déconfinement prévu le 11 mai.

La question de la reprise de la fréquentation touristique des châteaux est un sujet "très important", a affirmé le président socialiste de la région Centre, répondant aux questions des journalistes en visioconférence.

Exclus de la première phase du déconfinement, les châteaux, avec les parcs, jardins forment un ensemble, a expliqué M. Bonneau, assurant que cette question a fait l'objet d'échanges avec le gouvernement ces dernières semaines.

"Nous sommes très fortement intervenus auprès du Premier ministre, du secrétaire d’État (au Tourisme), du président de la République", a souligné l'édile.

"La région, c'est le ZooParc de Beauval, le château de Chaumont", c'est aussi le "tourisme à l'extérieur, avec la Loire à vélo [900 km de voies cyclables pour un million de touristes par an], qui doit pouvoir rouvrir rapidement", a rappelé l'élu.

Plus de 130.000 morts du coronavirus ont été comptabilisés en Europe, selon un comptage de l'AFP.

14h48

Le PIB a chuté de 4,8% qux Etats-Unis au 1er trimestre en rythme annuel, le pire résultat depuis la grande récession.

14h43

Au moins trois millions de personnes étaient en mars et avril au chômage partiel en Allemagne en raison de la pandémie de coronavirus, selon le gouvernement, qui s'attend sur l'année à un niveau "nettement supérieur" à celui de la crise de 2009.

Si une hausse du taux de chômage est prévue, "elle est sensiblement limitée par le recours au chômage partiel", a expliqué Peter Altmaier lors de la présentation des projections de croissance du gouvernement, qui s'attend à une chute du PIB de 6,3% en 2020.

Boeing a annoncé la suppression de 10% de ses effectifs à travers le monde.

Près de 14,4 millions de téléspectateurs ont suivi toutes chaînes confondues les annonces d'Edouard Philippe, qui présentait mardi le plan de déconfinement du gouvernement à l'Assemblée nationale, selon des données de Médiamétrie.

L'intervention du Premier ministre, retransmise par TF1, France 2, M6 et les chaînes d'information, a enregistré une part d'audience globale de 77,1%, un score très élevé sur cette tranche horaire (entre 15 et 16H)

L'annulation des 51e Rencontres internationales de la photographie d'Arles a été annoncée par les organisateurs.

Elles rejoignent la liste des nombreux festivals et événéments annulés.

Le ministre italien de la Culture Dario Franceschini encourage les Italiens, mais aussi les touristes étrangers, à venir passer leurs vacances d'été en Italie, dans une interview mercredi au quotidien romain Il Messaggero.

"Nous investissons fortement dans le tourisme intérieur, car ce sera un été de vacances en Italie", déclare Dario Franceschini (membre du Parti démocrate, centre-gauche) qui précise que le gouvernement travaille aussi au retour des touristes étrangers dans la péninsule.

"J'imagine, malheureusement, que le tourisme international aura une forte baisse cet été. Tant les entrées que les sorties", admet-il tout en encourageant ses compatriotes à soutenir le secteur touristique en difficulté en passant leurs congés dans leur pays.

L'Espagne a recensé mercredi 325 morts du nouveau coronavirus, un bilan quotidien en hausse par rapport aux 301 de mardi, a annoncé le ministère de la Santé.

Au total, 24.275 personnes ont succombé à la maladie dans le troisième pays le plus endeuillé du monde par la pandémie. La différence avec le bilan de mardi s'élève à 453 mais le ministère explique ce décalage avec les 325 morts quotidiens en raison de la notification de 128 morts ne datant pas des dernières 24 heures par une région.

Les professionnels de santé libéraux dont l'activité s'est effondrée à cause du confinement vont bel et bien bénéficier d'une aide de l'Etat, avec le versement d'un premier acompte début mai, a annoncé mercredi le ministère de la Santé.

Ces aides, versées par l'Assurance maladie, permettront de "garantir que chaque professionnel de santé libéral conventionné connaissant une baisse d'activité" puisse "faire face à ses charges", a indiqué le ministère dans un communiqué.

Elles seront versées sous forme d'un acompte "dès le début du mois de mai", calculé sur la base des informations fournies par les professionnels, et donneront lieu à des régularisations "une fois connues définitivement les pertes d'activité subies", précise-t-il.

La fiancée du Premier ministre britannique Boris Johnson a accouché d'un petit garçon en parfaite santé, a-t-on appris. Boris Johnson avait dû être hospitalisé après avoir contracté le coronavirus.

Le ministre de l'Economie a indiqué que la France allait renforcer son contrôle des investissements étrangers afin de protéger les entreprises françaises en difficulté du fait de la crise.

Certaines grandes enseignes commenceront à vendre des masques le 4 mai pour lutter contre la propagation du coronavirus et toutes les grandes enseignes le feront le 11 mai, a annoncé mercredi la secrétaire d'État à l'Economie Agnès Pannier-Runacher.

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, a appelé un "maximum de Français à reprendre le travail" et à "préparer collectivement la reprise économique" après le déconfinement prévu le 11 mai.

11,3 millions de Français, soit plus d'un salarié sur deux, sont en chômage partiel, indique la ministre du Travail, Muriel Pénicaud.

Il n'y aura "pas de couperet au 1er juin" pour le dispositif d'activité partielle mais "le taux de prise en charge de l'Etat sera un peu moins important" au-delà de cette date, a-t-elle précisé.

Un magnat australien de l'industrie minière a annoncé mercredi un accord visant à importer de Chine 10 millions de tests de dépistage du nouveau coronavirus. Andrew Forrest, le patron du géant minier Fortescue, a déclaré avoir mis à profit ses contacts pour garantir une commande de tests auprès du groupe chinois BGI à un coût nettement inférieur à celui de la concurrence.

Sacs de boutiques de luxe dans des mains gantées : le plus grand centre commercial du monde, le célèbre et clinquant Dubai Mall, a rouvert ses portes avec de très strictes mesures de restrictions imposées par l'émirat face à la pandémie du coronavirus.

Les mesures de confinement pour lutter contre la propagation du coronavirus, déjà assouplies le 20 avril, vont être presque toutes levées à compter du 4 mai en Nouvelle-Calédonie, mais les frontières restent fermées, a indiqué mercredi le gouvernement.

Le Nicaragua a annoncé encourager désormais la population à prendre des mesures préventives contre le nouveau coronavirus dans ce pays qui, depuis l'éclatement de la pandémie, s'était refusé à de telles mesures.

Avec 2.207 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan journalier aux Etats-Unis est reparti à la hausse mardi, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

La Californie pourrait avancer la date de la rentrée scolaire de plusieurs semaines pour compenser les perturbations provoquées par la fermeture des établissements en raison de la pandémie de Covid-19.

Un escadron de l'armée de l'air et un autre de la marine ont survolé New York et ses environs pour rendre hommage aux personnels soignants et d'urgence.

Les deux formations de six appareils chacune, les Thunderbirds de l'US Air Force et les Blue Angels de l'US Navy, ont effectué un passage au-dessus de Manhattan aux environs de midi (16H00 GMT), avant de bifurquer vers le New Jersey.

We salute the healthcare workers and first responders who are at the forefront of our nation's fight against COVID-19. They are an inspiration for the entire country during these challenging times and it was an honor to fly for them today.

Mardi 28 avril

Le Brésil a franchi la barre des 5.000 morts, après avoir enregistré un record de 474 décès sur les dernières 24 heures, selon le ministère de la Santé.

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé mardi le versement d'une aide d'urgence de 3,4 milliards de dollars en faveur du Nigeria pour combattre la pandémie du coronavirus.

La SNCF a lancé mardi un "appel solennel" aux employeurs pour poursuivre le télétravail et décaler les horaires après la fin du confinement, afin de réduire les besoins de déplacements, alors que les mesures de distanciation vont drastiquement réduire son offre.

"Compte tenu des annonces du gouvernement, nous allons travailler, avec les autorités organisatrices de transports, à la fois sur les modalités d'une réduction massive des besoins de déplacements (...) ainsi que sur le filtrage des accès à nos gares et à nos trains", a indiqué la compagnie dans une déclaration à l'AFP

Les Etats-Unis ont franchi mardi la barre du million de cas diagnostiqués de nouveau coronavirus, soit environ le tiers du nombre total de cas recensés dans le monde, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Les Etats-Unis sont, déjà depuis fin mars, le pays qui compte le plus de cas dépistés d'infection. Ils avaient atteint les 500.000 cas déclarés il y a moins de trois semaines, le 10 avril. Le pays est également celui qui compte le plus grand nombre de victimes du Covid-19, avec plus de 57.200 décès liés à la maladie.

L'Assemblée nationale a approuvé par 368 voix contre 100 le plan du gouvernement.

367 nouveaux décès ont été enregistrés en 24 heures.

L'Espagne a annoncé un déconfinement «progressif» par étapes jusqu'à fin juin.

Le tribunal administratif de Montreuil a rejeté un recours déposé par une association organisatrice de rites funéraires, qui demandait en urgence au maire de Montreuil d'agrandir le carré musulman du cimetière communal, en lien avec la surmortalité due au coronavirus en Seine-Saint-Denis.

Dans une décision rendue lundi, et dont l'AFP a eu connaissance mardi, le juge des référés a estimé que l'urgence et l'utilité de la demande n'étaient pas suffisamment caractérisées par l'association Tahara, à l'origine du recours déposé le 21 avril.

Elle "n’apporte aucune précision sur le nombre de décès survenus sur la commune de Montreuil liés à l’épidémie du Covid-19 ni sur l’impossibilité dans laquelle se trouverait le maire de la commune d’exercer ses pouvoirs de police funéraire et sanitaire", a-t-il tranché.

586 décès de plus du coronavirus ont été enregistrés en 24 heures au Royaume-Uni, 21.678 en tout.

17H41

La Grèce a annoncé son déconfinement progressif à partir du 4 mai.

Edouard Philippe a averti mardi que "si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, nous ne déconfinerons pas le 11 mai" ou alors "nous le ferons plus strictement", et appelé chacun au "civisme" pour la réussite du déconfinement.

Les incertitudes sur le nombre de nouveaux cas journaliers ou les chaînes de contamination par exemple "doivent inciter tous les Français à la plus grande discipline" d'ici au 11 mai et "à lutter contre les risques de relâchement que nous sentons monter dans le pays", a ajouté le Premier ministre qui présentait la stratégie de déconfinement du gouvernement.

Les rassemblements seront «limités à 10 personnes» à partir du 11 mai et les déplacements au-delà de 100 km limités aux «motifs impérieux, familiaux ou professionnels».

Les cérémonies funéraires seront toujours limitées à 20 personnes, et la réouverture des cimetières se fera le 11 mai.

Les grands musées, les salles de cinéma, de concert et les théâtres resteront fermés après le 11 mai, contrairement aux médiathèques, bibliothèques et petits musées qui pourront rouvrir leurs portes, a annoncé mardi le Premier ministre Edouard Philippe.

"Parce qu'ils peuvent fonctionner plus facilement en respectant les règles sanitaires, les médiathèques, les bibliothèques et petits musées, si importants pour la vie culturelle de nos territoires, pourront rouvrir leurs portes dès le 11 mai", mais a contrario, les grands musées, qui attirent un grand nombre de visiteurs hors de leur bassin de vie, les cinémas, les théâtres et les salles de concert, où l'on reste à la même place dans un milieu fermé, ne pourront pas rouvrir", a précisé le Premier ministre.

"La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre", a annoncé le Premier ministre Edouard Philippe, mardi dans un discours à l'Assemblée nationale, douchant les espoirs des différents championnats interrompus depuis mi-mars en raison de la pandémie.

"Pour donner aux organisateurs d'évènements de la visibilité, je veux préciser que les grandes manifestations sportives (...), tous les évènements qui regroupent plus de 5000 participants et font à ce titre l'objet d'une déclaration en préfecture et doivent être organisés longtemps à l'avance, ne pourront se tenir avant le mois de septembre", a-t-il également déclaré devant les députés.

Le déconfinement sera différencié le 11 mai entre les départements "vert", où il sera appliqué largement, et "rouge", où il prendra une forme plus stricte, a annoncé mardi Edouard Philippe.

Pour cela, trois critères seront étudiés le 7 mai pour déterminer dans quel département "la circulation du virus reste active", "les capacités hospitalières en réanimation restent tendues" et "le système local de tests et de détection des cas contacts ne soit pas suffisamment prêt", a précisé le Premier ministre devant les députés.

Le port du masque sera obligatoire dans les transports publics, et leur capacité sera réduite pour respecter les règles de distanciation.

Les transports interrégiojnaux seront réduits au maximum.

15h48

Les commerces seront réouvertsà partir du 11 mai sauf cafés-restaurants, et le masque recommandé pour personnel et clients.

Tous les marchés alimentaires pourront rouvrir.

Une première phase de déconfinement aura lieu du 11 mai au 2 juin. Seules les écoles maternelles et primaires seront rouvertes, ainsi que les crèches, mais pas les lycées et collèges. Le retour en classe se fera sur la base du volontariat.

Les collèges rouvriront progressivement à partir du 18 mai.

Une démarche d'identification des personnes ayant été en contact avec des personnes contaminées sera lancée, avec l'aide des médecins généralistes ainsi que de l'ensemble des services de santé.

L'objectif de cette politique de tests sera d'identifier au plus vite les porteurs de virus afin de les isoler.

15h22

Dès le 11 mai, il y aura suffisament de masques, disponibles dans tous les commerces, selon Edouard Philippe, qui invite les entreprises à équiper leurs salariés, alors que des initatives seront prises pour les TPE et les travailleurs indépendants, et une plate-forme de e-commerce vendant des masques sera mise en place par La Poste.

Les pharmacies et la grande distribution seront invités à vendre des masques jetables, et les particuliers incités à se fabriquer des masques.

«Protéger, tester, isoler» : c'est sur ces principes que sera basé le plan de déconfinement. «Le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale» prendra encore plus d'importance, avec l'augmentation des contacts extérieurs, tout comme le port du masque dans certaines situations.

Edouard Philippe revient sur la polémique autour des masques, en quantité insuffisante et que le gouvernement avait un temps considéré comme inutiles.

Trois décisions ont été prises : augmenter la production nationale de masques chirurgicaux, réserver le stock existant aux soignants hospitaliers, lancment de la production de masques en tissu, pour ne pas dépendre de pays étrangers. Selon le Premier ministre, les scientifiques ont évolué sur la question, ce qui expliquerait les alternoiements du gouvernement.

Edouard Philippe estime qu'on ne peut compter sur l'arrivée rapide d'un vaccin. «Il va falloir vivre avec le virus», rappelle-t-il.

Le risque d'une seconde vague est réel, «un risque qui impose de procéder avec prudence». Le déconfinement se fera donc de manière progressive.

Les autorités locales auront la possibilité «d'adapter» la stratégie nationale. Le Premier ministre rencontrera les élus locaux et les préfets, ainsi que les partenaires sociaux pour adapter le plan «aux réalités de terrain».

Un confinement trop long «aurait des conséquences gravissimes», estime le Premier ministre, avec des conséquences fortes et un risque «d'écroulement». «Il nous faut procéder à un déconfinement aussi attendu que risqué et limité», annonce Edouard Philippe.

«Le confinement a été efficace», rappelle Edouard Philippe, soulignant que le nombre de patients hospitalisés a baissé, comme le nombre de personnes en réanimation. «La décrue est engagée», a ajouté le Premier ministre, rappelant que 60.000 décès ont pu être évités.

La réouverture des lycées et collèges est reportée au-delà du 11 mai, selon une source parlementaire dont les propos ont été recueillis par CNEWS.

Emmanuel Macron a démenti mardi lors du Conseil des ministres toute dissension avec son Premier ministre Edouard Philippe et fustigé ceux qui "tentent de diviser" l'exécutif, selon des sources gouvernementales concordantes.

"L’ensemble de l’exécutif est pleinement aligné dans cette crise. Je n’aurai aucune complaisance à l’égard de ceux qui par des bruits et des rumeurs tentent de diviser le gouvernement et singulièrement le Premier ministre et le Président de la République", a déclaré le chef de l'Etat, selon des propos rapportés par un participant au Conseil des ministres.

Le Luxembourg a annoncé mardi son intention de dépister le nouveau coronavirus sur toute sa population, soit quelque 600.000 personnes, d'ici à un mois, s'estimant en capacité de pratiquer jusqu'à 20.000 tests par jour. Jusqu'à présent, selon les données officielles, un peu plus de 39.000 personnes (résidents et non résidents affiliés au système de soins) ont été testées dans le Grand-Duché. Il y a eu 88 décès sur 3.729 cas confirmés de Covid-19. "On aura testé toute la population du pays dans un mois", a affirmé le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Claude Meisch, au cours d'une visioconférence avec la presse.

La crise du coronavirus a entraîné un surcoût pour les hôpitaux publics à ce stade évalué entre 600 et 900 millions d'euros, lié notamment aux achats de matériel de protection, a indiqué mardi la Fédération hospitalière de France (FHF).

"Toutes les régions et tous les établissements n'ont pas été impactés de la même manière" mais le virus a entraîné "des niveaux de dépenses très élevés", a souligné Cécile Chevance, responsable du pôle finance de la FHF, lors d'une visioconférence.

"Pour les deux premiers mois de l'épidémie, on est sur un surcoût estimé entre 600 et 900 millions d'euros", a-t-elle ajouté, en évoquant notamment le cas de "certains CHU du Grand-Est", où les dépenses se sont envolées de "plusieurs millions d'euros".

Plus de 4.000 personnes sont mortes du coronavirus en deux semaines dans les maisons de retraite en Angleterre, a indiqué mardi le Bureau national des statistiques (ONS), faisant grimper le bilan total des victimes au Royaume-Uni.

Au total, l'ONS a rapporté 4.343 morts en maisons de retraite entre le 10 et le 24 avril. Ces chiffres ont été fournis à l'ONS par les gestionnaires d'établissements.

Les maisons de retraites sonnent l'alarme depuis plusieurs semaines sur la situation dans leurs établissements, où les décès ne sont pas comptabilisés dans les bilans quotidiens des autorités, limités aux hôpitaux.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 210.000 morts dans le monde, dont plus de 85% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles mardi à 08h45 GMT.

Au total, 210.930 décès ont été recensés dans le monde (pour 3.027.853 cas), dont 126.793 en Europe (1.404.171 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (56.253), devant l'Italie (26.977), l'Espagne (23.822), la France (23.293) et le Royaume-Uni (21.092).

L'Espagne a recensé mardi 301 morts dus à la pandémie de nouveau coronavirus, un chiffre en baisse par rapport au bilan de lundi et qui porte le nombre de décès à 23.822, a annoncé le ministère de la Santé.

Alors que l'Espagne est soumise depuis le 14 mars à un confinement très strict qui a été prolongé jusqu'au 9 mai, le gouvernement de Pedro Sanchez doit adopter mardi son plan de déconfinement qu'il compte lancer à partir de la mi-mai.

Une proposition de loi pour renforcer la protection juridique des maires dans le cadre de la réouverture des écoles à partir du 11 mai a été présentée par le président de la commission de l'Aménagement du territoire du Sénat, Hervé Maurey (centriste).

"Cette décision suscite en effet une inquiétude forte parmi les maires de voir leur responsabilité engagée en cas de contamination d’enfants, d’enseignants ou de personnels des écoles", souligne M. Maurey dans un communiqué.

Tahiti, l’île la plus peuplée de Polynésie française, et Moorea, l’île voisine, verront leur confinement allégé à partir de mercredi, ont indiqué dans une allocution commune le haut-commissaire de la République Dominique Sorain et le président de la Polynésie française Edouard Fritch.

Des centaines de surfeurs se sont rués sur la célèbre plage de Bondi Beach à Sydney, l'Australie ayant commencé à assouplir les mesures prises pour lutter contre le coronavirus.

Le chef de file des députés LR Damien Abad a annoncé que "la droite ne voterait pas" et s'abstiendrait "massivement" sur le plan de déconfinement présenté par le Premier ministre dans l'après-midi, tandis que certains députés LR "voteront contre".

L'indice de confiance des ménages en France a subi en avril une chute historique après la mise en place des mesures de confinement pour lutter contre le coronavirus, révèle l'Insee.

Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés à l'été 2021 à cause de la propagation du Covid-19, seront annulés si la pandémie n'est pas maîtrisée d'ici là, a déclaré mardi dans une interview le président du comité japonais d'organisation, Yoshiro Mori.

Si la pandémie est toujours en cours "alors il faudra annuler" les Jeux, a déclaré M. Mori dans une interview accordée au quotidien sportif Nikkan, expliquant qu'il serait impossible de les reporter une nouvelle fois.

Six Français sur dix ne font pas confiance au gouvernement pour réussir le déconfinement, indique le baromètre politique Odoxa-CGI pour France Inter, l’Express et la Presse Régionale publié ce mardi.

La cote de popularité d'Emmanuel Macron a gagné 4 points en avril et 9 points depuis mars et le début de la crise sanitaire, surtout chez les sympathisants PS et LR (+17), qui modèrent leurs critiques à cause de la crise sanitaire. Mais ils sont encore 58% (-4) à trouver qu’il est un "mauvais" président contre 42% (+4) qui le jugent un "bon" président.

Un médicament contre l'arthrite qui était étroitement surveillé pour son utilisation potentielle contre le nouveau coronavirus, le Kevzara, a donné des résultats décevants à la suite d'essais cliniques, ont déclaré lundi ses fabricants.

Ce traitement de l'Américain Regeneron et du Français Sanofi n'attaque pas le nouveau coronavirus mais au contraire inhibe une réponse immunitaire anormale appelée "tempête de cytokines", laquelle provoque une inflammation des poumons des patients les plus malades, contraints de lutter contre la mort sous respirateur artificiel.

Près d'un million de personnes ont été infectées par le coronavirus aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie, selon les données publiées lundi par l'université Johns Hopkins.

Le pays a en outre enregistré 1.303 décès supplémentaires dus à la maladie durant les dernières 24 heures, selon ce comptage, actualisé en continu.

Donald Trump a évoqué la possibilité de demander à Pékin de payer des milliards de dollars de réparations pour les dommages causés par le nouveau coronavirus, apparu dans la ville chinoise de Wuhan.

L'Organisation internationale du travail (OIT) appelle les entreprises, dont certaines s'apprêtent à rouvrir après plusieurs semaines de confinement, à respecter les mesures de protection face au coronavirus afin d'éviter une nouvelle vague de contamination

"L'application de mesures de sécurité et de santé au travail est indispensable pour à la fois protéger la vie des travailleurs, de leurs familles et des populations qui les entourent, assurer la continuité du travail et la survie économique", souligne le directeur général de l'OIT, Guy Ryder, cité dans un communiqué.

Le président Donald Trump a souhaité la réouverture de nombreuses écoles américaines avant les vacances d'été, tout en soulignant que la décision reviendrait aux gouverneurs des Etats.

"Je pense que nous allons voir de nombreuses écoles rouvrir même pour une courte période, et ce serait une bonne chose", a-t-il déclaré lors d'un point-presse à la Maison Blanche. Les "jeunes semblent bien s'en sortir" face au nouveau coronavirus, a souligné le milliardaire républicain.

Les personnels navigants des lignes nationales et régionales d'American Airlines porteront des masques à partir du 1er mai pour contenir la propagation du coronavirus, a indiqué lundi la compagnie américaine. Elle offrira également des équipements de protection aux passagers, précise-t-elle dans un communiqué.

Lundi 27 avril

Plus de 3 millions de cas de nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés dans le monde, dont près de 80% en Europe et aux Etats-Unis, selon un comptage réalisé par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 20H50 GMT.

Au moins 3.003.344 cas d'infection, parmi lesquels 209.388 décès, ont été recensés, notamment en Europe, continent le plus touché avec 1.393.779 cas et 126.223 décès, ainsi qu'aux Etats-Unis (980.008 cas, dont 55.637 décès), pays où la pandémie progresse actuellement le plus rapidement.

La NBA a annoncé lundi qu'elle comptait autoriser la réouverture des centres d'entraînements des franchises, pour des séances de travail individuel des joueurs, mais pas avant le 8 mai, pour les zones où les directives restrictives gouvernementales contre le coronavirus le permettent.

Selon le mémo de la NBA envoyé aux franchises et relayé sur son site internet, l'accès aux installations sera alors limité à quatre joueurs à la fois et aucun entraîneur ne sera autorisé à participer aux séances.

La République en marche s'est prononcée lundi soir pour la «rediscussion avec les partenaires sociaux d'un assouplissement des critères d'éligibilité à l'assurance-chômage», lors d'un bureau exécutif du parti.

Reflet du choc violent du confinement sur l'économie, le nombre de chômeurs a enregistré en mars une hausse historique sur un mois : +7,1%.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 208.973 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 19H00 GMT.

Plus de 2.997.540 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

Fédéralisme oblige, des provinces canadiennes ont commencé à assouplir leurs mesures de confinement liées au coronavirus, pendant que le Premier ministre Justin Trudeau appelait lundi à une vigilance accrue.

Sans nouveaux cas de coronavirus depuis une semaine, le Nouveau-Brunswick (est) a été la première province a assouplir vendredi ses mesures, annonçant la réouverture des parcs et des plages.

Le projet controversé de traçage des données mobiles StopCovid n'est «techniquement clairement pas prêt» à ce stade et ne devrait «pas être au coeur» du plan de sortie du confinement présenté ce mardi à l'Assemblée par le Premier ministre, avancent des sources parlementaires LREM lundi.

L'épidémie de coronavirus a fait 437 morts en France au cours des dernières 24 heures dont 295 dans les hôpitaux, portant le total des décès à 23.293 depuis début mars, selon le bilan établi lundi par la Direction générale de la santé.

L'épidémie a tué 14.497 personnes dans les hôpitaux et 8.796 (+142) dans les établissements sociaux et médico-sociaux, témoignant d'une nouvelle hausse des décès après plusieurs jours de baisse régulière.

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 125.000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 16H15 GMT.

Avec un total de 125.669 morts (pour 1.387.411 cas confirmés), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué 207.511 personnes dans le monde. L'Italie (26.977) et l'Espagne (23.521) sont les pays européens les plus atteints, suivis de la France (22.856) et du Royaume-Uni (21.092).

Le Royaume-Uni a enregistré 360 décès supplémentaires dus au nouveau coronavirus en 24 heures dans les hôpitaux, soit le plus faible bilan depuis mars, a indiqué lundi le ministre de la Santé Matt Hancock.

Au total, le Covid-19 a tué 21.092 patients au Royaume-Uni, selon ce bilan qui ne compte pas les maisons de retraite. Le nombre de cas officiellement confirmés atteint désormais 157.149 personnes dans le pays (+4.310), l'un des plus touchés par la pandémie de Covid-19 en Europe, a précisé Matt Hancock lors d'une conférence de presse.

La secrétaire d’État à l’Économie Agnès Pannier-Runacher a déclaré lundi que le gouvernement souhaite faire «aboutir» un projet visant à relancer une usine de masques installée en Bretagne et qui avait fermé ses portes en 2018.

«Nous y travaillons. A ce stade, nous faisons en sorte qu'il puisse aboutir», a déclaré la secrétaire d’État lors d'une conférence de presse téléphonique consacrée à la production de masques en France. «Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un projet industriel derrière», a-t-elle souligné

Le tribunal administratif de Lyon a partiellement suspendu un arrêté du préfet de la Loire qui interdisait l’accès aux espaces naturels et touristiques du département pour lutter contre la propagation du Covid-19, a-t-on appris lundi de source judiciaire.

Le trafic aérien mondial ne retrouvera pas son niveau d'avant la pandémie de coronavirus avant plusieurs années, a estimé lundi David Calhoun, le patron de Boeing, avançant deux à trois années, lors de la réunion annuelle du groupe.

M. Calhoun a par ailleurs annoncé qu'il faudrait de 3 à 5 ans avant que les dividendes de Boeing ne soient restaurés, l'avionneur américain subissant de plein fouet les répercussions économiques de la crise du Covid-19. Ces difficultés s'ajoutent aux déboires de Boeing sur son 737 MAX.

«Rouvrir une école ne se fait pas avec les mêmes contraintes qu'on soit à Marseille ou dans un village» : la sénatrice DVG de Marseille Samia Ghali demande la création de conseils scientifiques départementaux pour accompagner les collectivités dans le déconfinement, a-t-elle annoncé à l'AFP lundi.

Le médicament immuno-modulateur tocilizumab a montré son efficacité pour prévenir «l'orage inflammatoire» chez les patients du Covid-19 dans un état grave, selon une étude française non encore publiée, dont les premiers résultats ont été dévoilés lundi.

Ce traitement a réduit «significativement» la proportion de patients ayant dû être transférés en réanimation ou décédés, par rapport à ceux ayant reçu un traitement standard, a indiqué l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP).

Les pédiatres sont favorables au retour des enfants à l'école à partir du 11 mai, en respectant des mesures-barrières adaptées selon les âges, car le Covid-19 les «épargne en grande partie», selon des communiqués de leurs instances.

«Nous soutenons le retour en collectivité des enfants dans le respect des mesures barrières dont l'application doit être adaptée aux différentes tranches d'âges», écrivent dans un communiqué commun l'Association française de pédiatrie ambulatoire (AFPA) et le Groupe de pathologie infectieuse pédiatrique (GPIP).

Les prix des carburants routiers vendus dans les stations-service en France ont poursuivi leur baisse la semaine dernière, suivant le plongeon des cours du brut, selon des chiffres officiels publiés lundi.

Le prix du gazole, carburant le plus vendu, valait 1,1941 euro par litre, en baisse de 1,91 centime par rapport à la semaine précédente, selon les données du ministère de la Transition écologique et solidaire. L'essence super sans plomb 95 s'est vendue à 1,2451 euro, en recul de 1,70 centime.

Quant au SP95-E10, qui contient jusqu'à 10% d'éthanol, il a également perdu 1,70 centime, à 1,2344 euro. Enfin, le SP98 était vendu 1,3165 euro, en baisse de 1,97 centime.

Le gouvernement andorran a lancé une campagne de dépistage massif au nouveau coronavirus, qui doit débuter mercredi avec pour objectif affiché de tester l'ensemble des 77.000 habitants de la principauté.

A ce jour, quelque 50.000 personnes se sont portées volontaires pour être testées, s'est félicité le ministre de la Santé Joan Martínez Benazet, appelant toute la population andorrane à y participer.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 206.567 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles lundi à 11H00 GMT. Plus de 2.961.540 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 809.400 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Le ministère du Travail a annoncé lundi dans un communiqué vouloir engager "une réflexion avec les partenaires sociaux" pour "adapter rapidement" les règles d'assurance chômage face à la "situation exceptionnelle" créée par le coronavirus.

Les syndicats réclament unanimement, déjà avant la crise sanitaire, et encore plus depuis, que le gouvernement abandonne entièrement sa réforme de l'assurance chômage. L'entrée en vigueur du 2e volet a été reporté à septembre. Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une hausse historique sur un mois en mars (+246.100, soit +7,1%) pour s'établir à 3,732 millions, selon les chiffres dévoilés lundi par Pôle emploi

"Consciente des changements radicaux" induits par l'épidémie de coronavirus, la maison du luxe Saint Laurent se retire du calendrier des Fashion weeks de 2020 et présentera les collections à son rythme, a annoncé lundi son directeur artistique Anthony Vaccarello.

La Russie a annoncé une prochaine réunion des dirigeants des cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, exhortés par le secrétaire général à se montrer unis face à la pandémie.

Le nombre de chômeurs (catégorie A) a enregistré une hausse record sur un mois en mars (+246.100, soit +7,1%) pour s'établir à 3.732.500, a indiqué Pôle emploi lundi.

Coronavirus : hausse record (+7,1%) du nombre de chômeurs en mars

Korian a enregistré 606 décès dus au coronavirus dans ses maisons de retraites en France où résident 23.000 personnes, a indiqué ce lundi Sophie Boissard, la directrice générale du groupe, qui dénonce les attaques dont il fait l'objet.

"À ce jour, sur 23.000 résidents, nous déplorons 606 décès liés au Covid-19, essentiellement en Ile-de-France et en région Grand-Est", précise Mme Boissard dans un entretien au Parisien. Le 10 avril, le groupe Korian avait recensé 356 décès liés à l'épidémie

Une centaine de députés de la majorité ont remis au gouvernement "un rapport spontané" pour "sauver le secteur touristique", préconisant notamment la réouverture progressive des restaurants après le 15 mai, a indiqué la coprésidente du groupe "Tourisme" de l'Assemblée.

La pandémie de coronavirus a fait 331 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, un léger rebond après les 288 victimes recensées dimanche, a annoncé lundi le ministère de la Santé.

Ces nouveaux chiffres portent le bilan à 23.521 morts dans le troisième pays le plus endeuillé par la maladie après les États-Unis et l'Italie.

L'Espagne devrait annoncer mardi de nouvelles mesures de déconfinement après l'autorisation de sortie pour les enfants entrée en vigueur dimanche.

Le vote sur le plan de déconfinement aura bien lieu dans la foulée de sa présentation mardi à 15h00 à l'Assemblée nationale par Edouard Philippe, a-t-on appris lundi de source parlementaire.

Les oppositions se sont insurgées contre le manque de temps entre la présentation le même jour à l'Assemblée et le vote, mais la conférence des présidents de l'Assemblée s'est prononcée contre un report du vote à mercredi.

De retour après sa convalescence, le Premier ministre Boris Johnson appelle les Britanniques à continuer à respecter le confinement.

"Nous commençons maintenant à inverser la tendance" a déclaré devant le 10, Downing Street le dirigeant conservateur de 55 ans, qui est sous pression pour dévoiler sa stratégie sur l'évolution du confinement, en place depuis plus d'un mois.

Le Grand Prix de France de F1, prévu initialement le 28 juin prochain, sur le circuit Paul-Ricard, est annulé.

La Première ministre Jacinda Ardern affirme que la Nouvelle-Zélande a remporté une victoire importante face au nouveau coronavirus au moment où son pays entreprend la levée de certaines restrictions.

"Il n'y a pas de transmission (du virus) généralisée et non détectée en Nouvelle-Zélande", a déclaré Mme Ardern. "Nous avons gagné cette bataille", s'est-elle félicitée à l'issue de près de cinq semaines de restrictions.

Le niveau d'alerte le plus haut (4) avait alors été décrété. Il redescendra d'un cran lundi en fin de journée.

Le vote sur le plan de déconfinement qui sera présenté mardi à l'Assemblée nationale par Edouard Philippe aura lieu mardi ou mercredi, selon ce que décidera la conférence des présidents, a annoncé lundi La présidente de la commission des lois Yaël Braun-Pivet (LREM).

L'Espagnol Rafael Nadal, N.2 mondial, s'est dit dimanche "très pessimiste" concernant les chances d'une reprise prochaine du tennis professionnel dans des conditions "normales", en raison de la pandémie de nouveau coronavirus.

"Je suis très pessimiste quant à la possibilité que le circuit puisse reprendre une activité normale", a reconnu le lauréat de 19 tournois du Grand Chelem, dont 12 Roland-Garros, lors d'un +chat+ organisé par la Fédération espagnole de tennis (RFET) avec l'équipe espagnole vainqueure de la Coupe Davis l'an dernier.

Lancement d'AlloCovid, un numéro destiné à «informer et assurer un suivi en temps réel de l'épidémie grâce à l'intelligence artificielle», sept jours sur sept et 24 heures sur 24.

Le président du Guatemala, Alejando Giammattei, a prolongé dimanche d'une semaine supplémentaire le couvre-feu partiel en vigueur pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus.

Quelque sept Français sur dix (71%) seraient favorables à la constitution d'un gouvernement d'union nationale pour affonter la crise du coronavirus et ses conséquences, selon un sondage Ifop pour La Lettre de l'Expansion lundi. La proposition séduirait une majorité de sondés quelle que soit leur préférence partisane, et seules 29% des personnes interrogées y seraient opposées.

Les Etats-Unis ont enregistré 1.330 décès supplémentaires dus au coronavirus au cours des dernières 24 heures, selon le décompte publié dimanche soir par l'université Johns Hopkins. Le pays totalise désormais 54 841 décès, avec 964.937 cas d'infections confirmées. Les États-Unis sont de loin le pays le plus touché par la pandémie, aussi bien en nombre de contaminations que de décès.

La Guinée a franchi dimanche la barre symbolique des 1.000 contaminations par le nouveau coronavirus, où la maladie Covid-19 progresse rapidement malgré l'instauration d'un couvre-feu et l'obligation du port du masque, ont indiqué les autorités sanitaires.

Un commissaire divisionnaire de police de Lens, dans le Pas-de-Calais, est décédé dimanche à l'âge de 47 ans des suites du Covid-19, a-t-on appris de sources concordantes. Selon une source policière, Rudy Lewandoski, chef du Service d'intervention, d'aide et d'assistance de proximité, est le premier commissaire de police français à succomber à l'épidémie de coronavirus.

Dimanche 26 avril

Cinq bars et restaurants ont été fermés dimanche par les autorités à Stockholm car la distanciation sociale pour limiter la propagation du nouveau coronavirus n'y était pas respectée.

La Suède, qui a permis, contrairement à bon nombre d'autres pays, aux établissements de ce type de rester ouverts, leur a en effet imposé des règles comme le maintien d'un espace d'un à deux mètres entre les tables pour éviter qu'ils ne soient bondés.

Quatre des cinq bars et restaurants ainsi contraints de suspendre leurs activités sont situés dans le quartier branché de Sodermalm, populaire auprès des jeunes.

La maire de Mexico, mégapole de 20 millions d'habitants, a imposé le port du masque dans les espaces publics à partir de lundi afin de lutter contre la propagation de l'épidémie de Covid-19.

"Il y a beaucoup de personnes qui, comme chacun sait, peuvent être contaminées et qui sont asymptomatiques et donc il est important de se couvrir la bouche", a déclaré lors d'un point de presse, Claudia Sheinbaum.

La responsable a précisé que le non respect du port du masque ne serait pas sanctionné, mais elle a incité fortement les habitants de la capitale mexicaine à respecter la consigne.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson est rentré dimanche soir dans sa résidence de Downing Street à Londres au terme de plus de deux semaines de convalescence après avoir été atteint par le nouveau coronavirus, a-t-on appris auprès de ses services.

"Je peux confirmer que le Premier ministre est de retour à Downing Street", a déclaré cette source à l'AFP. Le chef du gouvernement britannique reprend lundi les commandes, après avoir récupéré dans sa résidence de campagne de Chequers.

Certaines activités manufacturières et des chantiers pourraient reprendre dans l'Etat de New York après le 15 mai, a indiqué dimanche le gouverneur Andrew Cuomo.

Il a néanmoins précisé que cette reprise devrait avoir lieu, dans un premier temps, dans la partie nord de l'Etat, et pas dans la ville de New York.

"Le sud de (l'Etat de) New York", où se trouve la capitale économique du pays, "sera un peu plus compliqué", a expliqué Andrew Cuomo.

Un travail de coordination est en effet nécessaire en amont avec les zones limitrophes de la ville, où vivent beaucoup de personnes qui travaillent ordinairement à New York, a-t-il précisé.

Le 15 mai correspond à la date jusqu'à laquelle le gouverneur a, pour l'instant, prolongé les mesures de confinement.

Depuis le début de l’épidémie, 87.985 personnes ont été hospitalisées et 44.903 sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.

Depuis le 1er mars, 22.856 personnes sont décédées, dont 14.202 à l'hôpital et 8.654 dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

L'Italie a enregistré 260 décès supplémentaires en raison de l'épidémie de Covid-19 au cours des dernières 24 heures, ce qui représente le chiffre le plus bas depuis le 14 mars quand la péninsule avait déploré 175 morts.

Depuis le 14 mars l'Italie a enregistré chaque jour plus de 300 morts, avec des pics s'approchant de 1.000 morts, pour un total de 26.644 décès, selon le bilan publié dimanche par la protection civile.

Le Royaume-Uni a enregistré dimanche 413 morts supplémentaires à l'hôpital de patients atteints par le nouveau coronavirus, un chiffre qui marque une nette baisse et porte le bilan total à 20.732 morts dans le pays.

Ce chiffre, le plus bas depuis la fin du mois de mars, marque une spectaculaire diminution depuis la veille, où 813 décès supplémentaires avaient été enregistrés. Mais les chiffres communiqués chaque jour sont très volatils et peuvent prendre en compte des décès parfois survenus bien avant.

La pandémie de coronavirus a fait 288 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, a annoncé dimanche le ministère de la Santé.

Le bilan total s'élève désormais à 23.190 morts dans le pays qui a payé le plus lourd tribut à la maladie derrière les États-Unis et l'Italie, mais qui commence à alléger un des confinements les plus stricts au monde en laissant sortir les enfants.

«Nous sommes en train de consolider la baisse» de la contagion, s'est félicité dimanche le ministre de la Santé, Salvador Illa.

Il a relevé que seuls 1.729 nouveaux cas avaient été confirmés au cours des dernières 24 heures - «moins qu'en Allemagne», selon lui -, ce qui ramène la progression de l'épidémie à 0,8% en un jour contre 35% lorsque le confinement a été imposé le 14 mars.

L'Iran a passé le cap des 90.000 infections au nouveau coronavirus, selon les chiffres officiels publiés dimanche à Téhéran, qui font aussi état du nombre le plus bas de morts quotidiennes dues à la maladie depuis la mi-mars. Entre samedi midi et dimanche à la mi-journée, les autorités sanitaires ont recensé 1.153 nouvelles contaminations, portant le total des cas confirmés de nouveau coronavirus à 90.481, a indiqué Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé. Dans le même temps, 60 décès supplémentaires dus au virus ont été enregistrés, ce qui porte à 5.710 morts le bilan de la pandémie en Iran, a ajouté M. Jahanpour lors de son point de presse quotidien.

Il s'agit du nombre de décès journaliers le plus bas annoncé par le ministère depuis le 10 mars. L'Iran, qui a annoncé ses premiers cas de contamination en février, est de loin le pays le plus touché par le nouveau coronavirus au Moyen-Orient.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 202.994 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT. Plus de 2.902.450 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations, beaucoup de pays ne testant que les cas nécessitant une prise en charge hospitalière. Parmi ces cas, au moins 791.700 sont aujourd'hui considérés comme guéris.

Le conseil des ministres se tiendra mardi matin, et non mercredi comme habituellement, pour précéder la présentation dans la foulée de «la stratégie» de déconfinement par Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, a indiqué dimanche l'Elysée. Cette stratégie continuait à être mise au point dimanche entre Matignon, les ministères et Jean Castex, le «M. Déconfinement» du gouvernement. Les mesures seront ensuite discutées lundi par Edouard Philippe et Emmanuel Macron au cours de leur traditionnel déjeuner hebdomadaire à l'Elysée avant une réunion d'arbitrage entre eux, le ministre de la Santé Olivier Véran et Jean Castex, selon l'Elysée. Matignon a annoncé samedi soir qu'Edouard Philippe présenterait mardi à 15H00 devant l'Assemblée nationale «la stratégie nationale du plan de déconfinement» qui doit débuter le 11 mai.

La pandémie de coronavirus a fait 288 morts en Espagne au cours des dernières 24 heures, le chiffre le plus bas depuis le 20 mars, a annoncé dimanche le ministère de la Santé. Le bilan total s'élève désormais à 23.190 morts dans le pays qui a payé le plus lourd tribut à la maladie derrière les Etats-Unis et l'Italie, mais qui commence à alléger le confinement en laissant sortir les enfants.

Enfermés depuis six semaines, les enfants espagnols se préparaient dimanche à s'offrir une bouffée d'air grâce à un premier assouplissement du plus strict confinement en Europe imposé le 14 mars quand l'épidémie éclatait au grand jour. «Les enfants se sont levés tôt en demandant quand nous allions descendre dans la rue», a déclaré à l'AFP Miguel Lopez, père de deux enfants de six ans et trois ans, qui vit en appartement dans un quartier du nord-ouest de Madrid. Contrairement aux autres pays européens, l'Espagne, troisième pays le plus endeuillé du monde par la maladie derrière le Etats-Unis et l'Italie avec près de 23.000 morts, avait interdit aux enfants de sortir depuis le début du confinement général du pays mi-mars.

Alors que l'épidémie marque le pas, les moins de 14 ans peuvent désormais sortir une heure par jour entre 9H et 21H pour se promener ou jouer dans la rue à moins d'un kilomètre de leur domicile, accompagnés d'un adulte de leur foyer qui pourra faire sortir trois enfants maximum.

Avec 2.494 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24 heures, le bilan quotidien aux Etats-Unis est reparti à la hausse, a annoncé samedi l'université Johns Hopkins, qui fait référence.

Le pays, de loin le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19, déplore au total 53.511 décès, et a enregistré 936.293 infections confirmées depuis l'apparition de la maladie, selon le décompte de l'université de Baltimore à 20h30 locales (00h30 GMT dimanche). Vendredi, le bilan de décès (1.258) avait été le plus bas en près de trois semaines.

Les collégiens et lycéens, mais aussi leurs enseignants, devraient porter un masque antiprojection à la reprise des cours à partir du 11 mai, recommande le Conseil scientifique dans un rapport publié samedi.

«Le Conseil scientifique considère que pour les collégiens/lycéens pour lesquels la compréhension est bonne et l’éducation au port de masque est possible, le port de masque doit être obligatoire», indique le Conseil, qui considère en revanche le port du masque «impossible» en maternelle.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 200.000 morts dans le monde, dont près de 90% en Europe et aux Etats-Unis, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 19h00.

Au total, 200.736 décès ont été recensés dans le monde (pour 2.864.071 cas), dont 122.171 en Europe (1.360.314 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (53.070), devant l'Italie (26.384), l'Espagne (22.902), la France (22.614) et le Royaume-Uni (20.319).

Edouard Philippe présentera mardi à 15H00 devant l'Assemblée nationale «la stratégie nationale du plan de déconfinement» qui doit débuter le 11 mai, a annoncé samedi Matignon à l'AFP.

Cette présentation sera suivie d'un débat et d'un vote, selon un courrier du Premier ministre adressé au président de l'Assemblée Richard Ferrand.

La France a enregistré samedi 369 nouveaux décès dus au coronavirus, dont 198 à l'hôpital et 171 en Ehpad.

Depuis le 1er mars, 22.614 personnes sont décédées du Covid-19, 14.050 décès dans les hôpitaux et 8.564 décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

Plus de 10.800 places d'hôtel supplémentaires sont désormais mobilisées pour les sans-abri pendant l'épidémie de coronavirus et 95 sites d'hébergement spécialisés dédiés aux SDF malades du Covid-19 sont ouverts, selon un nouveau bilan publié samedi par le ministère du Logement.

«La montée en charge se poursuit et atteint désormais plus de 10.800 nuitées hôtelières. Le dispositif se déploie (...) rapidement et va se poursuivre», a indiqué le ministère dans un communiqué.

Ces places d'hôtel supplémentaires s'ajoutent aux 157.000 places d'hébergement déjà financées par l'Etat, dont les 14.000 places hivernales prolongées jusqu'à fin mai.

L'Italie commencera le 4 mai une campagne de tests sérologiques sur 150.000 personnes à l'échelle nationale pour tenter d'en savoir plus sur la pandémie de Covid-19, a annoncé samedi le commissaire du gouvernement Domenico Arcuri.

«Nous allons distribuer les tests aux régions (il y a 20 régions en Italie, ndlr) en fonction de (la taille de) la population» et d'autres critères établis notamment par l'Institut national des statistiques (Istat), a déclaré devant la presse M. Arcuri qui est chargé de la gestion de la crise liée au nouveau coronavirus.

Cette pandémie a déjà fait 26.384 morts en Italie sur un total de 195.351 cas, selon le bilan présenté samedi par la protection civile qui a relevé la poursuite de la baisse du nombre des malades, 105.847, soit 680 de moins en 24 heures.

Ecarter les tables d'un mètre, tout nettoyer, prendre la température des élèves, mais pas de masque en classe : l'Académie de médecine a publié samedi une batterie de recommandations pour la réouverture des écoles, prévue à partir du 11 mai.

L'Académie propose d'«aménager les horaires» pour un accueil «espacé» des enfants, d'assurer un écartement «d’un mètre au minimum» entre les tables de classe et «une disposition sécurisée des places» à la cantine.

Le porte du masque sera obligatoire en Afrique du Sud à compter du 1er mai, date du début de l'assouplissement progressif des mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, a annoncé le gouvernement samedi.

Il n'existe pas de preuve que les personnes testées positives au nouveau coronavirus soient immunisées et protégées contre une réinfection, a prévenu samedi l'OMS, estimant que la délivrance de «passeports immunitaires» risque de favoriser la propagation continue de la pandémie.

Tester l'ensemble des Français pour savoir s'ils sont porteurs du coronavirus serait «impossible» et «n'a pas de sens du niveau médical», a jugé samedi le ministre de la Santé Olivier Véran, réaffirmant la «priorité» donnée au dépistage des malades.

«On va faire tester 60 millions de Français tous les jours ? C'est impossible, aucun pays au monde ne le fait», a déclaré le ministre, expliquant d'une part que les capacités de tests actuelles n'étaient pas suffisantes et que, d'autre part, un test virologique négatif un jour donné n'empêchait pas d'être infecté sans le savoir dès le lendemain.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait au moins 197.303 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11H00 GMT.

Plus de 2.821.030 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 193 pays et territoires depuis le début de l'épidémie.

La pandémie causée par le nouveau coronavirus a tué plus de 120.000 personnes en Europe, dont les trois quarts en Italie, en France, en Espagne et au Royaume-Uni, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h00 GMT.

Avec un total de 120.140 morts (pour 1.344.172 cas confirmés), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19.

L'Espagne a recensé samedi 378 morts du nouveau coronavirus en 24 heures, ce qui porte le bilan total de la maladie dans le pays à 22.902 décès, a annoncé le ministère de la Santé.

Vendredi, le bilan quotidien, en dents de scie, était descendu à 367 morts, un plus bas depuis un mois dans le troisième pays le plus endeuillé du monde après les Etats-Unis et l'Italie.

L'Italie commencera à partir du 4 mai une campagne de tests sérologiques sur 150.000 personnes à l'échelle nationale pour tenter d'en savoir plus sur l'épidémie de Covid-19, a annoncé samedi le commissaire du gouvernement Domenico Arcuri.

«Nous allons distribuer les tests aux régions (il y a 20 régions en Italie, ndlr) en fonction de la population» et d'autres critères établis notamment par l'Institut national des statistiques (Istat), a déclaré devant la presse M. Arcuri qui est chargé de la gestion de la crise liée à l'épidémie de Covid-19

Olivier Véran, ministre de la Santé : « Les besoins sociaux étaient énormes avant le confinement, les besoins sociaux sont énormes pendant le confinement et resteront importants après le confinement »

Quelques résidents privilégiés de Saint-Tropez ont eu accès au service d'un médecin et d'un technicien, venus avec des tests de dépistage au Covid-19, selon les informations de Var-Matin. Un traitement de faveur qui fait tâche.

Les signalements d'effets indésirables liés aux traitements testés contre le Covid-19 ont continué à augmenter ces dernières semaines, atteignant plus de 300 cas, a annoncé l'Agence du médicament (ANSM), qui confirme en particulier le «signal de vigilance» concernant l'hydroxychloroquine.

La ville de Nice a annoncé samedi l'annulation de l'édition 2020 du Nice Jazz Festival, créé en 1948, qui devait se tenir du 17 au 21 juillet.

"Compte tenu de la crise sanitaire actuelle qui affecte les festivals d'été, c'est avec tristesse que nous vous annonçons que l'édition 2020 (...) n'aura pas lieu", indique la municipalité dans un communiqué.

Avec 1.258 décès supplémentaires du nouveau coronavirus en 24h, les Etats-Unis ont enregistré vendredi leur bilan journalier le plus bas en près de trois semaines, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Ces nouveaux décès, recensés entre 20h30 locales vendredi et la veille à la même heure, portent à 51.017 le nombre total des morts liées à la maladie aux Etats-Unis, de loin le pays le plus endeuillé en valeur absolue, selon les bilans officiels.

Le Fonds monétaire international (FMI) a annoncé vendredi le versement d'une aide d'urgence de 309 millions de dollars en faveur du Mozambique pour combattre la pandémie du coronavirus.

VENDREDI 24 AVRIL

Commerces et écoles vont rouvrir très progressivement à compter respectivement des 11 et 18 mai en Belgique, où des mesures de confinement sont en vigueur depuis la mi-mars pour lutter contre la propagation du coronavirus, a annoncé vendredi soir la Première ministre Sophie Wilmès.

Le Paraguay a prolongé jusqu'au 3 mai inclus les mesures de confinement "strict" pour tenter de freiner la progression de l'épidémie de coronavirus, a annoncé vendredi le président Mario Abdo Benitez.

22h18

Les restaurants français pourraient rouvrir "entre le 2 et le 20 juin" si l'épidémie du coronavirus faiblit, estime le chef multi-étoilé Alain Ducasse interrogé par l'AFP après une réunion du secteur de la restauration avec le président Emmanuel Macron.

Le géant américain de la logistique Amazon a annoncé qu'il allait prolonger jusqu'à mardi "l'arrêt temporaire" de ses centres de distribution en France, après la nouvelle décision de justice lui imposant une véritable évaluation des risques liés à l'épidémie de Covid-19.

Amazon a fait part dans un communiqué de la "prolongation de la suspension temporaire d'activité de ses centres de distribution en France", fermés depuis le 16 avril, et indiqué qu'il "sera demandé aux collaborateurs d’Amazon de rester chez eux jusqu'au 28 avril inclus", tout en percevant leur plein salaire.

Le gouvernement canadien a indiqué vendredi qu'environ un million de masques KN95 importés de Chine ne répondaient pas à ses normes et n'ont donc pu être distribués au personnel de santé mobilisé contre le coronavirus.

L'Equateur prolonge jusqu'au 3 mai le confinement imposé en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, et envisage ensuite une reprise progressive des activités après sept semaines d'arrêt, a annoncé la ministre du Gouvernement (Intérieur), Maria Paula Romo.

Plusieurs dizaines de détenus d'une prison de Buenos Aires se sont mutinés, réclamant des mesures d'urgence après la confirmation d'un cas de Covid-19 parmi les surveillants.

Les forces de l'ordre se sont déployées autour de la prison de Villa Devoto, qui abrite environ 2.200 détenus, tandis que des détonations ont été entendues à l'intérieur de la prison, a constaté l'AFP.

La compagnie aérienne Air France va recevoir des prêts totalisant 7 milliards d'euros mais une nationalisation n'est pas à l'ordre du jour, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

Ces prêts se décomposeront en 4 milliards de prêts bancaires garantis par l'Etat et 3 milliards de prêt direct de l'Etat, a précisé M. Le Maire lors d'un interview sur TF1. "Il faut sauver notre compagnie nationale", a-t-il ajouté qualifiant ce plan d'"historique".

Une série de vols spéciaux va rapatrier dans les prochains jours des Français et binationaux bloqués au Maroc depuis la fermeture des liaisons aériennes en lien avec la pandémie de Covid-19, a-t-on appris vendredi de sources concordantes.

La France a enregistré 389 nouveaux décès en 24 heures, soit un bilan total de 22.245 morts depuis le début de l'épidémie.

Jérôme Salomon, directeur général de la Santé : « Actuellement 28.658 personnes sont hospitalisées pour une infection au Covid-19 »

Les restaurants français pourraient rouvrir "entre le 2 et le 20 juin" si l'épidémie du coronavirus faiblit, estime le chef multi-étoilé Alain Ducasse interrogé par l'AFP après une réunion du secteur de la restauration avec le président Emmanuel Macron.

"S'il y a une relative sérénité" dans l'évolution de l'épidémie, "nous pouvons imaginer sereinement qu'entre le 2 juin et le 20 juin, l'ensemble des acteurs qui le souhaitent pourront rouvrir à la clientèle", a déclaré Alain Ducasse qui s'est fait le porte-voix du secteur lors de cette visioconférence.

Le président américain Donald Trump a affirmé que ses propos sur de possibles injections de désinfectant pour lutter contre le coronavirus étaient "sarcastiques".

"Je posais une question de façon sarcastique aux journalistes", a-t-il affirmé, interrogé dans le Bureau ovale sur ses propos qui ont suscité un véritable tollé.

Le gouvernement italien prévoit de porter le déficit public à 10,4% du PIB et la dette publique à 155,7% en 2020 en raison de l'impact du coronavirus, selon le nouveau budget adopté vendredi en conseil des ministres.

La Fédération néerlandaise de football (KNVB) a mis officiellement fin au championnat 2019-2020 sans désigner le champion de cette saison, prématurément clôturée en raison de la crise du Covid-19, a-t-elle annoncé vendredi. Les Pays-Bas sont ainsi le premier pays membre de l'UEFA à mettre un terme définitif à son championnat.

Un tiers des décès liés au nouveau coronavirus au Danemark a été enregistré dans des maisons de retraites, selon les autorités sanitaires.

"Le nombre de résidents de maisons de retraites atteints de Covid-19 et décédés (..) constitue un tiers de tous les décès enregistrés parmi les cas de Covid-19 au Danemark", a indiqué dans un rapport l'autorité sanitaire chargée de contrôler les maladies infectieuses (SSI). Selon des chiffres en date du 23 avril, 133 décès ont été enregistrés en maison de retraite, sur un total de 394 morts.

Donald Trump signe un nouveau plan d'aide de près de 500 milliards de dollars

Les joueurs de Ligue 1 retourneront au centre d'entraînement dans la semaine du 11 mai pour effectuer un "bilan médical complet" avant la reprise espérée du Championnat mi-juin, a indiqué vendredi la Ligue de football professionnel, sous réserve du feu vert des autorités.

La validité des titres de séjour des étrangers, prolongée une première fois de trois mois en mars, a été rallongée d'un trimestre supplémentaire, soit de six mois au total en raison "du contexte sanitaire", a annoncé vendredi le ministère de l'Intérieur.

Les démarches de renouvellement de ces documents de séjour, qui permettent de travailler ou d'accéder aux droits sociaux, ont été rendues impossibles depuis le début du confinement sur l'ensemble du territoire en raison de l'épidémie de nouveau coronavirus.

La Ligue de football professionnel (LFP) et Canal+ ont annoncé vendredi avoir trouvé un accord sur le versement des droits TV pour les matches déjà diffusés de Ligue 1 et de Ligue 2, estimés à 43 millions d'euros.

En raison de l'arrêt de la compétition causé par la pandémie de Covid-19, la chaîne cryptée avait prévenu fin mars la LFP de son intention de ne pas honorer son prochain versement de droits TV - quelque 110 M EUR. Le Bureau de la LFP a ensuite désigné quatre présidents de club, dont Nasser Al-Khelaïfi (Paris SG), pour négocier avec le diffuseur historique du Championnat et obtenir le paiement pour les matches déjà livrés qui était inclus dans le versement.

Les Etats-Unis recensaient vendredi 50.031 morts dues au coronavirus, le pire bilan officiellement enregistré au monde, selon le comptage de l'université Johns Hopkins qui fait référence.

Le pays compte plus de 870.000 personnes atteintes par le virus. Entre mercredi soir et jeudi soir, les Etats-Unis avaient enregistré 3.176 morts, l'un des pires bilans journaliers. Près de 4,7 millions de tests de dépistage ont été menés dans le pays, toujours selon Johns Hopkins, dont les chiffres sont actualisés en continu. Jeudi, le Congrès américain a adopté un nouveau plan d'aide à l'économie et aux hôpitaux pour faire face à la pandémie. 26 millions de personnes se sont inscrites au chômage dans le pays, où le débat s'échauffe sur le confinement.

La Maison Blanche a accusé vendredi les médias d'avoir sorti des propos de Donald Trump de leur contexte, après le tollé provoqué par ses déclarations suggérant qu'on pouvait combattre le coronavirus avec du désinfectant.

«Le président Trump a déclaré maintes fois que les Américains devraient consulter leurs médecins au sujet des traitements pour le coronavirus, un point sur lequel il a encore insisté pendant le briefing d'hier», a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche, Kayleigh McEnany.

«Vous pouvez compter sur les médias pour sortir de façon irresponsable le président Trump du contexte et publier des titres négatifs», a-t-elle ajouté.

Le président des Etats-Unis a évoqué jeudi soir l'hypothèse d'une «injection» de désinfectant pour combattre le Covid-19, lors de sa conférence de presse quotidienne sur la crise sanitaire qui a fait environ 50.000 morts dans son pays, avec environ 870.000 cas recensés.

«Je vois que le désinfectant l'assomme (le coronavirus) en une minute. Une minute. Et est-ce qu'il y a un moyen de faire quelque chose comme ça avec une injection à l'intérieur ou presque comme un nettoyage?», a déclaré M. Trump jeudi.

«Il faudra faire appel à des médecins pour ça, mais ça me semble intéressant», a-t-il poursuivi.

Outre le désinfectant, Donald Trump a également évoqué «les ultraviolets» ou «une lumière très puissante» qu'on pourrait projeter «à l'intérieur du corps» pour combattre le coronavirus, provoquant visiblement une gêne chez la Dr Deborah Birx, la coordinatrice de la cellule de crise mise en place par la Maison Blanche pour lutter contre la pandémie.

Le bilan s'est alourdit de 684 morts en 24 heures au Royaume-Uni, pour un total de 19.506 victimes.

La cour d'appel de Versailles a confirmé vendredi l'ordonnance du 14 avril qui imposait à Amazon de procéder à une évaluation des risques professionnels liés à l'épidémie de Covid-19, mais en a assoupli les conditions, selon le communiqué publié le même jour.

La cour a élargi la liste des produits qu'Amazon peut continuer à livrer dans l'attente de cette évaluation (informatique, santé, nutrition, épicerie, boissons...) et a limité l'astreinte à 100.000 euros par infraction au lieu d'un million d'euros.

Amazon avait fait appel d'une décision du tribunal judiciaire de Nanterre qui lui ordonnait de limiter ses activités aux produits d'hygiène, produits médicaux et d'alimentation dans l'attente d'une évaluation des risques conduite avec les représentants du personnel, sous peine d'une amende d'un million d'euros par infraction constatée.

Le directeur général de Nexity, Jean-Philippe Ruggieri, est décédé du coronavirus, a annoncé le groupe immobilier vendredi dans un communiqué.

"C'est avec une grande émotion et une profonde tristesse que Nexity a appris le décès de son directeur général, Jean-Philippe Ruggieri, cette nuit dans un hôpital parisien où il était soigné après avoir contracté le Covid-19", a précisé l'entreprise.

Jean-Philippe Ruggieri, 51 ans, avait commencé sa carrière dans le groupe immobilier familial à Toulouse avant de rejoindre Nexity en 2001.

Le ministère allemand du travail souhaite que les footballeurs portent des masques pour se protéger contre le coronavirus si le gouvernement d'Angela Merkel autorise une reprise du championnat en mai comme la Ligue le désire.

La Ligue allemande de football (DFL) a confirmé jeudi qu'elle était prête à reprendre la Bundesliga le 9 mai, sans spectateurs en tribunes mais avec des mesures d'hygiène strictes pour les joueurs.

La décision finale revient à la chancelière Angela Merkel et aux présidents des régions (Länder), qui doivent s'entretenir jeudi prochain.

Dans ce cadre, selon le magazine Spiegel, le ministère fédéral du travail a élaboré des directives de sécurité, recommandant aux joueurs de porter un masque qui "ne glisserait pas lors des sprints, les coups de tête et les duels".

L'Iran, pays le plus touché par la pandémie de nouveau coronavirus au Moyen-Orient, n'est plus "dans le rouge", a estimé vendredi le ministère iranien de la Santé, annonçant 93 décès supplémentaires des suites de la maladie.

Au total, 5.574 personnes sont mortes du nouveau coronavirus en Iran et le nombre d'infections s'élève désormais à 88.194 cas, dont 1.168 enregistrés au cours des dernières 24 heures, a indiqué Kianouche Jahanpour, porte-parole du ministère de la Santé.

La décision sur la date de réouverture des cafés, restaurants et bars sera prise à la fin mai, a indiqué vendredi le ministre de l'Economie à l'issue d'une réunion à l'Elysée sur le secteur de l'hotellerie-restauration et du tourisme.

Il y aura une "décision finale vers la fin du mois de mai pour avoir une date de réouverture des cafés, restaurants et bars", a déclaré M. Le Maire, qui a mis en garde contre toute "précipitation" faisant courir le risque d'une deuxième vague épidémique.

L'accès au fonds de soutien mis en place par le gouvernement sera élargi aux entreprises employant jusqu'à 20 salariés et réalisant jusqu'à 2 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'hôtellerie et la restauration, fermées en raison du Covid-19, a annoncé vendredi le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.

En outre le montant de l'aide sera doublée à 10.000 euros au maximum, pour "l'ensemble de ces entreprises", fermées depuis la mi-mars et qui n'ont toujours pas de date de réouverture, a-t-il précisé au sortir d'une réunion téléphonique avec le président de la République Emmanuel Macron et les professionnels du secteur, à l'Elysée.

Cent vingt marins du porte-avions Charles de Gaulle, testés positifs au Covid-19 à bord ou à leur retour à terre, ont été déclarés guéris et sont sortis de l'hôpital ou de leur confinement en enceinte militaire, a annoncé vendredi à l'AFP le porte-parole de la Marine.

Ces marins, arrivés à Toulon à bord du porte-avions le 12 avril en présentant des symptômes du nouveau coronavirus, "ne montrent plus de symptômes depuis 48 heures et ont été testés à la sortie" de l'hôpital d'instruction des armées de Toulon ou de leur confinement en enceinte militaire, a détaillé le capitaine de vaisseau Eric Lavault.

L'Espagne a annoncé vendredi que 367 personnes étaient décédées en 24 heures de coronavirus, ce qui constitue le bilan quotidien le plus bas en un mois, portant le nombre total de décès à 22.524. Troisième pays du monde le plus endeuillé par la pandémie, l'Espagne n'avait pas annoncé de bilan quotidien aussi bas depuis les 394 décès du 22 mars, selon le ministère de la Santé.

Le nombre total de cas est de 219.764, incluant les personnes dont les tests ont montré qu'elles avaient développé les anticorps contre la maladie.

L'association française de consommateurs UFC-Que Choisir a annoncé vendredi qu'elle "met en demeure" 57 compagnies aériennes de permettre le remboursement aux clients des billets annulés en raison de l'épidémie de coronavirus, en application de la règlementation européenne.

L'association dit avoir analysé les modalités de remboursement de 76 compagnies aériennes qui représentent près de 80% du trafic aérien annuel de passagers en lien avec la France.

Les familles démunies de Toulouse dont les enfants ont été privés de cantine par le confinement recevront des bons alimentaires pour compenser, a annoncé vendredi la mairie, qui planifie pour le 11 mai la réouverture "d'une école sur trois".

Cette initiative de la ville concerne quelque 10.000 enfants, de familles soit exonérées de frais de cantine soit bénéficiant de repas à un euro, a précisé le maire LR, Jean-Luc Moudenc, dans une visioconférence de presse.

La filière de la pêche bretonne, très touchée par la crise du coronavirus, a lancé vendredi un annuaire sur internet dédié aux produits frais qui doit permettre "de jouer la carte de la proximité".

Le site allolamer.bzh doit établir "un lien de proximité mais aussi un lien avec les gens de mer, pour avoir un accès géolocalisé", a expliqué vendredi Olivier Le Nezet, président du Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Bretagne (CRPMEM) lors d'une visioconférence de presse. Une soixantaine d'entreprises sont référencées sur ce site, selon la même source.

Les mesures de confinement obligatoire imposées jusqu'au 20 mai au Maroc pour lutter contre la pandémie du nouveau coronavirus vont être renforcées avec un couvre-feu nocturne pendant le ramadan, selon un communiqué du gouvernement publié dans la nuit de jeudi à vendredi.

A partir de samedi, premier jour du ramadan au Maroc, il sera "formellement interdit aux citoyens de se déplacer hors de leur domicile ou sur la voie publique" entre 19H00 et 05H00 locales, déclare le ministère de l'Intérieur dans ce communiqué.

La Royal Navy a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête après des informations faisant état d'une fête organisée par le commandant d'un sous-marin nucléaire pour son équipage malgré le confinement en place au Royaume-Uni pour tenter d'enrayer la pandémie de nouveau coronavirus.

"Une enquête est en cours", a indiqué un porte-parole de la marine militaire, jugeant "inapproprié" de commenter davantage.

Le déconfinement de l'Italie se fera progressivement en quatre étapes, dont la première pourrait débuter dès le lundi 27 avril, ont rapporté vendredi les médias, même si le gouvernement n'a toujours rien annoncé officiellement.

"Ce sont quatre lundis qui vont rythmer la réouverture" du pays à l'issue du confinement instauré le 9 mars pour endiguer l'épidémie de Covid-19, qui a fait plus de 25.500 morts dans la péninsule, selon le quotidien Il Corriere della Sera, principal tirage du pays.

"Tout dépendra de la courbe des contagions", mais si celle-ci n'augmente pas, "les usines de machines agricoles et pour la sylviculture pourraient rouvrir le 27 avril", écrit le quotidien.

Les cambriolages dans les "établissements commerciaux et sociétés" ont bondi de plus de 50% au premier trimestre 2020, par rapport à 2019, selon les derniers chiffres communiqués jeudi soir par la préfecture de police aux élus parisiens, et que l'AFP s'est procuré.

Les cambriolages des sociétés ont atteint 1.114 au premier trimestre de l'année, incluant la période de confinement entamée en France le 17 mars, contre 714 en 2019, soit une hausse de 56%.

Le Rassemblement national prévoit un "1er mai en ligne" pour remplacer son traditionnel rassemblement, avec une "émission-web" diffusée sur les pages numériques de sa présidente Marine Le Pen, a indiqué le parti vendredi.

Malgré les "conditions particulières" liées à l'épidémie de coronavirus, le Rassemblement National "a tenu, comme chaque année, à célébrer le 1er mai en réunissant ses sympathisants", explique le communiqué du parti.

"L'événement sera exceptionnellement numérique" avec une émission-web "diffusée sur les pages Facebook et YouTube de Marine Le Pen entre 11H00 et midi vendredi 1er mai", ajoute-t-il.

Les Mondiaux de beach-volley, qui devaient se tenir à Rome en septembre 2021, ont été reportés à juin 2022, a annoncé vendredi la Fédération internationale de volley-ball (FIVB).

"La décision a été prise en réponse à la situation d'urgence durable provoquée par l'épidémie de Covid-19 et au report à 2021 des Jeux Olympiques", a expliqué la FIVB dans un communiqué.

Le moral des entrepreneurs allemands a enregistré en avril sa "plus forte baisse" historique, perdant 11,6 points sur un mois, pour atteindre à 74,3 points son plus "bas niveau" depuis la création de la version actuelle de l'indice en 2005, selon le baromètre IFO publié vendredi.

Sur fond de récession économique causé par la pandémie de coronavirus en Allemagne, "l'ambiance parmi les entreprises allemandes est catastrophique", note Clemens Fuest, le président de l'institut, qui publie cet indicateur basé sur un sondage mensuel effectué auprès de 9.000 entreprises.

Emmanuel Macron et quatre ministres s'entretiennent vendredi matin avec des représentants de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme pour étudier les mesures de déconfinement et de soutien à un secteur au bord de l'effondrement.

Outre les représentants du secteur, cinq chefs réputés ont été invités : Philippe Etchebest, Alain Ducasse, Guy Savoy, Hélène Darroze et Michel Sarran. Cette visioconférence, qui a débuté peu après 10H00, porte sur le plan d'aide spécifique que prépare le gouvernement pour cette filière qui emploie un million de salariés.

Le Premier ministre britannique Boris Johnson, en convalescence après son hospitalisation due au coronavirus, est "en très bonne forme", a assuré vendredi son ministre de la Santé, Matt Hancock.

"Je lui ai parlé hier (jeudi), il est en très bonne forme et il récupère manifestement", a indiqué M. Hancock sur la télévision Sky News. Il n'a toutefois pas confirmé des informations du quotidien The Telegraph selon lesquelles le dirigeant conservateur, actuellement remplacé par son chef de la diplomatie Dominic Raab, reviendrait aux manettes dès lundi.

La pandémie de nouveau coronavirus a fait plus de 190.000 morts dans le monde, dont près des deux tiers en Europe, depuis son apparition en Chine en décembre, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles vendredi à 07h40 GMT.

Au total, 190.089 décès ont été recensés dans le monde (pour 2.698.733 cas), dont 116.221 en Europe (1.296.248 cas), continent le plus touché. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de morts (49.963), devant l'Italie (25.549), l'Espagne (22.157), la France (21.856) et le Royaume-Uni (18.738).

Le coronavirus a été particulièrement meurtrier dans un Ehpad de Vernon (Eure): 15 pensionnaires sont décédés depuis le début de l'épidémie dans cet établissement de 124 places, a-t-on appris vendredi auprès de l'hôpital dont il dépend.

Depuis le début de l'épidémie, 38 résidents sur 107 dépistés ont été déclarés positifs, selon un communiqué du centre hospitalier Eure-Seine, basé à Évreux.

Plus de 50% des stations services situées en zone rurale, particulièrement touchées par le confinement, estiment "probable" leur risque de faillite sans un retour soutenu de l'activité au 11 mai, déplore vendredi le Conseil national des professions de l'automobile (CNPA).

"52% confirment être impactés très fortement et estiment probable le risque de faillite de leur entreprise sans un retour d’activité soutenue au 11 mai" et "4% confirment qu’ils déposeront le bilan de leur entreprise avant le 11 mai", indique dans un communiqué le CNPA après avoir recueilli les réponses de 1.800 exploitants de stations services implantés en zones rurales.

La Bourse de Paris a débuté en net repli (-1,44%) vendredi matin, son regain d'optimisme des dernières séances étant douché par l'échec d'un essai clinique pour un vaccin contre le coronavirus et par celui des négociations européennes pour un plan de relance. A 09H00, l'indice CAC 40 s'est replié de 63,97 points à 4.387,03 points. La veille, il avait fini en hausse de 0,89%.

En Allemagne, les hôpitaux se tiennent prêts pour une nouvelle hausse des infections que pourrait provoquer justement le déconfinement. Une crainte réelle soulignée cette semaine par la chancelière Angela Merkel qui est sortie de ses gonds en dénonçant "l'orgie" de discussions autour du retour à la normale et le manque de discipline de la population.

Il existe un "danger fondamental" que les infections redémarrent "si l'ensemble des mesures restrictives sont supprimées de manière précoce", a affirmé mardi Lars Schaade, directeur adjoint du Robert Koch Institut, l'agence chargée du contrôle des maladies.

La rentrée scolaire devrait se faire en septembre et non dès le 11 mai sur la base du volontariat des parents comme avancé jeudi par l’Élysée, a déclaré vendredi Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, sur Sud Radio.

"Notre position, mais aussi la position des scientifiques, parce que j'ai l'occasion de discuter avec certains, c'est que cette rentrée devrait se faire en septembre", a-t-il suggéré.

Le géant pharmaceutique français Sanofi, fabricant du Doliprane, affiche un chiffre d'affaires de près de 9 milliards d'euros au premier trimestre, soit une hausse de 6,9% due pour moitié à la pandémie de Covid-19, a-t-il annoncé vendredi.

"La constitution de stocks dans les circuits de distribution liée à la pandémie de Covid-19 représente environ la moitié de la hausse du chiffre d’affaires au premier trimestre", a-t-il précisé dans un communiqué.

Les musulmans du monde entier ont débuté vendredi le jeûne du mois de ramadan, en pleine pandémie de coronavirus, ce qui prive de nombreux fidèles des traditionnels rassemblements familiaux et des prières dans les mosquées même si certains pays ont rejeté ces mesures.

Cette année, ce mois sacré, synonyme de période de rassemblements et de retrouvailles, s'annonce morose pour nombre de musulmans d'Asie, du Moyen-Orient et d'Afrique de Nord.

Quarante-trois membres d'équipage supplémentaires à bord d'un bateau de croisière amarré à Nagasaki (sud-ouest du Japon) ont été testés positifs au coronavirus, portant à 91 le nombre total de cas recensés à bord, ont annoncé vendredi les autorités japonaises.

En réparation depuis janvier dans le port de Nagasaki, le bateau de croisière Costa Atlantica n'accueille pas de passagers actuellement mais compte 623 membres d'équipage.

Le maire d'Osaka, la troisième plus grande ville du Japon, était tancé sur les réseaux sociaux pour avoir suggéré que les hommes devraient faire les courses durant la pandémie car les femmes, indécises selon lui, y consacreraient trop de temps.

Depuis la déclaration de l'état d'urgence au Japon ce mois-ci, les autorités recommandent aux habitants de faire leurs courses moins fréquemment et d'éviter d'y aller à plusieurs, pour limiter au maximum les contacts rapprochés.

Le maire d'Osaka, Ichiro Matsui, a estimé jeudi que les hommes devraient faire les courses, parce que les femmes "prennent du temps quand elles regardent les produits, et elles hésitent entre ceci et cela", selon des propos rapportés par l'agence de presse Kyodo.