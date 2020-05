Sport, déplacements, courses... ce que l'on peut faire ou non à partir du lundi 11 mai

Après cinquante-cinq jours sous cloche, les Francais s'apprêtent, à partir de ce lundi 11 mai, à entamer un déconfinement «très progressif», selon les mots du Premier ministre Edouard Philippe. Le coronavirus rôde en effet toujours et c'est pourquoi de nombreuses restrictions vont perdurer. Voici ce qui attend le pays en plusieurs cas concrets.

Est-ce que je peux sortir de chez moi sans attestation, à partir du 11 mai ?

Oui. A compter de ce lundi 11 mai, il ne sera plus nécessaire d’avoir une attestation à chaque fois que l'on sort de chez soi. Mais cela est valable uniquement pour les déplacements faits dans la limite de 100 km à vol d’oiseau à partir de son domicile si l’on quitte son département.

Il faudra néanmoins être également en mesure de justifier de son lieu de domicile (pièce d'identité avec adresse valide ou justificatif de domicile) en cas de contrôle par les forces de l'ordre.

En Ile-de-France, pour pouvoir emprunter le métro, le RER ou le bus aux heures de pointe (6 h 30-9 h 30 et 16 h -19 h, sauf week-ends et jours fériés), il faudra par ailleurs en outre détenir «une attestation de l’employeur ou avoir un motif impérieux pour se déplacer, que ce soit un motif de santé, une convocation de justice ou pour accompagner des enfants», a indiqué la ministre des Transports, Elisabeth Borne.

Toutefois, en raison du délai réduit laissé pour mettre en place cette nouvelle attestation, les contrôles réalisés entre 6h30 et 9h30 et 16h et 19h jusqu’au mardi 12 mai inclus seront uniquement pédagogiques.

Enfin, dans tous les transports publics, le port du masque sera enfin obligatoire pour tous les usagers, à partir de l'âge de 11 ans.

Pourra-t-on faire plus de 100 km en restant dans son département ?

Ici, la réponse est également «oui», comme l'a confirmé, jeudi 7 mai, Christophe Castaner.

«La nécessité de limiter la circulation du virus nous impose de fixer une limite à 100 km pour les déplacements, sauf motif professionnel ou familial impérieux. […] Ces 100 km seront calculés à vol d’oiseau à partir du lieu de résidence habituel. Je veux préciser toutefois que cette limite ne s’applique que si on quitte son département de résidence. Parcourir plus de 100 km au sein de son département de résidence reste possible sans restriction», a indiqué Christophe Castaner.

Pour quels motifs pourrai-je me déplacer au-delà des 100 km ?

Comme évoqué plus haut, les déplacements au-delà de 100 km en dehors de son département seront possibles uniquement dans le cadre «d’un motif professionnel ou familial impérieux». En dehors du travail, cela peut donc être un deuil ou l’aide à une personne vulnérable, a précisé le ministère de l’intérieur.

Une attestation devra dans ce cas être remplie pour justifier dudit caractère impérieux.

Est-ce que je peux inviter plus de dix personnes chez moi ?

Disons-le d'emblée : si vous aviez prévu de grandes tablées déconfinées, c'est raté, et au-dessus de dix convives, ce sera surtout illégal.

Les «rassemblements organisés sur la voie publique ou dans des lieux privés seront limités à 10 personnes maximum», a en effet déclaré Edouard Philippe jeudi 7 mai.

Dans le même temps, pour prendre le moins de risques possibles, il conviendra de continuer à appliquer les gestes barrières, a précisé de son côté le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner.

Il sera donc important de ne pas faire de grandes embrassades et de rester à au moins un mètre de distance les uns des autres.

De même, on privilégiera, si possible, des retrouvailles en extérieur, moins risquées (dans un jardin, par exemple, car les cafés, restaurants et bars restent, eux, encore fermés).

Pour la suite, rendez-vous le 2 juin prochain. C'est en effet à cette date que le seuil de dix personnes pourra éventuellement être réexaminé.

Est-ce que je peux faire un footing à plus d’un kilomètre et pendant plus d’une heure ?

La réponse est «oui» et c'est le ministre de la Santé, Olivier Véran, qui l'a lui-même indiqué.

«L'activité et l'exercice physique en plein air dans les espaces en pleine nature» seront bien permis à partir du lundi 11 mai, et cela même sans attestation, pour plus d'une heure, et à plus d'un kilomètre de chez soi (mais dans un rayon de 100 km maximum), a-t-il confirmé.

Toutefois, cela ne va pas sans une série de règles bien précises. Le ministère des Sports a ainsi édicté «une distance de dix mètres minimum entre deux personnes» qui font de la course à pied ou du vélo. Une distance réduite à cinq mètres pour la marche rapide.

Bon à savoir : les restrictions d'horaires encadrant la pratique du sport, comme c'est le cas à Paris, ne seront plus de mise. En revanche les parcs et jardins de la capitale, comme ceux des autres départements «rouges» ne rouvriront pas tout de suite.

Mais les bois de Vincennes et de Boulogne seront, eux, bien de nouveau ouverts à partir du lundi 11 mai. Même chose pour le Champ-de-Mars et l'esplanade des Invalides qui seront également de nouveau accessibles, a indiqué dans un communiqué la ville de Paris.

Enfin, pour des activités statiques, comme le fitness ou le yoga, il faudra compter 4 m2 d'espace minimum par personne, cela toujours en plein air et dans la limite d'un groupe de dix participants maximum (les sports collectifs ou de contact restent eux en revanche interdits. Même chose pour les piscines et les salles de sport qui garderont leurs portes fermées).

Est-ce que je peux faire mes courses avec mes enfants ?

Les parents qui souhaiteraient faire des courses avec leurs enfants pourront le faire, mais, il faut bien le dire, ce qui, hier encore, pouvait être une agréable sortie en famille, ne pourrait plus être une partie de plaisir à partir de lundi.

Car, si en plus des magasins alimentaires, d'autres commerces comme les salons de coiffure, magasins de vêtements, fleuristes, ou encore librairies, pourront de nouveau accueillir des clients, ils ne pourront pas le faire n'importe comment.

Là encore, il conviendra en effet de respecter des mesures de sécurité, telles que le port du masque ou la limitation du nombre de clients à l'intérieur de chaque boutique. Certains commerces pourront enfin mettre en place un sens de circulation.

Dans ces conditions, alors que les jeunes enfants sont connus pour parfois courir partout et toucher à tout, le shopping pourrait vite tourner au vinaigre. Mieux vaut donc avoir cette donnée en tête, même si chacun est libre de le faire.

Est-ce que je peux aller voir un proche en Ehpad ?

Les établissements pour personnes âgées sont fermés depuis la mi-mars et vont garder leurs portes presque closes.

La semaine dernière, le gouvernement a en effet exclu tout «assouplissement supplémentaire» avant au moins trois semaines.

Depuis le 20 avril dernier, les résidents peuvent ainsi recevoir des visites de proches, mais de façon très encadrée et limitée.

«Les visites des proches pourront se poursuivre si la situation de l’établissement le permet, dans les mêmes conditions qu’aujourd’hui», a ainsi indiqué Olivier Véran, le ministre de la Santé.

Est-ce que je vais pouvoir assister à une cérémonie religieuse ?

Il ne sera pas possible de participer à une cérémonie religieuse, sauf pour assister à un enterrement.

Concrètement, c'est simplement la règle actuellement en cours qui continue de s'appliquer : les lieux de culte peuvent rester ouverts pour se recueillir individuellement, mais aucune cérémonie n'y est possible (mariages inclus) en dehors des funérailles.

Et, dans ce dernier cas, les rassemblements restent limités à 20 personnes jusqu'à nouvel ordre.

Les cimetières seront en revanche de nouveau accessibles. A Paris, le recueillement des familles sur la sépulture de leurs proches sera autorisé en matinée et le dimanche.

Puis-je aller me promener sur les plages ?

Le gouvernement a récemment assoupli sa position sur les fermetures des plages.

«La règle générale reste la fermeture, mais le préfet pourra autoriser l’accès aux plages, aux lacs et aux centres nautiques sur demande des maires, a annoncé, jeudi 7 mai, Christophe Castaner.

Les édiles devront alors présenter un dispositif et des aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique des plagistes.