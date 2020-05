Comment bien laver ses masques en tissu ?

Les fameux masques «grand public», promis par le gouvernement, en textile, et souvent réutilisables, nécessitent une attention particulière pour rester propres et efficaces. Voici quelques conseils pour bien laver ses masques en tissus.

Les masques «grand public» peuvent être portés au maximum pendant quatre heures, selon les recommandations de l’Afnor et de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Les masques usagés doivent être manipulés avec précaution et ne doivent pas toucher d’autres surfaces, pour éviter toute contamination. Il est donc préférable de ne pas toucher la partie en tissu et d’attraper le masque par les élastiques.

Pour le lavage il est nécessaire de laver le masque en machine, à 60 degrés, pendant au moins 30 minutes. Il n’est pas recommandé de faire bouillir le masque pour le nettoyer, cela pourrait endommager le tissu et nuire a la qualité de filtration.

Le séchage peut être réalisé à l’air libre ou au sèche-linge. Un sèche-cheveux peut aussi être utilisé pour terminer de sécher le masque, mais il faut être vigilent à la température pour ne pas abîmer le tissu à cause de la chaleur. Le masque peut également est repassé avec précaution. Le repassage ne substitut pas le lavage en machine.

Les masques usagés peuvent être lavés avec d’autres vêtements qui supportent les lavages à plus de 60 degrés (draps, serviettes de bain). L’Afnor conseille aussi d’isoler le masque usagé dans un sac plastique dédié et fermé, afin de le laver plus tard, et ainsi éviter de lancer une machine seulement pour un masque.