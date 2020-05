La circulation dans les transports «se passe bien» au deuxième jour de déconfinement

La circulation dans les transports d'Ile-de-France «se passe bien» au deuxième jour de déconfinement après quelques difficultés lundi 11 mai, qui ont été réglées, a indiqué mardi 12 mai la ministre de la Transition écologique et des transports, Elisabeth Borne.

Lundi 11 mai, «il y a eu quelques difficultés ponctuelles mais il n'y a pas du tout eu d'incident majeur que ce soit en Ile-de-France ou en région, et donc le dispositif a été adapté ce matin sur les points où il y avait eu des difficultés (...) et ce matin (mardi) ça se passe bien», a déclaré Elisabeth Borne sur Franceinfo.

La veille, le principal problème avait concerné la ligne 13 du métro, pour cause d'infiltrations d'eau dues aux fortes précipitations de la nuit. Les premiers trains de banlieue venus du nord de Paris étaient également trop chargés.

«Tout se passe bien ce matin», a confirmé un porte-parole d'Ile-de-France Mobilités. La SNCF, qui a rajouté des trains au petit matin, n'a pas noté de problème particulier. «Nous restons particulièrement vigilants», a dit un porte-parole.

La RATP a noté que la présence policière et de ses agents de sécurité avait été renforcée «dès 6h du matin, pour l'ouverture du réseau, à des points névralgiques afin de fluidifier les flux».

«Le filtrage a également été intensifié à l'entrée des gares et stations pour faire respecter la distanciation sociale dans les trains et les espaces», a-t-elle ajouté. Elle a également renforcé les lignes A et B du RER, ainsi que la ligne 13 du métro.

Mardi est une journée «un peu similaire» à celle de lundi «avec très peu de monde sur les routes ce qui traduit très probablement un recours au télétravail», a souligné pour sa part sur France Inter le secrétaire d'Etat aux Transport Jean-Baptiste Djebbari, anticipant «un peu plus d'affluence jeudi et vendredi» avec «le vrai point de rendez-vous lundi prochain».

Le trafic à 100 % fin mai ou début juin

En Ile-de-France, «la RATP devrait être à 100% de son offre fin mai et la SNCF début juin», a précisé Elisabeth Borne. D'ici là, «nous allons essayer de mettre les efforts là où ils sont le plus nécessaires, c'est-à-dire sur les 2 ou 3 lignes sur 23 les plus chargées», a détaillé sur RTL Valérie Pécresse, président d'Ile-de-France Mobilités.

Mais, même avec une offre à 100%, «il va y avoir toujours une restriction très forte de la capacité des transports en commun», en raison de «la distanciation sociale obligatoire» qui réduit la capacité d'environ 80 %, a mis en garde la présidente LR de la région.

«L'attestation employeur (pour les heures de pointe) sera contrôlée et filtrée à l'entrée des gares. L'objectif c'est, si vous n'avez pas de motif de vous déplacer, (que) vous ne prenez pas la place de quelqu'un qui doit aller travailler», a averti Valérie Pécresse, qui a demandé que le filtrage par les policiers et les forces de sécurité démarre dès 6h.

«Si on n'arrive pas à faire suffisamment respecter les distanciations sociales, nous sommes toujours sous le couperet d'une fermeture de lignes de train ou de gares si elles sont trop chargées», a-t-elle prévenu.

«Je continue d'appeler les Franciliens à télétravailler au maximum jusqu'à l'été, à économiser leur transport et à étaler leurs horaires d'arrivée au bureau, c'est impératif», a-t-elle insisté, alors que l'accès aux transports publics franciliens est désormais limité aux heures de pointe aux travailleurs munis d'une attestation et à ceux qui ont une raison impérieuse de se déplacer