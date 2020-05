En moins d'une semaine, six individus ont été interpellés dans plusieurs cités de Marseille, opérations qui ont permis de saisir plusieurs milliers d'euros et un plus de 70 kg de cannabis.

3,5 kg de résine saisis jeudi à La Paternelle dans le 14e arrondissement de Marseille, 4 kg d'herbe et 12 de résine ce week-end à La Savine, 45 kg de résine et d’herbe à Campagne-Lévêque et 7 kg hier dans le 13e arrondissement… Quatre opérations de police distinctes, mais qui, accumulées, témoignent de la méthode appliquée depuis un an par les effectifs du commissaire divisionnaire Patrick Longuet : « ne laisser aucun répit aux dealers de quartier. »

« Notre but n'est pas de faire tomber la tête du réseau ou de remonter la filière jusqu'à l'international », explique à CNEWS le chef de la division Nord de Marseille, « ça s'est le travail des unités spécialisées de police judiciaire et de sécurité publique. Notre objectif, c'est de rendre les quartiers vivables. Et pour y arriver, il faut appliquer la stratégie du harcèlement : s'attaquer tous les jours aux points de deal, aux guetteurs, aux vendeurs, démonter les barricades qui doivent nous empêcher d'intervenir rapidement, libérer les cages d'escaliers. »

Un travail de chaque jour, de fond, effectué par les BST, les brigades spécialisées de terrain. Des effectifs de voie publique épaulés par le groupe dédié à l'économie souterraine et la BAC. Les individus interpellés ont été présentés à des magistrats chargés de déterminer les suites judiciaires concernant chacun d'eux.