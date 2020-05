Masque Solidaire : Contribuer à une démarche 100% solidaire

Pour nous unir, rien ne vaut du fil et des aiguilles.

Vous savez coudre ou vous avez du tissu ? Tous ensemble, mobilisons-nous, pour que les plus fragiles et les plus démunis dans toutes les villes et villages de France puissent porter un masque en tissu gracieusement.

Nous ne sommes pas tous égaux face au virus

Cette belle initiative, portée par l’écrivain Alexandre Jardin, a pour but d’aider ceux qui en ont vraiment besoin. Plus que jamais, ne rompons pas la chaîne de la solidarité

Que vous soyez donateur ou demandeur de masque, Rendez Vous sur masquesolidaire.fr