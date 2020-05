60 parlementaires dévoilent 30 propositions pour l'après-crise, axées sur l'environnement et la solidarité

Une soixantaine de députés issus de la gauche et de la majorité, dévoilent aujourd’hui 30 propositions écologiques et solidaires pour l’après-crise du coronavirus.

Les 66 parlementaires ont lancé une consultation en ligne, «Le Jour d'après», le 4 avril dernier, et ont recensé 8.700 contributions, venant de plus de 26.000 citoyens, syndicats, associations ou collectifs. Ce projet a notamment été porté par Aurélien Taché, député La République en Marche (LREM) du Val-d’Oise ; Paula Forteza, députée des Français à l’étranger, qui a quitté LREM lors de la campagne pour les municipales ; et Matthieu Orphelin, député du Maine-et-Loire et proche de Nicolas Hulot, qui a également quitté LREM.

Ces trente propositions s’articulent autour de quatre thèmes : santé, sobriété, solidarité et souveraineté.

Sur le volet de la santé, l’un des points essentiels de cette crise du Covid-19, les parlementaires proposent de revaloriser le salaire des soignants de 200 euros par mois, et proposent également d’ouvrir 200.000 postes supplémentaires sur trois années dans les EHPAD et les services d’aides à domicile.

Ils ont également réfléchi à des propositions liées à la protection de l'environnement et à la réduction des émissions. Ils souhaitent taxer «les véhicules individuels les plus lourds et les plus polluants», mais aussi les emballages inutiles ou non-recyclables. Le télétravail partiel pourrait aussi être envisagé, car il permettrait de limiter les trajets du domicile au lieu de travail, et ainsi diminuer les émissions de gaz à effet de serre.

plus de solidarité après la crise

Une importante partie du projet est consacré aux propositions solidaires et sociales. Les parlementaires souhaitent «aller vers un revenu universel, en commençant par élargir le RSA aux 18-25 ans», mais aussi «créer un impôt sur le patrimoine exceptionnel afin de financer le plan de transformation.» Ils veulent également revoir l’impôt sur le revenu, «pour le rendre plus progressif».

Le dernier volet de cette consultation porte sur la souveraineté. Ils proposent notamment de développer l’agriculture locale, et financer davantage les collectivités territoriales pour la transition écologique. Les parlementaires espèrent aussi la mise en place de projets à l’échelle européenne, pour mieux assurer l’autonomie de l’Europe en matière économique et industrielle et environnementale.

Cette consultation a été mal accueillie par les autres parlementaires LREM, selon l’AFP, qui craignent la constitution d’un neuvième groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, et donc de voir la majorité affaiblie. Interrogée aujourd’hui par Jean-Jacques Bourdin sur BFMTV, Paula Forteza a pourtant assuré que la constitution d’un nouveau groupe n’était pas d’actualité.