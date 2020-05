Des séparations de bureau en carton pour les écoliers ?

Pour éviter la propagation du virus, des séparateurs de bureau en carton ont été posés avant la rentrée des classes dans un établissement scolaire.

Il s'agit de l'école primaire de La Bouille, située en Seine-Maritime. Toutes les classes de cet établissement sont désormais équipées de ces dispositifs mis en place pour respecter la distanciation sociale et ainsi assurer la sécurité sanitaire des enfants. Un cadeau de l'usine rouennaise DS Smith, spécialisée dans la fabrication d'emballages en carton ondulé.

Dans les autres classes de l'Hexagone, pas de séparation comme à Rouen, mais un protocole sanitaire stricte à respecter. En effet, les salles de classe doivent être organisées de manière à respecter une distance d'au moins un mètre entre les tables des élèves, ainsi qu'entre celles-ci et le bureau du professeur. Soit environ 4m² par élève, à l'exception de ceux placés contre un mur, une fenêtre ou autre.

Plus généralement, le principe de distanciation doit pouvoir être décliné dans tous les contextes et espaces (arrivée et abord de l'école, récréation, couloir...) Le protocole invite aussi les parents à prendre la température des enfants tous les matins, à l'école d'appliquer les gestes barrières «en permanence, partout et par tout le monde», au personnel d'aérer fréquemment les locaux et bien d'autres mesures encore.