Le gouvernement juge l'ouverture des parcs et jardins à Paris toujours «inopportune»

Malgré l'insistance d'Anne Hidalgo en faveur de la réouverture des parcs et jardins parisiens, la porte-parole du gouvernement a annoncé que l'ouverture des parcs et jardins à Paris était toujours «inopportune.

La maire de Paris a en effet de nouveau réclamé, ce mercredi 13 mai, l'ouverture des parcs et jardins à Paris, qui avait déjà été refusée la veille par le gouvernement dans le cadre du déconfinement. Pour convaincre, la maire de Paris propose des conditions d'accès très strictes à ces espaces verts.

Pour soutenir sa demande, Anne Hidalgo a en effet développé un plan d'action en vue de limiter les risques de propagation du coronavirus : «on peut filtrer l'entrée des personnes et dire à un moment donné que la jauge est atteinte s'il y a trop de monde. Et si nous ouvrons les parcs et jardins, j'imposerai le port obligatoire du masque à travers leurs règlements, qui sont municipaux».

«Je pense que c'est raisonnable», a insisté la maire de Paris, en invitant à «ne pas infantiliser les gens, leur faire confiance en portant ce message : s'il y a plus d'espace, il y aura moins de concentration au même endroit».

Surtout, il s'agit «d'une question de santé publique» selon l'élue socialiste, qui s'étonne qu'on puisse «prendre le métro mais pas marcher dans un parc».

Mardi 12 mai, Anne Hidalgo était déjà montée au créneau le matin sur son compte Twitter : «Compte tenu des besoins des Parisiens, car Paris est une ville très dense, je renouvelle ma demande d'ouvrir à la promenade les parcs et les jardins avec port du masque obligatoire», a-t-elle écrit. Si la réouverture de ces lieux verts ne se fait pas rapidement, la socialiste redoute «des attroupements dans les rues ou sur les trottoirs», a-t-elle confié au Journal du Dimanche le 10 mai.

Mais mardi 12 mai dans l'après-midi, Olivier Véran a refusé cette réouverture : «non», les parcs et jardins ne doivent pas rouvrir «ni à Paris ni en Île-de-France, ni dans les autres régions classées zones rouges». Il a ajouté qu'«il ne faut pas tout gâcher maintenant» et que des réouvertures pourraient «tenter la population à se regrouper».

Une première exception en seine-saint-denis

Seuls les parcs et jardins des départements «verts» sur la carte du 7 mai, où le virus ne circule pas activement, ont pu rouvrir le 11 mai. Au grand désarroi de la maire de Paris, l'Île-de-France a été classée en zone rouge épidémique aux côtés des Hauts-de-France, du Grand-Est, de la Bourgogne-Franche Comté et du département de Mayotte.

La Seine-Saint-Denis, autre département classé «rouge» et très dense, a toutefois obtenu une dérogation de l'Etat pour rendre de nouveau accessible au public à partir du jeudi 14 mai un espace vert : le parc Georges Valbon à La Courneuve. Mais le préfet a bien précisé que cette réouverture se fera «à titre expérimental», avec des conditions très strictes.