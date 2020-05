Marseille : En surveillance, la BAC Sud tombe sur une voiture de luxe

Un équipage de police de la division sud de Marseille a découvert la semaine dernière plusieurs véhicules volés, dont un Crosslé Lotus, une voiture de course ancienne.

C'est une saisie dont les effectifs de la BAC sud de Marseille se souviendront longtemps.

L'information anonyme qui leur parvient il y a plusieurs jours évoque des véhicules volés dans un box. Les agents de la BAC mettent donc en place une surveillance qui confirme les soupçons.

Vendredi dernier, l'interpellation d'un suspect qui s'avère être le locataire du parking va leur permettre de trouver en perquisition, derrière le rideaux de fer, cinq motos, une masse de pièces détachées, mais aussi le Crosslé Lotus, véhicule de collection.

«Tous les véhicules avaient été déclarés volés il y a quelques mois, précise le Commissaire Olivier Girardot, chef de la sûreté urbaine de la division sud de Marseille. La voiture de luxe avait été dérobée dans l'entrepôt d'une société de sport automobile».

[#ContreLesVols] Exploitation du #Renseignement et flair #Policier. La #Bac Sud #Marseille interpelle un receleur et son butin dans un box un Crosslé #Lotus ainsi que 5 motos et scooters . Excellente nouvelle pour les propriétaires !!! #ContreLesTrafics pic.twitter.com/0YB7MiXtYn

— Police nationale 13 (@PoliceNat13) May 13, 2020