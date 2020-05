Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce jeudi 14 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

351 décès supplémentaires en 24 heures en France, pour un total de 27.425 morts depuis le début de l'épidémie

La France a enregistré 351 nouveaux décès en 24 heures dus à l'épidémie de coronavirus, mais le nombre de patients en réanimation continue de baisser, selon le bilan de la Direction générale de la Santé dévoilé jeudi soir. Le Covid-19 a fait au moins 27.425 morts depuis le 1er mars, mais la pression sur les services de réanimation continue de se réduire, avec 2.299 cas graves et un solde négatif de 129 malades par rapport à mercredi, a-t-elle précisé.

Le nombre des décès enregistrés dans les maisons de retraite médicalisées (Ehpad) et établissements médico-sociaux franchit la barre des 10.000, à 10.201 (+228, mais sur 48 heures, car les chiffres de mercredi n'avaient pas été communiqués). Les décès à l'hôpital atteignent 17.224 (+123 en 24 heures).

Jeudi soir, 542 nouvelles admissions avaient été enregistrées depuis la veille dans les hôpitaux, contre 728 il y a une semaine, pour 20.463 personnes désormais hospitalisées (contre 23.208 il y a une semaine), précise la DGS. Depuis le début de l’épidémie, 97.844 personnes ont été hospitalisées dont plus de 17.000 en réanimation, selon la DGS.

Les Français pourront partir en vacances en France cet été, affirme Edouard Philippe

Les Français pourront partir en vacances en France en juillet et août en dépit du Covid-19, a annoncé jeudi le Premier ministre Edouard Philippe, sous réserve toutefois «de possibles restrictions très localisées» en fonction de l'évolution de l'épidémie.

«Les Français peuvent prendre leurs réservations», a encouragé le locataire de Matignon, en soulignant que «les acteurs du tourisme, de l'hôtellerie, se sont engagés à faire en sorte qu'ils soient intégralement remboursés dans l'hypothèse où l'évolution de l'épidémie ne rendrait pas possible le départ en vacances».

Lors de sa prise de parole, Edouard Philippe a dévoilé un plan de relance du tourisme «sans précédent», «massif», et «nécessaire» de «18 milliards d'euros» pour «faire face à la pire épreuve de son histoire moderne», alors que le secteur représente 7 % du PIB français et deux millions d'emplois. Le Premier ministre a par ailleurs ouvert la porte à une réouverture des bars, cafés et restaurants le 2 juin dans les départements «verts», à condition que «l'évolution de l’épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les mesures sanitaires recommandées par le Haut Conseil de santé publique soient parfaitement respectées», a-t-il déclaré.

Polémique sur l'avantage que souhaite donner sanofi aux Etats-Unis sur le vaccin contre le covid-19

Après avoir évoqué mercredi la perspective de réserver aux Etats-Unis la primeur d'un éventuel vaccin contre le Covid-19 parce qu'ils collaborent à son développement, le laboratoire pharmaceutique français Sanofi a provoqué jeudi une levée de boucliers dans le monde, de nombreux dirigeants et organisations appelant à un accès «équitable et universel».

Un tel vaccin «doit être un bien d'utilité publique et son accès doit être équitable et universel», a réagi jeudi la Commission européenne, qui a organisé début mai un téléthon mondial pour financer la recherche d'un vaccin ayant permis de rassembler 7,4 milliards d'euros de contributions. Réactions tout aussi indignées en France où le président Emmanuel Macron juge «nécessaire que ce vaccin soit un bien public mondial, extrait des lois du marché», selon l'Elysée. «L'égal accès de tous au vaccin n'est pas négociable», a abondé le Premier ministre français Edouard Philippe, après s'être entretenu avec le président du conseil d'administration du groupe pharmaceutique Serge Weinberg, qui a «donné toutes les assurances nécessaires quant à la distribution en France d'un éventuel vaccin Sanofi».

Un vaccin ou un traitement contre le Covid-19 devrait même être fourni «gratuitement à tous», insistent plus de 140 personnalités, dont le président sud-africain Cyril Ramaphosa et le Premier ministre pakistanais Imran Khan, dans une lettre ouverte. L'ONG militante Oxfam a pour sa part dénoncé des déclarations «tout simplement scandaleuses».

En réponse, le directeur général de Sanofi Paul Hudson a appelé l'Europe à «partager les risques» pour produire les doses d'un potentiel vaccin contre le Covid-19 avant même son autorisation formelle, ce que les Etats-Unis ont fait selon un «modèle» qui «n'existe pas en Europe», a-t-il déploré.

Un vaccin possible d'ici à un an selon l'Agence européenne des médicaments

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a estimé jeudi qu'un vaccin contre le Covid-19 pourrait être prêt d'ici un an, un scénario jugé toutefois «optimiste». Plus de 100 projets ont été lancés dans le monde, dont une dizaine sont en phase d'essais cliniques, pour tenter de trouver un remède contre la maladie.

L'EMA, par la voix de son directeur de la stratégie sur les vaccins, Marco Cavaleri, s'est par ailleurs dite «un peu sceptique» à propos d'informations évoquant la possibilité qu'un vaccin soit prêt dès septembre, provenant notamment de chercheurs de l'université d'Oxford. «Nous serions heureux d'avoir tort mais nous nous fondons sur notre expérience» de la durée requise pour expérimenter et approuver des vaccins, a-t-il souligné.

Marco Cavaleri a également minimisé les craintes sur la persistance du virus exprimées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), selon laquelle le virus «pourrait ne jamais disparaître». «Je pense qu'il est un peu trop tôt pour se prononcer mais nous avons de bonnes raisons d'être suffisamment optimiste sur le fait que des vaccins vont arriver», a-t-il affirmé. «Je serai étonné que nous ne parvenions finalement à trouver aucun vaccin pour le Covid-19.»

Des médecins demandent la réouverture des parcs et jardins à Paris

La CSMF, premier syndicat de médecins libéraux, a réclamé à son tour jeudi la réouverture des parcs parisiens, jugeant nécessaire que les habitants de la capitale, pour leur «santé mentale», puissent s' «aérer» après deux mois de confinement. «Nous soutenons la demande de la maire de Paris Anne Hidalgo quant à la réouverture sous conditions des parcs parisiens, et demandons au gouvernement de réfléchir à la réouverture rapide des cafés et restaurants», a indiqué dans un communiqué la branche parisienne de la CSMF.

Anne Hidalgo a demandé à plusieurs reprises ces derniers jours l'ouverture des parcs et jardins de la capitale, en proposant notamment un filtrage des entrées pour éviter une surfréquentation. «Je pense que c'est une question de santé publique», a plaidé l'édile socialiste, jugeant étonnant que l'on puisse «prendre le métro» dans la capitale «mais pas marcher dans un parc».

Cette demande a été refusée par le gouvernement, qui a invoqué le risque sanitaire. Cette ouverture est «inopportune compte tenu de la vivacité de la circulation du virus en région Île-de-France», avait déclaré mercredi la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye.