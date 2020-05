Les 3 infos majeures, hors coronavirus, du jeudi 14 mai

Si l’épidémie de coronavirus et l’état de crise dans laquelle elle a plongé le monde attirent toutes les attentions, l’actualité se poursuit malgré tout aux quatre coins du globe. CNEWS a regroupé les informations majeures de la journée, qui ne sont pas liées au Covid-19.

plus de la moitié des DÉPARTEMENTS FRANÇAIS pourraient connaître la sécheresse cet été

Plus de la moitié des départements français sont exposés à des degrés divers à un risque de sécheresse estivale, selon une prévision rendue publique jeudi par le ministère de la Transition écologique et solidaire, qui veut ainsi améliorer l'anticipation à ce phénomène.

Plus précisément, ils sont 53 départements, principalement dans la moitié est et le centre du pays, à être classés en risque de sécheresse entre mai et septembre. Risque «très probable» pour 11 départements (grand massif-central, Haute-Saône et Haut-Rhin), «probable» pour 24 autres et «possible» pour 18.

Cette démarche a pour objectif d'anticiper «les départements où on risque de ne pas avoir assez d'eau pour tous les usages afin de (leur) permettre de mieux se préparer et de renforcer la coordination, notamment en réfléchissant à un niveau interdépartemental», a indiqué à l'AFP Emmanuelle Wargon, secrétaire d'Etat à la Transition écologique.

Meurtre de mireille knoll : le parquet demande un procès pour crime antisémite

Le parquet de Paris souhaite que les deux suspects du meurtre de Mireille Knoll, une octogénaire juive tuée à Paris en mars 2018, soient jugés aux assises pour crime à caractère antisémite, a-t-on appris jeudi auprès du ministère public.

Le 23 mars 2018, le corps de cette femme de 85 ans, atteinte de la maladie de Parkinson, avait été trouvé lardé de 11 coups de couteau et partiellement carbonisé dans son appartement d'une HLM, dans l'est parisien.

Deux hommes, le fils d'une voisine et un marginal, qui se rejettent la responsabilité du crime, ont été mis en examen au cours de l'enquête. Dans son réquisitoire définitif, révélé par Le Parisien, le parquet demande qu'ils comparaissent pour «homicide volontaire sur personne vulnérable et à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion», «vol sur personne vulnérable en réunion dans un local d'habitation» et «incendie volontaire».

Il appartient désormais aux juges d'instruction de suivre ou non l'analyse du parquet sur le caractère antisémite de cette affaire qui avait suscité une vive indignation, un an après la meurtre à Paris de Sarah Halimi, une sexagénaire juive jetée de son balcon.

La collecte du Livret A atteint un montant «historique» en avril

La collecte du livret A a atteint un niveau «historique» au mois d'avril, en pleine crise du Covid-19, a déclaré jeudi Eric Lombard, directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, jugeant ce montant «excessif».

En avril, le taux de collecte devrait être compris «entre 5 et 10 milliards» d'euros, a affirmé Eric Lombard, un montant qu'il qualifie d’ «historique», mais aussi de «logique» : les Français n'ont pas pu «consommer normalement puisque les magasins étaient fermés».

Eric Lombard a néanmoins jugé ce taux d'épargne «excessif», appelant à ce que «des incitations soient données pour que cette épargne ressorte des comptes bancaires et du livret A pour consommer plus». Le directeur de la Caisse des dépôts rejoint ainsi les propos tenus à la mi-avril par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, qui souhaitait de l'investissement et non de l'épargne pour relancer l'économie.

En mars, le livret A, considéré comme le placement préféré des Français avec l'assurance vie, avait déjà enregistré largement plus de dépôts des épargnants que de retraits, portant la collecte mensuelle à 2,71 milliards d'euros, son niveau le plus élevé depuis 2009, avait indiqué la Caisse des dépôts le 17 avril. Les chiffres officiels d'avril sont attendus mercredi prochain.