Les bars et les restaurants pourraient rouvrir dès le 2 juin dans les zones vertes, annonce Edouard Philippe

Fermés depuis le 14 mars dernier, les bars et les restaurants pourraient rouvrir dès le lundi 2 juin dans les zones vertes, c’est-à-dire dans les départements où la circulation du virus est très faible, a annoncé Édouard Philippe ce jeudi 14 mai, à l’issue d’une réunion interministérielle consacrée au tourisme.

Après avoir détaillé le plan de «18 milliards d'euros» pour aider les acteurs du secteur touristique, le Premier ministre a indiqué qu’une réouverture le 2 juin pourra être envisagée, à condition que «l'évolution de l’épidémie ne se dégrade pas et sous réserve que les mesures sanitaires recommandées par le Haut Conseil de santé publique soient parfaitement respectées», a-t-il déclaré.

D'ici là, «il faut que notre capacité à contenir l'épidémie soit démontrée jusqu'au 2 juin», et que les restaurateurs et propriétaires de bars se préparent à «appliquer les protocoles sanitaires», a-t-il ajouté, précisant que la date de réouverture devrait être confirmée dans la semaine du 25 mai.

La date de réouverture des cafés-restaurants sera fixée dans la semaine du 25 mai. Une réouverture le 2 juin pourra être envisagée dans les départements verts si l’évolution de l’épidémie ne se dégrade pas et si les mesures sanitaires recommandées sont parfaitement respectées. — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 14, 2020

Il a également souligné que pour «soutenir la demande» et inciter les Français à retourner dans les restaurants lorsqu'ils pourront de nouveau accueillir les clients, le plafond journalier des tickets-restaurants sera doublé, à 38 euros, et leur utilisation sera autorisée les weekends et jours fériés, jusqu'à fin 2020.