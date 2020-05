Les rassemblements privés de plus de 10 personnes ne sont finalement pas interdits

Alors que le Premier ministre l’avait annoncé le 28 avril dans son plan de déconfinement, aucun décret n’a finalement été publié pour interdire les rassemblements de plus de 10 personnes dans les espaces privés.

Les repas de famille, les apéros entre amis, les barbecues avec les voisins dépassant ce nombre de convives sont donc, de fait, autorisés. A condition qu’ils soient organisés dans le jardin d’une habitation ou un salon, par exemple.

Le Conseil constitutionnel a en effet décidé de ne limiter la mesure des 10 personnes maximales qu’aux lieux et voies publics. Elle ne s’étend pas «aux locaux à usage d’habitation», écrit-il dans sa décision datée du 11 mai et révélée par Le Parisien.

Si le gouvernement en a pris acte et reconnaît que l’interdiction n’existe pas dans les lieux privés, le ministère de l’Intérieur en appelle néanmoins au «civisme et (à la) responsabilité» des Français. «Les mesures d’hygiène doivent être appliquées en tout lieu et en toutes circonstances, y compris dans les lieux privés», indique-t-il au Parisien.