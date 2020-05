Paris : Découvrez où sont les 50 km de nouvelles pistes cyclables

Dans le cadre du déconfinement, Anne Hidalgo a décidé de mettre en place 50 km de pistes cyclables provisoires à Paris. Des aménagements destinés à faciliter la pratique du vélo, afin d'éviter le recours à la voiture et aux transports en commun.

La liste définitive de ces nouvelles pistes, qui quadrillent l'ensemble de la capitale, a été publiée jeudi 14 mai par la maire de la capitale. Les travaux sont en cours, pour installer des marquages au sol et des plots afin de les délimiter sur la chaussée.

Plusieurs sont prévues le long de lignes de métro, comme par exemple rue de Vaugirard (6e et 15e) et rue Marx Dormoy (18e) en parallèle de la ligne 12, boulevards Haussman (8e et 9e) et Poissonnière (2e et 9e) ainsi qu'avenue de la République (11e) le long de la ligne 3, ou encore rue d'Amsterdam (8e et 9e) et avenue de Clichy (17e et 18e) le long de la ligne 13.

D'autres pistes sont installées sur des artères importantes, comme sur la rue de Rivoli (1er et 4e), le boulevard Saint-Germain (5e, 6e et 7e) ou rue Lafayette (9e et 10e).

Rue de Rivoli, boulevard Saint-Michel, porte d'Orléans, avenue de Nogent, rue Saint-Jacques, tunnel de l'Étoile, porte Maillot... 50km de pistes cyclables sont progressivement créés à Paris avec le plan de circulation vélo prévu dans le cadre du déconfinement. pic.twitter.com/pSppaLGGeJ — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) May 12, 2020

Certains de ces installations pourront devenir définitif à l'issue de la crise du coronavirus. Plus largement, un vaste réseau de pistes cyclables est en cours d'aménagement en région parisienne, le «RER Vélo».