Pau : les étiquettes chinoises des masques remplacées par des «tricoté en Béarn» ?

Les masques de protection distribués aux habitants de la ville de Pau (Pyrénées-Atlantiques) auraient été trafiqués, révèle «Le Canard enchaîné» dans son édition du 13 mai.

Selon l'hebdomadaire, une centaine d'employés municipaux ont été réquisitionnés les 8 et 9 mai pour ouvrir des paquets en provenance de Chine et «enlever l'étiquette écrite en mandarin» afin de la remplacer par un petit mot de François Bayrou, «avec la mention ‘tricoté en Bearn’».

Ce dimanche 10 mai, Français Bayrou s’était d’ailleurs félicité de cette distribution de masques. «Énorme succès de la distribution de masques par la ville de Pau. En huit points de rencontre (piétons, vélos et voitures), les équipes de la ville ont distribué samedi et dimanche plus de 82 000 masques. Tout le monde a été servi !», a-t-il écrit son compte Twitter.

Énorme succès de la distribution de masques par la ville de Pau. En huit points de rencontre (piétons, vélos et voitures), les équipes de la ville ont distribué samedi et dimanche plus de 82 000 masques. Tout le monde a été servi ! #masques #Pau — François Bayrou (@bayrou) May 10, 2020

En avril dernier, il avait également déclaré au micro de RTL : «Nous avons décidé de commander 500.000 masques que nous allons faire fabriquer par des entreprises locales. Nous espérons en avoir assez pour le mois de mai. On va les distribuer à tout le monde. A tout ceux qui en ont besoin, gratuitement.».

Pour l’heure, le maire de Pau n'a pas réagi à ces révélations.