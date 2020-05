Téléchargez les attestations pour se déplacer dans les transports en commun d'Ile-de-France

Dans le cadre du déconfinement qui débute ce lundi 11 mai en France, il est possible de télécharger les attestations pour les Franciliens qui souhaitent se déplacer dans les transports en commun aux heures de pointe. Elles sont disponibles au format numérique ou papier.

Depuis lundi 11 mai, les transports en commun sont réservés, à certaines heures, en priorité aux salariés qui ne peuvent pas faire de télétravail.

Ils doivent se munir de cette attestation pendant les heures de pointe, entre 6h30 et 9h30 et entre 16h et 19h, du lundi au vendredi. Le reste du temps, pas d'attestation nécessaire pour voyager le week-end, ni les jours fériés à venir (jeudi 21 mai et lundi 1er juin).

Comme pour l'attestation de déplacement pendant le confinement, une version numérique est téléchargeable sur la page dédiée du site internet du ministère de l'Intérieur.

Pour la version papier, voici celle dédiée aux salariés, donc à signer par leur employeur. Vous pouvez la retrouver en cliquant ici ou directement sur le document ci-dessous.

Pour les Franciliens qui souhaitent emprunter les transports en commun pour un motif qui n'est pas d'ordre professionnel, une auto-attestation définitive est disponible en cliquant ici ou directement sur l'image ci-dessous.