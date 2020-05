Un Marseillais se fait tatouer le portrait de Didier Raoult sur la jambe

Son traitement «miracle» contre le coronavirus peine toujours à recueillir l’unanimité du corps médical, mais à Marseille, où le professeur Raoult exerce, sa légitimité semble évidente. A tel point, qu’un habitant de la ville s’est fait tatouer sur sa jambe son portrait.

En dessous du visage de l’infectiologue, représenté en pleine réflexion avec une main posée sur le menton, figure la marque d’un tampon avec l’inscription « made in marseille». Trois mots qui viennent rappeler ostensiblement la ville d’attache d’un professeur dont la notoriété a fait un grand bond en avant depuis la propagation du coronavirus en France.

Les démonstrations d’admiration envers le professeur Raoult n’en finissent plus dans la cité phocéenne, les Marseillais rivalisant de créativité et d’originalité pour lui rendre hommage.

Depuis le 11 mai, un camion qui diffuse des vidéos publicitaires mettant en avant son action sillonnent les rues de la ville. «Marseille et le reste du monde vous aime et vous soutient Professeur Didier Raoult», peut-on notamment lire. Une initiative que l’on doit à un publicitaire marseillais guéri par Didier Raoult il y a un an, de la fièvre Q, une infection rare.

Sur Facebook, une page réclame que son portrait soit affiché, comme Zinedine Zidane ou Soprano en leur temps, sur le mur de la corniche Kennedy à Marseille.

Dans sa dernière vidéo postée sur les réseaux sociaux, le professeur Raoult indiquait mardi soir que «l’épidémie était en train de se terminer», observant «qu’il n’y avait nulle part de deuxième vague».