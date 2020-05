Vidéo : bientôt des sas de désinfection pour les chariots dans les supermarchés ?

Alineair, société nordiste installée à Valenciennes et Tourcoing, a eu l'ingénieuse idée de concevoir un sas de désinfection qui pourrait bientôt faire son apparition à l’entrée des supermarchés ou autres surfaces commerciales. L'idée : désinfecter et protéger clients et personnels afin de mieux lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Comme l'explique La Voix du Nord, le dispositif se présente en une espèce de tunnel mesurant quelque deux mètres de long pour un de large.

« Les clients pénètrent dedans avec leur chariot puis le produit y est pulvérisé, explique au quotidien nordiste Pierre Nicoletti, le gérant d'Alineair, et comme on peut le voir sur une vidéo mise en ligne sur sa page Facebook.

Un mélange d’eau et d’azote finement dosé

Le produit en question ? Une fine bruine, mélange d’eau et d’azote finement dosé, le responsable garantissant que le produit est «sans danger» et «permet de désinfecter en surface à plus de 99 %».

Concepteur de mobilier urbain (coursives d’aéroports, abris de vélos ou de chariots...) Alineair a vu son activité paralysée par le SARS-CoV-2 mais a su également se saisir du coronavirus pour rebondir.

«Jusqu’à il y a deux mois, personne n’avait travaillé sur ce type d’équipement. Je dis ça sans jugement mais en France nous ne sommes pas les plus hygiénistes et il n’y avait aucune demande», explique encore le gérant à la Voix du Nord.

Mais il faut croire que la demande ne demandait (justement) qu'à être suscitée. Le quotidien précise en effet que le projet semble avoir séduit plusieurs distributeurs.

Le carnet de commandes se remplit

Et si le feu vert des labos et l’approbation du gouvernement sont encore attendus, Pierre Nicoletti est optimiste car les commandes sont déjà nombreuses, assure-t-il.

Et quant à ceux qui seraient quelque peu rébutés à l'idée de passer par ce sas, ils peuvent se tranquilliser car Alineair a tout prévu.

Des distributeurs sans contact de gel hydroalcoolique sont en effet été installés à côté du tunnel. Le geste minimum pour des courses en toute sécurité.