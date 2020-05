Déconfinement : quelles villes vont rouvrir les plages ?

Une réouverture au cas par cas. Alors qu’elles devaient rester initialement fermées jusqu’à début juin, certaines plages de l'Hexagone pourront rouvrir à partir de ce lundi 11 mai, à la demande des maires et après autorisation du préfet.

«La règle générale, c'est la fermeture. Mais il sera possible d'avoir accès à ces sites à la demande des maires sur autorisation du préfet», a annoncé le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner le 7 mai, lors d'une conférence de presse sur le déconfinement.

A condition toutefois de présenter «un dispositif et des aménagements suffisants pour garantir la distanciation physique», a-t-il précisé. Tour d’horizon des villes où l’accès au sable est autorisé, ou pourrait l'être plus tôt que prévu.

Les Sables-d’Olonne (vendée)

Le maire des Sables-d’Olonne, Yannick Moreau, a annoncé ce mercredi 13 mai la réouverture «dans la journée» des 12 km de «plages urbaines ou naturelles» de la commune.

«Bonne nouvelle pour les Sablaises et les Sablais ! Le préfet de Vendée a validé notre dossier de demande de réouverture de nos plages sur le mode actif et sportif», a-t-il écrit sur sa page Facebook. «Après de très longues semaines de privation, nous allons pouvoir enfin profiter des espaces et du bonheur de nos plages», a-t-il ajouté.

L’édile avait envoyé un dossier complet à la préfecture de la Vendée dès le 9 mai. «Notre dossier est un bon dossier, détaillé, raisonnable et responsable. Nous avons confiance en notre capacité de convaincre le préfet de la Vendée.», avait-il déclaré au Reporter Sablais.

La Baule-Escoublac et pornichet (Loire-Atlantique)

La décision de réouverture officielle concernant La Baule et Pornichet a été communiquée ce 12 mai. «Les plages de @VilleLaBaule et de @pornichet44 autorisées à rouvrir dès (mercredi) de 8h à 21h. Baignade et pêche autorisées», a annoncé le préfet de Loire-Atlantique sur Twitter.

Les plages de @VilleLaBaule et de @pornichet44 autorisées à rouvrir dès demain de 8h à 21h. Baignade et pêche autorisées.



⚠️Pas de position statique et pas de rassemblement de + de 10 personnes. Plus d'infos https://t.co/yRVdG4r9fi — Préfet des Pays de la Loire et de Loire-Atlantique (@Prefet44) May 12, 2020

Mais pas question de se prélasser sur le sable, il faudra rester dynamique. «Toute présence statique, assise ou allongée, est interdite» sur ces plages «ainsi que la pratique du pique-nique», selon un arrêté préfectoral.

Les regroupements de plus de dix personnes, les activités physiques collectives, les «pratiques festives» et la consommation d'alcool sont également interdites sur la plage de La Baule.

La promenade, la baignade, la pratique sportive individuelle et la pêche à pied, sont en revanche autorisées par l'arrêté préfectoral.

En Loire-Atlantique, les villes de Saint-Nazaire et Saint-Brévin-les-Pins ont également demandé une dérogation à la préfecture pour pouvoir rouvrir leurs plages dans le respect des mesures de distanciation physique.

Suite à l’intervention du Premier Ministre @EPhilippePM cet après-midi, je demande officiellement au @Prefet44 la possibilité de rouvrir l’accès aux plages de #SaintNazaire, aux plans d’eau de la CARENE et aux canaux de La Brière pic.twitter.com/VPmDt6t47k — David Samzun (@DavidSamzun) May 7, 2020

Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault)

Les plages de Villeneuve-lès-Maguelone rouvriront samedi 16 mai a annoncé le maire de la ville, Noël Ségura, sur sa page Facebook.

«A compter de samedi les plages du Pilou et du Prévost vont être rouvertes. Mr le Préfet a en effet décidé de répondre favorablement à ma demande», a-t-il écrit, avant de lister les contraintes auxquelles les habitants devront se plier.

Il précise notamment que les plages seront ouvertes de 8h à 20h, que seules les activités dynamiques - la promenade, la nage, la pèche, le kitesurf ou le paddle - seront autorisées (pas de bronzage), et que les regroupements de plus de 10 personnes seront interdits.

D'autres maires des communes littorales du Languedoc-Roussillon, telles que Palavas-les-Flots, la Grande-Motte, Frontignan, Marseillan, Agde, ou encore Sète, ont également fait la demande auprès du préfet Jacques Witkowski.

Le Touquet-Paris-Plage (pas de-calais)

La maire du Touquet-Paris-Plage, Lilyane Lussignol, a annoncé que, dès ce lundi 11 mai après-midi, elle soumettra un cahier des charges au préfet concernant l’ouverture des plages. L’édile a néanmoins précisé qu’il ne se pas possible de lézarder tout l’après-midi au soleil sur sa serviette.

«On pourra marcher, courir, mais on ne pourra pas installer sa serviette. Une réflexion est en cours pour autoriser l’accès à la plage à marée basse pendant un temps limité», a-t-elle déclaré auprès de France 3 Hauts-de-France.

Dunkerque (Nord)

De son côté, le maire de Dunkerque, Patrice Vergriete, a indiqué sur sa page Facebook, qu’il proposera «dès que possible» un plan au préfet du Nord «afin que nous puissions profiter à nouveau le plus rapidement possible de nos digues et de nos plages». Il espère pouvoir rouvrir les plages avant le week-end prochain.

Ploemeur (Morbihan)

Ronan Loas, maire de Ploemeur, a déclaré sur Europe 1 avoir «envoyé un petit message au préfet», juste après les annonces gouvernementales. «On va faire appel au civisme de nos habitants. Ça veut dire que si ça déconne, je n’hésiterai pas à fermer les plages», a-t-il néanmoins prévenu.

Antibes (Alpes-Maritimes)

Le maire d'Antibes, Jean Leonetti, s'est dit également favorable à la réouverture des plages pour permettre sur la commune «des activités sportives» en mer. «Dès le 11 mai, je demanderai au préfet des Alpes Maritimes la possibilité d’autoriser l’accès à la mer pour des activités sportives sous certaines conditions conformément à ce qui a été annoncé», a-t-il écrit dans un tweet.

Des le 11mai #Deconfinement11Mai je demanderai au @prefet06 la possibilité d’autoriser l’accès à la mer pour des activités sportives sous certaines conditions conformément à ce qu’a annoncé @EPhilippePM — Jean Leonetti (@JeanLeonetti) May 7, 2020

toulon (var)

Les Toulonnais pourraient également retrouver le chemin de la plage prochainement. Le maire de Toulon, Hubert Falco, a immédiatement demandé l’autorisation au préfet du Var d’ouvrir les plages.

«Je souhaite que nos plages puissent rouvrir à partir du 11 mai, comme je souhaitais également que la plaisance puisse être à nouveau autorisée pour que nous puissions à nouveau profiter du littoral et de notre si belle Méditerranée.», a écrit l’élu sur son compte Twitter.

Suite à l’annonce du Ministre de l’Intérieur de donner la possibilité aux communes de rouvrir les #plages, si elles en obtiennent l’accord du Préfet du Département, j’ai immédiatement saisi Monsieur le @Prefet83. #Toulon pic.twitter.com/8LKaRJK9RP — Hubert Falco (@hubertfalco) May 7, 2020

cannes (Alpes-Maritimes)

Dans un courrier adressé au préfet des Alpes-Maritimes, le maire de Cannes, David Lisnard, réclame lui aussi un accès aux plages dès le début du déconfinement, rapporte Nice-Matin. En revanche, «il ne sera pas possible de stagner, mais seulement de s’y promener seul, en couple, les parents avec les enfants, d’accéder à l’eau pour les sports et loisirs nautiques individuels ou de pêcher seul», précise la missive.

J'ai demandé à M. le Préfet des Alpes-Maritimes la levée de l'interdiction de la pratique de sports individuels en mer (à compter du 11 mai) décidée par l'Etat, en attendant la réouverture des plages. La déclaration du premier ministre conforte cette démarche. — David Lisnard (@davidlisnard) May 7, 2020

Lacanau (Gironde)

Le maire de Lacanau, Laurent Peyrondet, a de son côté «déjà fourni la semaine dernière tous les documents» nécessaires à la réouverture des plages, a-t-il déclaré sur France Info. La préfète de la Gironde, Fabienne Buccio, donnera, quant à elle, sa réponse «avant le week-end prochain». Les plages pourraient donc rouvrir à partir du 16 mai.

Saint-malo (Ille-et-Vilaine)

Autre ouverture attendue avec impatience par les habitants : les plages de Saint-Malo. «Je vais demander à Mme la Préfète la réouverture progressive et protectrice de nos plages en respectant les distances physiques», a fait savoir le maire de la ville, Claude Renoult.

En revanche, il faudra encore se montrer patient avant de pouvoir de nouveau fouler le sable de la plage du Sillon. Les discussions avec la préfecture devraient débuter cette semaine.

Je vais demander à Mme la Préfète la réouverture progressive et protectrice de nos plages de @VilleSaintMalo en respectant les distances physiques pic.twitter.com/fPfNoZsqFp — Claude RENOULT (@ClaudeRENOULT) May 7, 2020

Biarritz, Saint-Jean-de-Luz…

Les maires des huit communes du littoral basque, à savoir Anglet, Biarritz, Bidard, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne, Guéthary, Ciboure et Hendaye, se sont entretenus ce samedi 9 mai avec le préfet des Pyrénées-Atlantiques. Ils ont unanimement réclamé une ouverture des plages avant le 2 juin. La réouverture devrait avoir lieu autour du 15 mai, précise Sud-Ouest.

menton (Alpes-Maritimes)

Après les annonces du ministre de l'Intérieur, le maire de menton, Jean-Claude Guibal, a immédiatement saisi le préfet des Alpes-Maritimes pour que les plages puissent être accessibles dès la première semaine de déconfinement.