Valérie Pécresse souhaite l’ouverture des bases de loisirs de la région parisienne

La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse a écrit ce jeudi au ministère de l’Intérieur pour lui demander l'autorisation d'ouvrir les 12 bases de loisirs de la région.

La présidente de la région parisienne a notamment demandé au ministère de Christophe Castaner d’ouvrir le plus rapidement possible ces espaces «au rôle social indéniable», rapporte Le Parisien. Seules la pratique de sport individuel et la promenade y seraient autorisées.

Depuis lundi 11 mai et le déconfinement, les Franciliens profitent de nouveau de l’accessibilité aux 39 forêts de la région. Selon Valérie Pécresse, les îles de loisirs se prêtent autant au respect des conditions sanitaires que les forêts.

«Nombreux sont ceux qui, issus de quartiers défavorisés, n’ont pas la possibilité de partir en vacances hors de l’Île-de-France», a relevé la présidente. Elle a également mis en avant la fermeture des autres espaces de loisirs comme les «piscines», les «parcs à thème» ou encore la limitation de déplacement à plus de 100 km.

Pour mener à bien ce plan, la région compte s’appuyer sur des fonds consentis depuis 2016 pour la sécurité, a précisé le quotidien francilien.

Un refus du gouvernement pourrait conduire «à des dégradations, voire des accidents mobilisant inutilement les forces de l’ordre», a averti Valérie Pécresse.