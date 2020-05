Anne Caron, meilleure torréfactrice de France : «Nous espérons une vraie reprise pour septembre»

Elue meilleure torréfactrice de France en 2017, à la tête de deux boutiques en région parisienne et fournisseuse de café aux restaurateurs mais aussi pour les machines distributrices de boissons chaudes des cafétérias d'entreprises, Anne Caron a subi de plein fouet la crise économique résultant de la propagation du coronavirus en France. Elle reste néanmoins confiante pour l’avenir.

Comment s’est traduit en terme économique la période de confinement pour vous ?

Notre activité a pratiquement été stoppée net. Nous avons subi une double perte : celle des restaurateurs avec leur fermeture soudaine puis toute la mise en télétravail des sièges d’entreprise que nous fournissons en café. En chiffres, cela se traduit par une baisse de 95% de baisse de chiffre d’affaires, ce qui nous a contraint à placer 90% du personnel en chômage partiel.

Vous avez continué à assurer vos prestations auprès des services hospitaliers au plus fort de la crise. Comment avez-vous procédé ?

Notre responsable HSQE (ndlr : qualité, hygiène, sécurité, environnement) avait prévu dans le plan de prévention de l’entreprise le risque pandémique. Nous étions pourvus d’un stock de masques, de gel hydroalcoolique et gants qui nous ont permis de faire face et de continuer à alimenter les distributeurs automatiques dans les quelques établissements restés en activité. Les hôpitaux en faisaient partie. Début mars nous avons immédiatement reformé l’ensemble du personnel aux gestes barrières et mesures préventives.

Ces précautions nous ont permis de continuer à intervenir en toute sécurité pendant la période du confinement en assurant la sécurité de nos employés et clients, dont établissements hospitaliers. Pour être solidaires et apporter notre contribution, nous leur avons également fourni gracieusement 2 tonnes de cafés et quelques palettes de boissons fraîches.

De quelle façon la machine à café d’entreprise survivra-telle au Covid ? N’avez-vous pas peur, que malgré les mesures mises en place (1m d’écart entre chaque client, désinfection systématique…), vous vous heurtiez à des craintes persistantes, fondées ou non, de la part de vos clients ?

Nous sommes des commerçants. Si la peur gagne sur la raison et que les points cafés restent fermés, notre activité sera paralysée et de nombreuses entreprises risquent la faillite. Ce n’est pas souhaitable d’autant qu’il est très simple d’organiser et de réguler l’accès aux espaces de pause des entreprises plutôt que les interdire.

Dès l’annonce de la date de déconfinement, nous avons proposé à nos clients un ensemble de recommandations simples, économiques et faciles à mettre en oeuvre pour que les consommateurs puissent retrouver leur pause-café en toute sécurité.

Au même titre que les autres services en entreprise, comme les espaces de reprographie, les ascenseurs, le RIE ou les halls d’entrée, les espaces café doivent bénéficier d’un balisage approprié pour gérer les flux de circulation et éviter les rassemblements, mais aussi être équipés de gel à disposition pour garantir l’hygiène. Ces deux conditions réunies permettent de rouvrir sereinement les points cafés.

Comment s’est déroulée la reprise chez Caron café à partir du 11 mai ?

Pour l’instant la reprise n’est que très partielle, les restaurateurs sont toujours fermés et les consignes des entreprises sont toujours de privilégier le télétravail. Nous tablons sur une activité à hauteur de 10% seulement de notre niveau habituel. Nous espérons une vraie reprise pour septembre et espérons retrouver la moitié de notre activité d’ici à la fin de l’année.