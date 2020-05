Dans l'Aisne, un lama s'échappe de son enclos et sème le trouble sur une route nationale

Une scène des plus invraisemblable. Plusieurs automobilistes ont signalé, ce samedi 16 mai, la présence d'un lama sur une route nationale entre l'Aisne et l'Oise, non loin de la ville de Villers-Cotterêts.

Selon les premiers éléments, l'animal s'est échappé de chez un particulier. Ce dernier a profité d'une barrière mal fermée.

Il a fallu près de trois heures pour mettre la main sur l'animal, après que plusieurs automobilistes ont signalé sa présence sur la Nationale 2, dans le sens Soisson-Paris.

Interrogé par France 3, l'un d'entre eux témoigne : «il a failli nous rentrer dedans. Il a voulu traverser la route mais il n'a pas réussi, il avait peur».

Les recherches ont rapidement permis d'identifier le propriétaire de cet animal, résidant à Largny-sur-Automne.