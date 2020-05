L'entreprise d'ameublement Alinéa dépose le bilan

La crise du Covid-19 fait ses premières victimes parmi les entreprises. Durement touchée par la fermeture de ses magasins, l'enseigne d'ameublement Alinea dépose le bilan.

«Il n'était plus possible de tenir et c'est pourquoi nous avons déclaré l'état de cessation de paiement et nous sommes placés sous la protection du tribunal de Marseille», a déclaré le directeur général de l'entreprise Alexis Mulliez, dans le journal «La Provence» samedi 16 mai.

Née il y a 31 ans à Avignon, l'entreprise phare d'ameublement avait lancé depuis 2017 un virage stratégique, impulsé par une volonté de «produire en France 50% [des produits] commercialisés par la marque». Elle avait aménagé son grand magasin d'Aubagne, en mettant en avant ses «racines provencales».

«Alinéa était engagé dans une transformation qui a demandé des efforts et des investissements. Mais alors que la démarche commençait à porter ses fruits, nous avons eu coup sur coup les gilets jaunes fin 2018 et les manifestations contre les retraites fin 2019. Et maintenant le Covid-19 qui nous a obligés à cesser notre activité durant presque deux mois», regrette Alexis Mulliez.

DE LOURDES PERTES FINANCIERES

La crise du Covid-19 pourrait causer une perte de près de 100 millions d'euros pour l'enseigne de meubles. L'entreprise a des résultats négatifs de 62 millions d'euros, et se retrouve dans l'impossibilité de payer ses 1974 employés (dont 1895 en CDI).

Selon «La Provence», une procédure de redressement judiciaire a été lancée, avec deux options possibles : un plan de continuation par les actionnaires d'Alinea ou un appel à des repreneurs. Le dépôt des offres est possible jusqu'au 16 juin.