Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce dimanche 17 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, restent sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

le bilan repart à la hausse en france avec 483 décès supplémentaires en 24 heures, pour un total de 28.108 morts depuis le début de l'épidémie

Dans son état des lieux quotidien consacré à l'épidémie de coronavirus en France, le ministère de la Santé a communiqué, ce dimanche 17 mai, un total de 483 décès supplémentaires enregistrés en vingt-quatre heures, dont 54 à l’hôpital et 429 dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) et établissements médico-sociaux, portant le total à 28.108 personnes mortes de la Covid-19 dans l'Hexagone depuis le début de l’épidémie.

La veille, samedi 16 mai, la France avait enregistré 96 nouveaux décès en vingt-quatre heures dus à l'épidémie. Selon une information de franceinfo, le chiffre dans les Ehpad aurait été corrigé ce dimanche, et revu à la hausse. Cette information restait toutefois à confirmer officiellement en début de soirée.

Ailleurs dans le monde, l’Espagne a recensé, ce dimanche, 87 morts de la Covid-19 en vingt-quatre heures, passant sous le seuil des 100 décès quotidiens pour la première fois en deux mois. Le bilan quotidien des décès dus au coronavirus s'est établi en Italie aujourd'hui à 145, au plus bas depuis le 9 mars dernier.

A ce jour, le SARS-CoV-2 a contaminé plus de 4,5 millions de personnes dans le monde et fait plus de 310.000 morts.

25 clusters identifiés en France DEPUIS LE DÉBUT DU DÉCONFINEMENT

La nouvelle a été annoncée par Olivier Véran en personne. «Depuis lundi (11 mai, date du début du déconfinement en France, NDLR) nous avons identifié 25 clusters (foyers de contamination, NDLR) sur notre territoire», a indiqué le ministre de la Santé dans une interview au Journal du dimanche (JDD).

«Le système mis en place pour tester, isoler et casser les chaînes de contamination est opérationnel», a-t-il assuré, ajoutant que «vendredi, nous étions à plus de 50.000 tests réalisés par jour».

Parmi les régions qui comptent le plus de foyers épidémiques, on retrouve l'Ile-de-France, avec trois clusters. Même chiffre en Occitanie et dans les Pays de la Loire.

Deux clusters ont été identifiés en outre dans chacune de ces régions : le Grand-Est, les Hauts-de-France et la Bourgogne Franche-Comté. On compte aussi deux clusters dans les Côtes d'Armor et en Nouvelle-Aquitaine.

Enfin, un cluster est à signaler dans la région Paca, ainsi qu'en Guyane et un autre dans le Centre Val de Loire.

Vers un second tour des municipales en juin ?

Trente-six maires de grandes villes, dont Anne Hidalgo (Paris) et Christian Estrosi (Nice), appellent à organiser le second tour des élections municipales en juin. «La démocratie ne peut pas être plus longtemps confinée», disent-ils.

Environ 5.000 communes du pays sont en effet toujours en attente de ce second round. Les 30.000 autres que compte la France ayant élu leur maire dès le premier tour le 15 mars. L'exécutif devrait trancher la semaine prochaine, après avoir reçu un avis du Conseil scientifique, sur la possibilité de tenir le scrutin d'ici la fin juin.

Mais sur le plan politique cette organisation vire déjà au casse-tête, tant les électeurs risquent de bouder les bureaux de vote. Le 15 mars, la veille de l'annonce du confinement, l'abstention au premier tour avait été de 56 % (contre 36 % en 2014).

Surtout, une semaine après la tenue controversée du scrutin, plusieurs personnes mobilisées pour tenir les bureaux de vote avaient témoigné être malades de la Covid-19. Une étude menée par des épidémiologistes et statisticiens a depuis conclu que la tenue du premier tour n’a pas accéléré statistiquement la circulation du coronavirus, sans nier toutefois que des contaminations aient pu avoir eu lieu.

L'Inde prolonge son confinement jusqu'à la fin du mois de mai

L'Inde a prolongé ce dimanche le confinement du pays jusqu'à la fin du mois de mai, mais avec des assouplissements possibles afin de «faciliter les activités économiques», ont indiqué les autorités indiennes.

Ce confinement qui affecte 1,3 milliard de personnes est en place depuis la fin du mois de mars et a eu des conséquences dramatiques pour les plus pauvres et les plus précaires des Indiens, qui ont été des millions à perdre leurs emplois.

Le jour même de l'annonce de la prolongation du confinement, dimanche 17 mai, l'Inde a enregistré sa plus forte augmentation quotidienne du nombre de cas de Covid-19, avec 4.987 nouvelles infections.

Cela porte le nombre officiel de cas à plus de 90.000, et 2.872 morts.

Un premier décès attribuable au Coronavirus recensé à Madagascar

Près de deux mois après la première détection du SARS-CoV-2 dans le pays, Madagascar a fait état ce dimanche d'un premier décès sur son sol d'un patient souffrant du coronavirus.

La victime, un gardien de parking d'un hôpital âgé de 57 ans souffrait également de diabète et d'hypertension artérielle. Deux comorbidités accentuant le risque de mort imputable au coronavirus.

Pour rappel, l'île de l'océan Indien, qui a signalé 304 cas jusqu'à présent, a fait la Une des journaux au sujet d'une concoction d'herbes maison qui, selon le président Andry Rajoelina, pourrait guérir les personnes touchées par le virus.

Madagascar a ainsi fourni à sa population et à plusieurs pays africains un breuvage à base d'artemisia, une plante à l'effet thérapeutique reconnu contre le paludisme, en affirmant qu'il prévenait et soignait la Covid-19.

Les éventuels bienfaits de cette tisane, baptisée Covid Organics, n'ont pourtant été validés par aucune étude scientifique.