Naissance de sextuplés à Strasbourg, une première depuis 30 ans

Une sur 4,7 milliards. Statistiquement, c'est l'infime chance qu'avaient ces jeunes parents d'avoir des sextuplés. Et pourtant, une femme a bel et bien donné naissance à six enfants, jeudi 14 mai à Strasbourg. Un événement rarissime, confirmé samedi 16 mai par l'hôpital de Strasbourg-Hautepierre.

Les nouveau-nés, cinq filles et un garçon, sont nés après 24 semaines et 6 jours d'aménorrhée (absence de règles), ce qui fait d'eux de «très grands prématurés», a-t-on indiqué à l'hôpital, sachant que l'Organisation Mondiale de la Santé considère les bébés comme viables à partir de 22 semaines.

La grossesse de leur mère, qui avait déjà deux enfants, est issue d'une stimulation ovarienne.

Nés par césarienne en l'espace de quelques minutes, entre 21h04 et 21H08, ces bébés pèsent entre 630 et 730 grammes. Ils sont hospitalisés en réanimation néonatale et vont passer de longs mois à l'hôpital.

«Nous sommes très prudents, c'est une situation qui nécessite toute la technicité de l'équipe très performante de l'hôpital de Hautepierre», a précisé une source médicale, soulignant que 30 personnes avaient été mobilisées pour cet accouchement extraordinaire.

Une première en France depuis 30 ans

«Après la période du Covid, ces équipes qui ont souffert ont su se mobiliser», a insisté cette source.

Selon celle-ci, la dernière naissance de sextuplés en France remonte à une trentaine d'années. Le journal les Dernières nouvelles d'Alsace, premier a relayé l'information, évoque un accouchement semblable en 1988, en Normandie.

En cherchant hors de l'Hexagone il n'est pas nécessaire de remonter si loin dans le temps : il y a un an, une Polonaise de 29 ans, déjà mère d'un enfant, avait également donné naissance à six bébés à Cracovie.