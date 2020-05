Echauffourées à Argenteuil après la mort d'un jeune homme à moto

La ville d'Argenteuil (Val d'Oise) a été le théâtre d'échauffourées dimanche soir, au lendemain de la mort d'un homme de 18 ans dans un accident de moto-cross.

Les tensions entre jeunes et forces de l'ordre se sont concentrées dans le quartier du Val-d'Argent Nord.

Du mobilier urbain a été saccagé et des tirs de mortiers ont été lancés en direction des forces de l'ordre, déployées en nombre dans le quartier. De leur côté, les policiers ont fait usage de lacrymogènes pour disperser la foule.

Plusieurs vidéos publiées sur les réseaux témoignent de cet accès de tension.

- Très grosses tensions en cours à #Argenteuil entre jeunes et forces de l'ordre après le décès d'un jeune a moto la nuit dernière.

pic.twitter.com/s3cKMFdUCM — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) May 17, 2020

mais vous etes betes ou c'est comment c'est pas en faisant ça que vous allez le venger vous etes en train de faire d'autres victimes a cette heure là !!!#Argenteuil pic.twitter.com/eS7i926HDT — (@maaneel__) May 17, 2020

Ces échauffourées font suite au décès d'un jeune homme de 18 ans après un accident de moto-cross, survenu dans la nuit de samedi à dimanche.

Ce dernier a perdu le contrôle de son véhicule et percuté un poteau électrique, dans un quartier pavillonaire de la ville. Au moment de l'accident, une équipe de la Brigade anticriminalité (BAC) circulait dans ce même quartier et a «croisé» le jeune homme sur son moto-cross, a indiqué une source policière, qui assure toutefois qu'il n'y a eu aucune tentative de contrôle ou d'interpellation.

Une enquête ouverte

«Les policiers n'avaient ni gyrophare ni pare-soleil de police et ne comptaient pas le contrôler mais peut-être que le jeune homme les a identifiés et a paniqué», a estimé cette source. Une version récusée par des habitants rencontrés par l'AFP dans l'après-midi et qui ont tous accusé la police d'être responsable de l'accident.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Pontoise pour déterminer les circonstances exactes de l'accident.