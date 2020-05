Parcoursup : les réponses aux voeux disponibles ce mardi 19 mai

Entre excitation et appréhension, le moment tant redouté est arrivé. Les lycéens de terminale et les étudiants désireux de se réorienter vont connaître, ce mardi 19 mai à partir de 17 h, les réponses aux voeux qu'ils ont formulés sur Parcoursup, la plate-forme d'inscription de l'enseignement supérieur. Voici tout ce qu'il faut savoir de cette nouvelle étape : la fameuse phase d'admission.

Concrètement, il se passe quoi ce mardi 19 mai ?

Les lycéens désireux de poursuivre leurs études dans l'enseignement supérieur et les étudiants qui souhaitent se réorienter vont savoir si leurs voeux ont été acceptés en se rendant sur parcoursup.fr.

Pour rappel, ils avaient jusqu'au 12 mars dernier pour exprimer jusqu'à 10 vœux de formation sur la plate-forme d'admission.

Mais attention, si les résultats à leurs voeux seront bien disponibles le 19 mai, à partir de 17 h (heure de Paris), il faut savoir qu'ils le seront dans un premier temps principalement en consultation.

Les réponses à vos vœux seront disponibles le 19 mai à partir de 17h (heure de Paris), principalement en consultation !

«Vous pourrez vous reconnecter plus tard pour agir sur votre dossier», indiquait d'ailleurs un message posté cette semaine sur le compte Twitter de Parcoursup.

Les réponses n'arrivent en effet pas toutes d'un coup dès le 19 mai. Elles s'étalent tout le long de la phase d'admission qui court jusqu'au 17 juillet.

Pourquoi cela ? Principalement parce qu'a la consultation des résultats, des candidats peuvent renoncer dans la foulée à une ou plusieurs propositions reçues. Ce faisant, ils libèrent des places qui seront proposées à d’autres candidats. Par conséquent, tous les jours, des candidats auront donc de nouvelles propositions.

Mais alors comment les candidats sont-ils prévenus ?

Dans les heures et jours qui vont suivre ce mardi 19 à 17 h, les candidats vont recevoir des alertes pour les informer qu’une ou plusieurs propositions d’admission est disponible dans leur dossier.

Comment seront-ils prévenus ? Simplement par SMS, ou en recevant une alerte via l’application Parcoursup s’ils l’ont téléchargée. Ils pourront également recevoir un mail sur l'adresse qui leur a été demandée au moment de la création de leur dossier sur la plate-forme.

L'application #Parcoursup est disponible !



Elle vous permet de suivre l'évolution de votre dossier chaque matin et d'être alerté dès que vous recevez une proposition d'admission.



Téléchargez la ici :



Android https://t.co/V7W2KmbQbf



Apple https://t.co/N1IuNSQdtl pic.twitter.com/aQIKMaJOFp — Parcoursup (@parcoursup_info) May 18, 2020

Bon à savoir : les dossiers seront normalement actualisés une seule fois par jour, tous les matins. Si les candidats ne répondent pas à une proposition, ils recevront une relance le dernier jour avant que le délai expire.

Ils pourront éventuellement être rappelés à l'ordre par leurs parents puisqu'eux aussi peuvent recevoir des alertes si leur courriel ou numéro de portable figure dans le dossier Parcoursup de leur enfant.

Quels sont les délais à respecter ?

D'une façon générale, entre le 19 mai et le 23 mai, les candidats auront cinq jours maximums pour accepter (ou refuser) une proposition d’admission.

Puis, à partir du 24 mai, ce délai passe à quatre jours maximums. Enfin, il ne sera plus que de trois jours à compter du 25 mai.

Dans tous les cas, la date limite pour répondre aux propositions d’admission sera indiquée en face de chacune d’entre elles sur la plate-forme.

Mais Attention, Parcoursup n'aime pas les retardataires : de fait, si un candidat ne répond pas à une proposition d’admission dans les délais, il perd cette proposition, laquelle sera envoyée à un autre candidat.

Le ministère de l'Education nationale a d'ailleurs édité une brochure à ce sujet (disponible ici, voir page 5).

Et ensuite, que se passe-t-il ?

Les élèves qui n'ont pas obtenu de proposition d'admission pourront encore formuler jusqu'à nouveaux 10 vœux dès le 25 juin, après les résultats du bac (s'ils sont reçus), et ce jusqu'au jeudi 10 septembre 2020. C'est ce qu'on appelle la phase complémentaire.

Après les résultats du bac, il sera possible de bénéficier de l'accompagnement de la commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES) afin de trouver une place dans un établissement.

La commission les accompagnera et leur fera une proposition adaptée à leur cas. Les candidats concernés seront avertis par mail ou par une notification via la plate-forme Parcoursup.

Les candidats qui ont vu tous leurs vœux refusés pourront, eux, toujours faire un recours auprès de la commission académique d'accès à l'enseignement supérieur.

La crise du coronavirus a-t-elle changé quelque-chose ?

Non, pas vraiment. Le coronavirus, ou plus exactement le confinement qui s'en est suivi, n’a pas bousculé la procédure Parcoursup, qui, cette année, concerne quelque 950.000 élèves de terminale, étudiants en réorientation et reprise d’études.

Autrement dit, les dossiers de candidature ont pu être envoyés normalement aux établissements d’enseignement supérieur. Un point à signaler, néanmoins : il n’y aura pas cette année de suspension des envois de réponse entre le 17 et le 24 juin, comme initialement prévu.

Cette pause avait pour objet de permettre aux candidats de se concentrer sur les épreuves écrites du bac. Elle n’a plus d'utilité étant donné que ces épreuves ont été supprimées pour cause de coronavirus.

Ce sont surtout les écoles recrutant habituellement leurs étudiants sur concours qui ont été bousculées par la pandémie. Elles ont en effet été obligées de sélectionner leurs candidats en se basant uniquement sur les seuls éléments du dossier Parcoursup et donc sans les résultats des concours supprimés pour cause de Covid.

Enfin, pour le cas où les élèves rencontreraient un problème, un numéro vert (c'est-à-dire gratuit) est mis à leur disposition : il s'agit du 0 800 400 070. Il est ouvert du lundi au vendredi de 10 heures à 16 heures. Il est également possible de contacter Parcoursup par messagerie et sur les réseaux sociaux (Twitter, Snapchat, Facebook).