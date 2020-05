Remboursement du Navigo : le site accessible dès mercredi 20 mai

Pour les Franciliens qui n'ont pas utilisé leur Navigo pendant le confinement, le site internet pour le remboursement des abonnements de transport annuels et mensuels sera mis en ligne mercredi 20 mai, a-t-on appris lundi 18 mai. La remise atteindra 100 euros.

Comme après la grève en janvier, ces abonnés devront se connecter sur une plate-forme dédiée du site Ile-de-France Mobilités et remplir un formulaire de demande de remboursement. Sont concernés les passes Navigo mensuels et annuels, Navigo senior et cartes Imagine R.

.@IDFmobilites s’y était engagé. Le remboursement pour les abonnés annuels et mensuels du #PasseNavigo débutera mercredi 20 mai avec l’ouverture de la plateforme https://t.co/85r7M1sKja. https://t.co/SJuWObiaBm — Valérie Pécresse (@vpecresse) May 18, 2020

«L'objectif, c'est de couvrir toute la période allant jusqu'à la fin du confinement. Les abonnés mensuels et annuels pourront être remboursés de 25 euros supplémentaires. Cela fera 100 euros au total», avait annoncé le 16 avril la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse.

Un remboursement supplémentaire de 25 euros est en effet prévu, couvrant la période de début mai, en complément du remboursement des forfaits mensuels d'avril (75 euros).

Et pour les abonnés Navigo Senior et Imagine R, «ce sera 12 euros supplémentaires, soit 50 euros au total», a déclaré la présidente d'Ile-de-France Mobilités (IDFM).

Un coût de «plus de 130 millions d'euros»

«C'est un geste financier très important compte-tenu du contexte actuel et de l'état des finances d'Ile-de-France Mobilités», a souligné Valérie Pécresse. Elle estime que la mesure coûtera «plus de 130 millions d'euros» à IDFM, un chiffre en hausse en comparaison de son estimation de fin mars qui était de 100 millions d'euros.

Valérie Pécresse s'est en outre inquiétée des pertes globales pour IDFM en raison du confinement, estimant qu'elles pourraient représenter en tout un trou d'un milliard d'euros dans le budget annuel de 10 milliards. Valérie Pécresse en a ainsi appelé au secours de l’État pour maintenir les finances de l'autorité de transports franciliens.