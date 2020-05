Déconfinement : quand la limitation des 100 km sera-t-elle levée ?

Le Premier ministre Edouard Philippe le répète à l'envi : le déconfinement du pays sera «très progressif». La première étape, commencée le 11 mai dernier, implique une restriction de circulation de 100 km à vol d’oiseau à partir de son domicile si l’on quitte son département. Mais quand celle-ci sera-t-elle levée ?

Dans son discours du 4 mai dernier, devant le Sénat, le chef du gouvernement a été très clair. Le déconfinement, a ainsi prévenu Edouard Philippe, se ferait «pas à pas, avec des marches prévues toutes les trois semaines».

Autrement dit, la France est actuellement sur la première marche de son déconfinement et celle-ci doit se terminer le 2 juin prochain.

Le tournant du 2 juin

En clair, et en fonction de l’évolution de l’épidémie, c'est à cette date que le gouvernement devrait annoncer si le pays est dans de bonnes conditions pour se déconfiner davantage au cours des semaines à venir et, éventuellement, si les Français pourraient s'aventurer un peu plus loin que la limitation actuellement en vigueur.

Prudence donc et cela même si beaucoup de familles trépignent d'organiser des vacances bien méritées, surtout après avoir été enfermées.

Le Premier ministre Edouard Philippe a toutefois semblé être optimiste puisqu'il a assuré, le 14 mai dernier, que tous les Français auront le droit de partir en vacances cet été, sans limite de déplacement, tant qu'ils ne quittent pas les frontières du pays. A voir si le 2 juin, une quelconque annonce officielle vienne donc valider ce fait.

Et en attendant, mieux vaut être dans les clous. Le secrétaire d'Etat aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a indiqué, le 19 mai, que ce sont plus de 200.000 contrôles pour un total de 950 PV qui ont été dressés, qui ont été dressés au seul cours du week-end qui a précédé.