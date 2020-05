Education nationale : jusqu'à 1.000 euros de prime pour les personnels mobilisés face au Covid-19

Aux personnels éducatifs en première ligne face au Covid-19, la nation reconnaissante. En réponse à leurs efforts fournis durant la crise sanitaire, plus de 60.000 salariés de l’Éducation nationale devraient se voir octroyer des primes pouvant aller jusqu’à 1.000 euros, apprend-on ce mercredi 20 mai de sources concordantes.

Bien qu'aucune date officielle n’a pour le moment été communiquée pour le versement de cette prime, et qu'une confirmation même de la rue de Grenelle restait toujours attendue ce mercredi en fin de matinée, la grande majorité des bénéficiaires de cette gratification seront les enseignants volontaires pour l’accueil des enfants de soignants pendant le confinement, assure franceinfo.

D’autres catégories de personnel de l’Éducation nationale, elles aussi particulièrement mobilisées, comme les infirmières scolaires ou certains employés administratifs, pourront aussi en bénéficier, précise la radio publique après avoir pris attache avec le ministère.

Les salariés concernés seront enfin récompensés en fonction du nombre de jours de présence dans les établissements pendant le confinement.

Des primes de 330 à 1.000 euros

Concrètement, le montant des primes devrait ainsi varier entre 330 et 1.000 euros : 330 euros pour les personnels mobilisés entre quatre jours et neufs jours et demi ; 660 euros entre dix et quinze jours et demi et 1.000 euros pour les salariés qui y ont consacré plus de seize jours.

Au total, ce devrait être environ 50 millions d’euros qui seront débloqués pour financer ces primes avait indiqué l’hebdomadaire Paris Match, premier média à avoir révélé l'information.

Il reviendra ensuite aux différentes académies de déterminer les bénéficiaires de ce bonus qui sera exonéré de cotisations et de contributions sociales ainsi que d’impôt sur le revenu.

Les syndicats enseignants très attentifs

Reste donc maintenant à voir comment concrètement ces informations se traduisent à l'épreuve des faits, comme le scrutent d'ailleurs la plupart des syndicats enseignants. Les organisations attendent d'autant plus les détails officiels, qu'elles sont attentives à ce qui se passe autour d'une autre «prime Covid», promise cette fois aux personnels soignants.

Annoncée fin mars par Emmanuel Macron, on apprend en effet, ce mercredi 20 mai, que cette gratification de 1.500 euros maximum destinée à récompenser les efforts des blouses blanches sera versée sans distinction dans 40 départements. Mais dans 79 autres hôpitaux en «première ligne» durant l'épidémie de coronavirus, la somme ne pourra être attribuée qu'à 40% des effectifs, selon des quotas.