Et si la France vendait La Joconde pour financer l’impact économique du coronavirus ?

Vendre la Joconde et les trésors culturels français pour limiter la casse économique de la crise du coronavirus ? Telle est l’idée, provocante mais sérieuse, de l’entrepreneur Stéphane Distinguin.

Le PDG de la société Fabernovel propose en effet, dans une tribune sur Usbek et Rica, de vendre les «bijoux de famille» de la France pour faire face au gouffre financier que va constituer la pandémie du Covid-19.

«Jour après jour, on énumère les milliards engouffrés dans ce marasme (…). Entrepreneur et contribuable, je sais que ces milliards ne s’inventent pas et qu’il nous coûteront forcément», remarque-t-il. Alors, pour être capable de supporter ce coût, dont on ne sait pas à quel montant il s’arrêtera, sa solution est «de vendre le plus cher possible un actif de valeur, mais le moins critique possible pour notre avenir».

Les tableaux, justement, entrent de cette case. Et lequel, autre que La Joconde, aurait le plus de valeur ? La vente du chef d’œuvre de Leonard de Vinci afficherait aussi l’avantage, croit-il, que l’argent récolté serait mieux géré qu’habituellement par les pouvoirs publics, car chacun ferait attention à ce qu’il deviendrait.

Combien vaut La Joconde ?

Reste néanmoins deux problèmes de taille : fixer son prix et comment le vendre. Stéphane Distinguin estime qu’il ne faut pas le brader à moins de 50 milliards d’euros, «pour que l’opération ait un sens». Le problème est que légalement, La Joconde n’a pas de prix, car sa propriété (l’Etat en est le propriétaire) est inaliénable et imprescriptible (elle ne peut pas être cédée, et ce de façon perpétuelle).

L’entrepreneur envisage alors de créer une crypto-monnaie dont La Joconde serait la valeur de base. Ceux qui le veulent pourrait en acheter une partie, mais elle resterait physiquement à Paris, au musée du Louvre. «En 2020, il faut aller chercher l’argent où il est», justifie-t-il. Pas sûr que l’idée plaise à tout le monde…