Les flacons de gel hydroalcoolique peuvent-t-ils prendre feu dans un véhicule laissé au soleil ?

Des publications largement relayées sur les réseaux sociaux montrant une portière de voiture fondue affirment que les flacons de gel hydroalcoolique peuvent s’enflammer sous l’effet de la chaleur. Mais ce risque est-il bien réel ?

«Ceci juste pour vous rappeler le danger que peut induire l'oubli de votre flacon de gel hydroalcoolique dans votre véhicule», peut-on notamment lire en légende.

Les produits hydroalcooliques (PHA) sont à base d’alcool facilement inflammable. «En conséquence, il est recommandé de conserver le récipient bien fermé, à l’écart de toute flamme ou source d'étincelles ou de chaleur», souligne l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) dans un rapport.

Mais cette catastrophe reste néanmoins «très improbable», a déclaré à l'AFP Vanessa de La Grange, ingénieure à l'unité Prévention du risque chimique du Centre national de la recherche scientifique (CNRS).

Et pour cause. La température d'auto-inflammation de l'éthanol se situe entre «363 et 425 °C», peut-on lire dans la fiche toxicologique numéro 48 de l'Institut national de recherche et de sécurité. Or, la température dans l’habitacle d’une voiture laissée au soleil ne dépasse pas les 70 degrés, a expliqué la Société chimique de France à CheckNews .

Dans ces conditions, le gel risque d’être brûlant, mais la chaleur est loin d’être assez élevée pour que la bouteille puisse s’enflammer toute seule. Seul un paramètre pourrait provoquer cet accident : un effet loupe sur le flacon.

«Il faudrait qu'il y ait un effet loupe directement sur le flacon dans la voiture», via un verre de lunette par exemple, explique l'ingénieure chimiste du CNRS Vanessa de La Grange, mais «cela serait vraiment une question de malchance», ajoute-t-elle.

Même si une loupe se trouve dans la voiture, il faut que «les rayons du Soleil l'atteignent et que la solution se trouve sur le chemin», précise de son côté auprès de 20 Minutes François-Xavier Coudert, directeur de recherche au CNRS et à l'Institut de recherche de chimie de Paris.

«En réalité il n'y a pas de danger à laisser une solution hydroalcoolique dans un habitacle, même sous de très fortes chaleurs.», affirme-t-il.

une photo brésilienne

Mais alors, d’où vient cette publication ? Une recherche d'image inversée sur Google indique que cette photo n’a pas été prise en France. Comme le signale le blog de fact-checking du quotidien Estadao, elle circule sur des sites brésiliens depuis le mois d’avril.

Plusieurs médias avaient alors démenti ces informations, expliquant qu’il est impossible que de tels dommages soient causés par un gel hydroalcoolique laissé dans une voiture en plein soleil. Mais la rumeur a visiblement traversé les frontières.