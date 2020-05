Un quatuor de malfaiteurs étrangers spécialisé dans le vol avec effraction arrêté à Paris

Quatre suspects ont été interpellés lundi dans la capitale alors qu'ils venaient de dévaliser un magasin d'optique.

A l'approche de l'été, et alors que les commerces n'ont pas tous pu rouvrir depuis le déconfinement, l'occasion était belle de cambrioler le magasin. Les truands étaient spécialisés : chacun son rôle dans le projet crapuleux, du leader à la guetteuse. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que la présence en France du chef en question, Chilien, avait été signalée par la police espagnole dans le cadre de la coopération internationale avec les équipes d'enquête françaises. Car l'individu, âgé d'une trentaine d'années, était connu dans la péninsule ibérique pour des faits similaires.

A la Brigade de répression du banditisme (BRB), le groupe spécialisé dans les vols aggravés a donc localisé le suspect principal et mis en place une surveillance physique et technique. «Sous leurs yeux, les enquêteurs l'ont vu recruter une équipe de complices et faire des repérages sur des cibles potentielles à Paris et dans les Hauts-de-Seine», explique à CNEWS une source proche du dossier.

Et quelle équipe ! Des trentenaires, une femme se disant Chilienne, compagne supposée du chef d'équipe qui lui martèle être en fait Italien, et auxquels s'ajoutent deux hommes, l'un affirmant être Cubain et l'autre Vénézuélien.

Alors quand ils ont été suspectés d'avoir braqué un magasin d'optique dans le 15e arrondissement dans la nuit de dimanche à lundi, les enquêteurs de la Direction régionale de la police judiciaire de Paris ont pu les interpeller en flagrant delit dans leur planque. Sur place, en perquisition, ils ont trouvé le butin du casse : 120 paires de lunettes, parfois de luxe, faciles à écouler avec les beaux jours. Quantité aussi de parfums, fruits d'un autre vol avec effraction aux yeux des enquêteurs. Et dans le local, tout le nécessaire pour passer à l'action : pied de biche, marteaux, pinces, gants.

Les enquêteurs de la BRB sont convaincus que le groupe a également tenté un vol par effraction d'un magasin de téléphonie à Malakoff (Hauts-de-Seine). Les quatre suspects ont été présentés ce mercredi à un magistrat du parquet de Paris en vue de suites judiciaires.