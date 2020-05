Coronavirus : sera-t-il possible de partir en vacances au Maroc cet été ?

Depuis le début du déconfinement, les Français ont de plus en plus des envies d'ailleurs. Mais, en pleine période de pandémie, peut-on encore rêver à des vacances à l'étranger ? Destination souvent plébiscitée par les voyageurs, le Maroc pourrait notamment rester hors de portée cet été.

Pour espérer enrayer l'épidémie de coronavirus, le Royaume a réagi très vite et très fort. Le pays a fermé ses frontières avec la France et suspendu les trafics aérien et maritime dès la mi-mars. Des ressortissants français, qui s'étaient laissés surprendre par ces mesures, sont d'ailleurs restés bloqués sur le sol marocain.

L'ambassade de France au Maroc affirme avoir permis depuis le retour de plus de 20 000 ressortissants français, par avion ou par ferry, au départ de Tanger. Mais il s'agissait là de voyages exceptionnels, mis en place dans le cadre du rapatriement.

D'ailleurs, tous les ressortissants européens bloqués au Maroc n'ont pas encore pu rentrer chez eux. Selon le quotidien allemand Die Welt, cela est notamment dû au fait que le pays «ne délivre toujours pas d'autorisation d'atterrissage».

Dans ces conditions, difficile d'imaginer de sitôt le retour des avions de tourisme dans les aéroports marocains. Selon le ministère français des Affaires étrangères, les autorités marocaines ont décidé de suspendre les liaisons aériennes et maritimes en provenance et à destination de la France «jusqu'à nouvel ordre». Il est donc «conseillé de reporter les voyages au Maroc».

Passer par l'Espagne pour prendre le ferry ne semble pas être une solution puisque Christophe Castaner, ministre français de l'Intérieur, a annoncé, dimanche 3 mai, que les frontières intérieures à l'espace Schengen resteraient elles aussi fermées «jusqu'à nouvel ordre».

De plus, l'Espagne, durement touchée par la pandémie, a elle-même prévu des restrictions à l'entrée de touristes internationaux sur son territoire jusqu'en octobre 2020.

#Covid19 : Note Verbale adressée aux Missions Diplomatiques et Organisations Internationales accréditées au #Maroc pic.twitter.com/KeRxSweqc0 — Maroc Diplomatie (@MarocDiplomatie) April 27, 2020

A l'heure actuelle, le confinement au Maroc est en vigueur jusqu'au 20 mai. Néanmoins, une prolongation n'est pas à exclure puisque les règles ont été durcies dernièrement : pendant la période du ramadan, un couvre-feu a été installé entre 19h et 5h.

Sans compter qu'à la situation marocaine s'ajoutent également les contraintes françaises. En effet, à partir du 11 mai, les Français n'auront pas le droit de se déplacer à plus de 100 kilomètres de leur domicile, sauf motif professionnel ou familial «impérieux».

A priori en vigueur jusqu'au 2 juin, cette mesure pourrait néanmoins être étendue, en raison de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 24 juillet. Avant d'espérer entrer au Maroc, il faudra déjà être sûr de pouvoir quitter la France.