Grande-Motte : ouverture de la plage parquée

Pas de baignade mais bronzage et détente sur le sable à la clé. Le système de réservations de spots sur la plage de La Grande-Motte (Hérault) a ouvert ce jeudi.

Une soixantaine d’emplacements a ainsi été mis à disposition, a rapporté Midi Libre. Soit environ 250 personnes, qui ont le droit de s’allonger sur leur serviette pour sécher, lire un livre ou tout simplement profiter du soleil.

Les premières personnes sont arrivées peu avant 9h ce jeudi pour profiter de leur emplacement a précisé le média régional.

Sur Twitter, certains internautes ont émis des avis négatifs sur ce système de réservations.

#plagedynamique #plagestatique mais quelle honte ce concept, on touche à nos libertés. La plage est le seul endroit gratuit qui nous reste ... on ouvre les centres commerciaux mais impossible d’aller bronzer sur la plage ... et à #lagrandemotte on veut nous parquer.

— Marado (@MadonnaRana) May 21, 2020