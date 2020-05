Coronavirus: l'Afrique, l'un des continents les moins touchés, a franchi la barre symbolique des 100.000 cas

Plus de 100.000 cas du nouveau coronavirus ont été officiellement recensés en Afrique, un seuil symbolique mais ne reflétant qu'une fraction de la réalité, par manque de capacité de dépistage dans de nombreux pays, selon un décompte établi par l'AFP à partir de bilans officiels.

Au total, à 11H00 GMT vendredi, 100.002 cas, dont 3.095 décès et 39.070 personnes considérées comme guéries, avaient été annoncés par les autorités des pays africains.

Le continent reste le moins touché après l'Océanie (8.440 cas, 129 décès), loin derrière l'Europe (1.974.501 cas, 171.011 morts) ou les Etats-Unis (1.577.758 cas, 96.978 décès).

Les pays les plus touchés d'Afrique, en nombre de morts, sont l'Egypte (696 décès pour 15.003 cas), l'Algérie (575 décès , 7.728 cas), l'Afrique du Sud (369 décès, 19.137 cas), le Nigeria (211 morts, 7.016 cas) et le Maroc (196 décès, 7.211). A eux cinq, ces pays recensent plus de la moitié des contagions détectées sur le sol africain.