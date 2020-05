Coronavirus : les déménagements à plus de 100 km autorisés

Les Français peuvent déménager ou visiter un bien immobilier à plus de 100 km de leur lieu de résidence, malgré les restrictions actuelles, a indiqué vendredi le ministère de la Cohésion des territoires dans un communiqué.

«Afin de permettre aux Français de reprendre leurs projets immobiliers et d'encourager la reprise d'activité du secteur, les déménagements et les visites immobilières en dehors de son département et à plus de 100 km de sa résidence sont désormais autorisés», a déclaré Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement, cité dans le texte.

Exception aux règles imposées depuis la levée partielle du confinement pour lutter contre l'épidémie de Covid-19, sont désormais autorisés les déplacements liés à un déménagement ou à une visite immobilière, «qu'il s’agisse d'achat ou de location, quand ils ne peuvent pas être reportés», a précisé le ministère.

«Un nouveau modèle d'attestation sera prochainement mis en ligne et précisera les pièces justificatives à fournir pour pouvoir effectuer ces déplacements», selon la même source.

Pour les personnes déménageant elles-mêmes: «il leur appartient de se munir de l'attestation de déplacement dérogatoire si le déménagement les conduit dans un autre département et au-delà d'une distance de 100 km de leur résidence initiale», souligne le ministère.

A noter que dans le cas d'un déménagement ou d'une visite dans son département et à moins de 100 km de la résidence initiale, aucune attestation n'est nécessaire.

Les personnes déménageant peuvent aussi faire appel à un professionnel qui pourra effectuer le trajet «dans le cadre de son activité professionnelle», ajoute le ministère.