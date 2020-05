Des spécialistes du vol par effraction arrêtés à Paris

Capables de fracturer plusieurs appartements dans un même immeuble, deux suspects ont été interpellés mercredi sur le fait, le butin dans les bras.

Ils étaients peut-être un peu trop spécialisés dans leur «art» puisque l'un des suspects a été reconnu par un enquêteur. Le groupe de répression des vols par effraction de la Brigade de répression du banditisme (BRB) est en surveillance ce 16 mai quand un véhicule attire leur attention.

Avec deux hommes à bord, il tourne dans le 6e arrondissement de la capitale. Le numéro de la plaque n'est pas exploitable, il renvoie à un garage. Une stratégie habituelle des voleurs en série.

Six heures de filature plus tard et après avoir fait des reconnaissances dans plus d'une vingtaine de halls d'immeuble, l'un des deux suspects est identifié comme un cambrioleur multi-récidiviste. Avec son complice présumé, ils sont issus des clans Jovanovic et Djorjevic, grands noms du vol par effraction.

«Ce sont des professionnels aguerris, explique une source proche du dossier à CNEWS. Ils sonnent aux appartements et s'il n'y a pas de réponse, ils retournent chercher leurs outils dans leur véhicule pour fracturer la porte d'entrée. Ils n'ont pas de téléphone sur eux, pour empêcher la police de les localiser. L'appareil qu'ils laissent dans la voiture à la batterie enlevée, pour la même raison.»

Une fois le premier individu localisé en Seine-Saint-Denis, il a mené les enquêteurs au second, au moment où le duo repartait le 20 mai pour une nouvelle expédition, cette fois dans les 13e et 5e arrondissements de Paris.

Et après presque deux heures passées dans un immeuble de la rue Mirbel, les enquêteurs les ont vu redescendre les bras chargés de sacs, qu'ils n'avaient pas en arrivant. Interpellés en flagrant délit, ils avaient la recette de leur labeur dans les bras : trois appartements fracturés et cambriolés.

Au final, les enquêteurs les suspectent de cinq faits le même jour, pour lesquels ils devaient être jugés en comparution immédiate ce vendredi. En perquisition, les enquêteurs ont retrouvé de nombreux bijoux dont les suspects n'ont pas pu justifier l'origine, ce qui laisse penser qu'ils ont pu commettre d'autres méfaits. Les investigations ne sont pas terminées.