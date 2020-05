La célèbre discothèque parisienne le VIP Room ferme définitivement ses portes

Le VIP Room, l'une des plus grandes discothèques de Paris, ferme définitivement ses portes en raison de la situation sociale et sanitaire en France, a annoncé son propriétaire Jean Roch le jeudi 21 avril.

«On n'a plus le choix, ce n'est plus possible d'exploiter le VIP Room à Paris [...] On vit un véritable cauchemar à Paris depuis 2015», a regretté Jean Roch sur CNEWS. Une situation intimement liée à la situation sociale en France, explique-t-il : «Le rendez-vous du week-end a disparu pratiquement tout l'hiver avec les grèves sociales. Ce qui devait être l'apothéose de toute une semaine est devenu l'un des plus petits rendez-vous de celle-ci», ajoutant «quelque chose s'est cassé à Paris et on n'a jamais su réparer la situation».

Après les conséquences de la crise sociale des gilets jaunes, les professionnels de la nuit subissent de plein fouet celles de la crise sanitaire et économique du Covid-19. Pour le propriétaire de plusieurs discothèques, notamment à Saint-Tropez, rester fermé cet été est inenvisageable : «Il va falloir qu'on ait un protocole de sécurité mais il n'est pas possible cet été de ne pas être ouvert en club, on ne tiendra pas». La figure du monde de la nuit, aussi DJ, a d'ores et déjà mis le fonds de commerce du VIP Room en vente.

Les bars, cafés et restaurants pourraient rouvrir le 2 juin, du moins dans les départements verts où le virus ne circule pas activement. Mais en ce qui concerne les discothèques, aucune indication n'a encore été donnée par le gouvernement.