Coronavirus : les 5 infos essentielles de ce samedi 23 mai

La pandémie de Covid-19 a déjà causé la mort de milliers de personnes à travers le monde. Les autorités de nombreux pays ont pris des mesures strictes de confinement de la population pour tenter de ralentir la propagation du coronavirus. Les hôpitaux, qui doivent gérer l’afflux de patients contaminés, sont sous tension. Nombre de cas, mesures sanitaires, recherches… CNEWS propose un résumé de la situation avec les informations essentielles de la journée.

LA FRANCE COMPTE 1665 PATIENTS EN REANIMATION, soit 36 PATIENTS DE MOINS EN 24 HEURES

La baisse du nombre de malades en France touchés gravement par le coronavirus et hospitalisés en réanimation s'est poursuivie samedi, avec 1.665 patients, soit 36 de moins en 24 heures, a indiqué la direction générale de la santé dans un communiqué.

Le nombre total de malades en réanimation, qui reflète notamment la pression sur le système hospitalier, «reste élevé» avec 5.600 patients toutes causes confondues, précise la DGS. La prochaine actualisation des données sur la mortalité aura lieu lundi 25 mai, en raison du pont de l'Ascension.

Le ministre de la sante olivier veran demande une «revision des regles de prescription» SUR L'HYDROXYCHLOROQUINE

Le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé samedi au Haut conseil de la santé publique (HCSP) de proposer «sous 48 heures une révision des règles dérogatoires de prescription» de divers traitements comme l'hydroxychloroquine, après la parution d'une étude dans la revue médicale The Lancet, le vendredi 22 mai.

Portée par une équipe internationale menée par Mandeep Mehra (Harvard School), l'étude a analysé rétrospectivement les dossiers médicaux de 96.000 patients hospitalisés pour le Covid-19 entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020. Elle s'est étendu dans 671 hôpitaux à travers le monde. «C’est la première étude à grande échelle à trouver des preuves statistiquement solides que le traitement par la chloroquine ou l’hydroxychloroquine ne bénéficie pas aux patients atteints de Covid-19» a indiqué Mandeep Mehra, dans un communiqué de presse. Selon l'étude, l'usage de traitements à base de chloroquine et hydroxychloroquine augmenterait le risque de décès et d'arythmie cardiaque.

uN nouveau cluster dans une residence etudiante a tours

A Tours (Indre-et-Loire), un étudiant de la résidence Grandmont a été testé positif au Covid-19. Cinq étudiants, identifiés comme contacts proches, ont été testés positifs au Covid-19 le 21 mai. Un sixième étudiant également contact proche, est testé ce jour», a indiqué l'ARS du Centre-Val-de-Loire.

Tous ceux qui ont côtoyé les étudiants porteurs du virus devront désormais se soumettre au test de dépistage. Au moins 183 personnes sont concernées, selon les résultats de l'enquête épidémiologiste. Pour l'instant, les étudiants ont été relogés dans trois bâtiments et sont confinés dans leur chambre.

LES TOURISTES ETRANGERS DE NOUVEAU AUTORISES EN ESPAGNE A PARTIR DU MOIS DE JUILLET

«Je vous annonce qu'à partir du mois de juillet, l'entrée de touristes étrangers en Espagne reprendra en conditions de sécurité. Les touristes étrangers peuvent donc planifier dès maintenant leurs vacances dans notre pays», a annoncé le premier ministre Espagnol, Pedro Sanchez, ce samedi.

«Nous garantirons que les touristes ne courent aucun risque et qu'ils n'apportent pas non plus de risques à notre pays», a souligné le premier ministre. L'Espagne est la deuxième destination touristique au monde, et le tourisme représente 12% de son PIB. «Le plus dur est passé», a déclaré Pedro Sanchez, qui estime que le pays a surmonté «la grande vague de la pandémie». Le Covid-19 a fait plus de 28.000 morts dans le pays.

une quarantaine de personnes contaminees apres une MESSE EN ALLEMAGNE

Une quarantaine de personnes ont été contaminées par le Sars-CoV-2 après avoir assisté à une messe dans une église protestante baptiste, le 10 mai, dans la banlieue de Francfort. Six des personnes contaminées ont été admises à l’hôpital, selon l'agence de presse DPA, qui cite les autorités sanitaires locales.

Les autorités locales du canton de Main-Kinzig-Kreis avaient déjà annoncé, le vendredi 22 mai la contamination de 16 personnes ayant assisté à «un événement à Francfort». L'Allemagne a rouvert les lieux de culte le 30 avril, après une décision de la cour constitutionnelle fédérale.