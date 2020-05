Des avocats demandent une juridiction unique pour traiter les plaintes concernant la gestion de l'épidémie dans les Ehpad

Dans une tribune publiée ce samedi 23 mai par franceinfo, trois avocats français réclament la création d'une juridiction unique pour traiter les plaintes concernant la gestion de l'épidémie de coronavirus dans les Ehpads.

Selon les chiffres publiés sur le site du gouvernement le 19 mai dernier, 10.308 résidents seraient décédés des suites du Covid-19 dans les Ehpad. Plusieurs familles endeuillées se sont rapidement tournées vers la justice, allant jusqu'à porter plainte contre X pour «homicide involontaire» ou «non assistance à personne en danger».

«Pour faire face au drame»

Face à cette multiplication inédite de procédures, trois avocats (Géraldine Adrai-Lachkar du barreau de Marseille, Christophe Lèguevaques du barreau de Paris et François Ruhlmann du barreau de Strasbourg) ont signé une tribune intitulée «Covid-19/Ehpad : de la nécessité de réunir toutes les enquêtes en un seul tribunal pour faire face au drame», publiée ce samedi 23 mai sur le site de franceinfo.

«En fractionnant les dossiers, on empêche de démontrer la carence de l'Etat et les négligences des ARS [Agences régionales de santé]», expliquent-ils dans leur texte. «Où étaient les masques ? Pourquoi était-il si difficile d'en proposer aux personnels ? A-t-on brûlé des millions de masques soi-disant périmés ? Comment se fait-il qu'en France et nulle part ailleurs, les morts du Covid-19 soient autant concentrés sur les Ehpad ?», poursuivent-ils.

«Au nom des familles qu'[ils] représent[ent]», les trois avocats exigent ainsi que «la ministre de la Justice décide de réunir toutes les plaintes pénales auprès d'un pôle d'instruction unique». «Rien d'extraordinaire dans cette demande pleine de bon sens. L'article 706-2 du Code de procédure pénale le prévoit», selon eux.

au moins 71 plaintes enregistrées

En lançant une action collective, les signataires espèrent «rétablir le rapport de force et faire peser la balance de la justice du côté de la vérité et de la réparation».

Selon les informations du Figaro, la commission des requêtes de la Cour de justice de la République a déjà enregistré 71 plaintes depuis le début du confinement. Parmi elles, 29 visent l'ex-ministre de la Santé Agnès Buzyn et 29 autres son successeur Olivier Véran. Au moins une plainte visent la totalité du gouvernement.