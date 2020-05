DIRECT Coronavirus : les voyageurs en provenance du Royaume-Uni devront effectuer une «quatorzaine»

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 28.215 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 335.538 morts à travers le monde, pour plus de 5 millions de cas recensés dans 196 pays et territoires.

> Le dernier bilan en France fait état de 28.215 morts.

> Le second tour des élections municipales sera organisé le 28 juin.

8h00

Désinfection des mains et masque obligatoire, filtrage à l'entrée : les cérémonies religieuses vont pouvoir reprendre dès ce samedi selon des modalités fixées par un décret publié au journal officiel et immédiatement entré en vigueur. Ce texte complète un decret du 11 mai sur les mesures de lutte contre le Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le ministre de l'Intérieur et les responsables des cultes se sont accordés lors d'une réunion «sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité sanitaire de tous», a expliqué le ministère dans un communiqué peu avant la publication du décret.

07h10

Dans un communiqué publié vendredi 22 mai, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, "quelle que soit leur nationalité, (seront) invités à effectuer une quatorzaine" lors de leur arrivée sur le territoire français. Cette mesure s'appliquera à partir du 8 juin.

Cette décision a été prise par le quai d'Orsay en réaction à une mesure similaire annoncée plus tôt vendredi par Londres pour limiter l'apparition d'une seconde vague de contaminations. Au Royaume-Uni, des exceptions sont prévues pour les transporteurs routiers et des personnels médicaux, ainsi que pour les Irlandais. Mais les voyageurs arrivant de France devront s'y soumettre, contrairement à ce que Londres et Paris avaient récemment laissé entendre.