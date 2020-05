DIRECT Coronavirus : plus de 2 millions de cas déclarés en Europe

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 28.215 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 338.128 morts à travers le monde, pour plus de 5,2 millions de cas recensés dans 196 pays et territoires.

> Le dernier bilan en France fait état de 28.215 morts.

> Le second tour des élections municipales sera organisé le 28 juin.

18h28

Plus de 2 millions de cas du nouveau coronavirus ont été officiellement déclarés en Europe, dont près des deux tiers en Russie, au Royaume-Uni, en Espagne, en Italie et en France, selon un comptage réalisé par l’AFP à partir de sources officielles samedi à 16h00 GMT.

Avec au moins 2.001.995 cas, pour 173.133 décès, l’Europe est le continent le plus touché par la pandémie de Covid-19. Au total dans le monde, 5.244.616 cas, dont 339.011 morts, ont été recensés.

La Russie est le pays européen recensant le plus grand nombre de cas (335.882 pour 3.388 décès) avec une hausse quotidienne d’environ 10.000 nouveaux cas déclarés depuis début mai. Le Royaume-Uni (257.154 cas, 36.675 décès), l’Espagne (234.824, 28.628), l’Italie (229.327, 32.735) et la France (182.219, 28.289) sont les quatre autres pays européens comptant officiellement plus de 180.000 cas sur leur territoire.

17H34

La Centrafrique a enregistré son premier décès attribué au coronavirus, a annoncé samedi le ministère de la Santé dans un communiqué.

Ce pays enclavé d'Afrique centrale compte à ce jour 552 cas positifs et 18 guéris, selon le ministère.

Près de 12.000 personnes ont été dépistées, selon les autorités sanitaires.

"La République centrafricaine se trouve à un tournant de l'épidémie du Covid-19 qui se caractérise par une augmentation rapide du nombre de cas importés et autonomes", avaient alerté lundi les autorités.

15h31

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez a annoncé samedi le prochain retour du championnat de football et des touristes étrangers, alors qu'il peine à faire prolonger par le parlement le confinement qu'il juge nécessaire pour juguler la pandémie de Covid-19.

"Le plus dur est passé (...) Nous avons surmonté la grande vague de la pandémie", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse alors que l'Espagne, un des pays les plus endeuillés au monde, a dénombré plus de 28.600 morts.

M. Sanchez, qui n'a pas la majorité absolue au parlement, a obtenu de justesse mercredi le vote de la prolongation jusqu'au 6 juin inclus de l'état d'alerte, une mesure d'exception décrétée le 14 mars.

Le gouvernement juge indispensable son maintien pour continuer à limiter la liberté de circulation durant le déconfinement planifié par phases jusqu'à fin juin. Mais cette quarantaine est de plus en contestée au parlement et dans la rue où le masque est obligatoire depuis le 21 mai.

14h20

Le nouveau coronavirus a touché 5.218.261 personnes et fait au moins 338.128 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi à 11h.

Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de morts que de cas, avec 96.007 décès pour plus de 1,6 million de cas. En nombre de décès, viennent ensuite le Royaume-Uni (36.393 morts), l'Italie (32.616), l'Espagne (28.628 morts), et la France (28.289 morts). En Amérique latine, nouvel épicentre de la pandémie, la situation est particulièrement alarmante au Brésil (21.048 décès), mais aussi au Pérou (3.244).

La Chine n'a recensé entre vendredi et samedi aucun nouveau cas de contamination au nouveau coronavirus, pour la première fois depuis que Pékin a commencé à publier des données sur l'épidémie en janvier. Au total 82.971 cas ont été enregistrés dans ce pays où a démarré la pandémie en décembre, dont 4.634 décès.

13h

Dans un tweet publié ce samedi 23 mai en début d'après-midi, le ministre de la Santé Olivier Véran a annoncé qu'il avait saisi le Haut conseil de la santé publique sur l'hyroxychloroquine suite à la publication d'une étude dans la revue The Lancet.

Le membre du gouvernement attend de l'institution qu'elle revoit les règles dérogatoires de prescription de cette molécule mises en place par décret fin mars, en raison de l'urgence sanitaire.

Suite à la publication dans @TheLancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du #COVIDー19 dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le @HCSP_fr pour qu'il l'analyse et me propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription. — Olivier Véran (@olivierveran) May 23, 2020

12h38

Quatre pays européens ont présenté samedi leur propre proposition de plan de relance pour aider l'Union européenne à surmonter la crise engendrée par la pandémie de coronavirus, réaffirmant leur rejet de tout mécanisme de mutualisation de la dette européenne.

Les Pays-Bas, l'Autriche, le Danemark et la Suède - surnommés les quatre "frugaux" - souhaitent une aide d'urgence pour les pays gravement touchés, sous la forme de prêts ponctuels à des conditions favorables devant être accordés dans les deux ans, selon une proposition publiée par le bureau du chancelier autrichien Sebastian Kurz.

En outre, l'argent prêté doit être "orienté vers des activités qui contribuent le plus à la reprise, telles que la recherche et l'innovation, un renforcement du secteur de la santé et une transition verte", selon la proposition.

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont mis sur la table lundi un plan de 500 milliards d'euros afin de relancer une économie mise à mal par la pandémie de Covid-19, via un mécanisme inédit de mutualisation de la dette européenne.

12h26

Plusieurs associations de chômeurs et de précaires, ainsi que des syndicats, réclament "une année blanche" pour les chômeurs afin d'éviter "une catastrophe sanitaire et sociale" , dans un courrier adressé au gouvernement. Ce courrier est signé notamment par AC! (agir ensemble contre le chômage et la précarité), le collectif national des travailleurs privés d'emploi et précaires (MNCP), le syndicat SNU Pôle emploi, le collectif des précaires hôtellerie restauration événementiel (CPHR).

"Nous mesurons la catastrophe qui est en train d’arriver. Il est indispensable que vous l'entendiez et preniez ces mesures d'urgence", écrivent une quinzaine d’associations, de syndicats et de collectifs. "Des milliers de contractuel-les à durée déterminée ou en CDD d'usage, de vacataires, d'intérimaires, d'intermittent.es de l'emploi ont vu leurs missions arrêtées ou non renouvelées et ne les verront pas reconduire", expliquent-ils.

"Des secteurs entiers de l'économie – hôtellerie, restauration, culture, tourisme, sports… – sont déjà à l'arrêt sans savoir dans quel délai et quelles proportions ils pourront reprendre leur activité", poursuivent-ils. "Ces travailleur-euses précaires qui ne vivent ordinairement que de leur travail, n'ont pas bénéficié de mesures de protection exceptionnelles pendant le confinement et n'ont survécu que grâce à la solidarité alimentaire organisée par les citoyen-ne-s et les mairies", ajoutent-ils.

Afin d'éviter "une catastrophe sanitaire et sociale", ils réclament entre autres, "une année blanche", c'est-à-dire "la prolongation sur un an de l'ensemble des droits des chômeurs", qu'il n'y ait pas de radiation pendant la période, mais aussi que soit abrogée la réforme de l'assurance chômage dont le 2e volet est reporté. Ce volet, qui durcit le calcul de l'allocation pour les travailleurs précaires, alternant contrats courts et périodes de chômage, a en effet été reporté du 1er avril au 1er septembre.

Le gouvernement a récemment indiqué qu'il allait engager une réflexion "pour adapter rapidement" les règles de l'assurance chômage, "au-delà des mesures de prolongation de droits déjà prises", sans apporter de précisions. S'agissant des intermittents du spectacle, le président de la République a promis que leurs droits seraient "prolongés d'une année", au-delà des six mois où leur activité aura été "impossible ou très dégradée", c'est-à-dire "jusqu'à fin août 2021".

8h00

Désinfection des mains et masque obligatoire, filtrage à l'entrée : les cérémonies religieuses vont pouvoir reprendre dès ce samedi selon des modalités fixées par un décret publié au journal officiel et immédiatement entré en vigueur. Ce texte complète un decret du 11 mai sur les mesures de lutte contre le Covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.

Le ministre de l'Intérieur et les responsables des cultes se sont accordés lors d'une réunion «sur les mesures à prendre pour assurer la sécurité sanitaire de tous», a expliqué le ministère dans un communiqué peu avant la publication du décret.

07h10

Dans un communiqué publié vendredi 22 mai, le ministère des Affaires étrangères a indiqué que les voyageurs en provenance du Royaume-Uni, "quelle que soit leur nationalité, (seront) invités à effectuer une quatorzaine" lors de leur arrivée sur le territoire français. Cette mesure s'appliquera à partir du 8 juin.

Cette décision a été prise par le quai d'Orsay en réaction à une mesure similaire annoncée plus tôt vendredi par Londres pour limiter l'apparition d'une seconde vague de contaminations. Au Royaume-Uni, des exceptions sont prévues pour les transporteurs routiers et des personnels médicaux, ainsi que pour les Irlandais. Mais les voyageurs arrivant de France devront s'y soumettre, contrairement à ce que Londres et Paris avaient récemment laissé entendre.