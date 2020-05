Hydroxychloroquine : Olivier Véran demande une «révision des règles de prescription»

Le ministre de la Santé Olivier Véran a demandé samedi au Haut conseil de la santé publique (HCSP) de proposer «sous 48 heures une révision des régles dérogatoires de prescription» de divers traitements comme l'hydroxychloroquine, après la parution d'une étude pointant son inefficacité et ses risques pour les malades du Covid-19.

«Suite à la publication dans The Lancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du Covid-19 dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le HCSP pour qu'il l'analyse et me propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription» a indiqué le ministre dans un tweet, aux alentours de 13h.

Suite à la publication dans @TheLancet d'une étude alertant sur l'inefficacité et les risques de certains traitements du #COVIDー19 dont l'hydroxychloroquine, j'ai saisi le @HCSP_fr pour qu'il l'analyse et me propose sous 48h une révision des règles dérogatoires de prescription. — Olivier Véran (@olivierveran) May 23, 2020

La revue médicale The Lancet a dévoilé son étude sur la chloroquine et l'hydoxychloroquine ce vendredi 22 mai. Portée par une équipe internationale menée par Mandeep Mehra (Harvard School), l'étude a analysé rétrospectivement les dossiers médicaux de 96.000 patients hospitalisés pour le Covid-19 entre le 20 décembre 2019 et le 14 avril 2020. Elle s'est étendue dans 671 hôpitaux à travers le monde. «C’est la première étude à grande échelle à trouver des preuves statistiquement solides que le traitement par la chloroquine ou l’hydroxychloroquine ne bénéficie pas aux patients atteints de Covid-19» a indiqué Mandeep Mehra, dans un communiqué de presse. Les molécules augmenteraient même le risque de décès et d'arythmie cardiaque, selon les résultats obtenus.

L'étude ne rentre pas dans le cadre des essais cliniques randomisés, dans lequels les traitements sont administrés à des groupes de patients de façon aléatoire. Deux études, une chinoise et une française, publiées la semaine dernière, ont déjà constaté que l'HCQ ne réduisait pas significativement les risques d'admission en réanimation ni de décès chez les patients hospitalisés avec une pneumonie due au Covid-19.

UN USAGE LIMITE EN FRANCE

En dehors des essais cliniques, la France a déjà restreint l'usage de l'hydroxychloroquine (HCQ) à l'hôpital uniquement et seulement pour les cas graves sur décision collégiale des médecins. Depuis fin février, la molécule de hydroxychloroquine, dérivée de l'antipaludéen chloroquine, suscite un intérêt inédit. Le professeur Didier Raoult, professeur à l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille défend l'efficacité de la molécule pour combattre le SARS-CoV-2. «C'est probablement le traitement le moins cher et le plus simple pour traiter le coronavirus Covid-19», a-t-il déclaré en février dernier.