Alerte rouge aux pollens sur une majeure partie de la France

Mauvais temps pour les allergiques. Le risque d'allergie aux pollens est élevé ou très élevé sur la quasi totalité de la France, selon la carte du Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA), mise à jour vendredi 22 mai.

Le quart sud-est est placé en vigilance rouge (risque très élevé), tout comme une partie du Grand Est, de la Bourgogne-Franche-Comté et de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Tout le reste de la France métropolitaine (excepté la Corse, les Alpes-Maritimes, le Calvados et la Manche) est de son côté en vigilance orange (risque élevé).

(©Capture d'écran RNSA)

Un constat qui s'explique selon le RNSA par les concentrations en hausse de pollens de graminées, une grande famille de plantes regroupant 12.000 espèces (comme le blé, l'orge, le bambou, la canne à sucre, le chiendent, la fétuque et le dactyle). «Les températures estivales de cette semaine de l’Ascension favorisent la pollinisation des graminées et leur dispersion dans l’air», indique le RNSA dans son bulletin d'information hebdomadaire.

Que le début de la saison pollinique des graminées

Le beau temps devant se maintenir la semaine prochaine, «les concentrations de pollens de graminées seront très fortes», prévoit le réseau créé en 1996. «La saison pollinique des graminées ne fait que commencer», avertit-il, celle-ci durant habituellement de mai à juillet.

Le RNSA conseille donc aux allergiques respiratoires (qui représentent près d'un quart de la population française selon le réseau) de bien suivre leurs traitements - qui ne présentent pas de risque face au coronavirus - et de consulter un médecin ou allergologue en cas de symptômes. L'association spécialisée dans le risque allergique donne également quelques conseils pour se protéger des pollens et limiter son exposition, tels que se rincer les cheveux le soir, aérer son logement au moins dix minutes par jour avant le lever et après le coucher du soleil, garder les vitres de sa voiture fermée ou encore éviter de faire sécher son linge à l'extérieur.