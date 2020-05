DIRECT Coronavirus : la Chine et les Etats-Unis au bord «au bord d'une nouvelle Guerre froide»

Le coronavirus à l'origine de la maladie nommée «Covid-19» et parti de la ville chinoise de Wuhan, s'est désormais répandu sur toute la planète. On dénombre 28.215 morts en France.

> La pandémie a fait plus de 338.128 morts à travers le monde, pour plus de 5,2 millions de cas recensés dans 196 pays et territoires.

> Le dernier bilan en France fait état de 28.215 morts.

> Le second tour des élections municipales sera organisé le 28 juin.

9h42

La Chine et les Etats-Unis sont "au bord d'une nouvelle Guerre froide", a averti dimanche le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, déplorant le regain de tensions avec Washington autour de l'épidémie de Covid-19.

"Outre la dévastation causée par le nouveau coronavirus, un virus politique se propage aux États-Unis" a regretté devant la presse le chef de la diplomatie chinoise.

07h53

L'Institut de virologie chinois de Wuhan, régulièrement pointé du doigt par les Etats-Unis, possède trois souches vivantes de coronavirus de chauve-souris mais aucune ne correspond au Covid-19, a assuré sa directrice.

Selon la plupart des scientifiques, le nouveau coronavirus a probablement été transmis à l'homme depuis un animal. Un marché de la ville a été incriminé car il aurait vendu des animaux sauvages vivants.

Mais l'existence à quelques kilomètres de là d'un Institut de virologie alimente depuis des mois les hypothèses d'une fuite du Covid-19 depuis ces installations sensibles. A la suite d'articles de presse, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a évoqué au début du mois une "enquête" pour creuser cette théorie, qui ne s'appuie pour l'instant sur rien de très tangible.

Ces soupçons sont de la "pure fabrication", a estimé la directrice de l'établissement en question, Wang Yanyi, à la télévision publique CGTN. "Comme tout le monde, nous ne savions même pas que le virus existait", a assuré Mme Wang dans un entretien diffusé samedi soir par la chaîne mais réalisé le 13 mai. "Donc comment aurait-il pu s'échapper de notre laboratoire?", s'est-elle interrogée.

Les premiers malades du nouveau coronavirus ont été signalés à la fin de l'an dernier dans la ville de Wuhan. Il s'est depuis répandu sur la planète et fait quelque 340.000 morts. Plusieurs théories, plus ou moins exubérantes, ont fleuri ces derniers mois sur internet pour incriminer l'institut de virologie de Wuhan.

Sa directrice a admis que l'établissement avait "isolé et obtenu certains coronavirus à partir de chauves-souris". "Nous avons trois souches de virus vivants", a affirmé Mme Wang. Mais, a-t-elle précisé, leur similarité avec le Covid-19 "n'est que de 79,8%". L'Institut de virologie de Wuhan étudie certains des pathogènes les plus dangereux du monde. Les chercheurs de l'établissement ont notamment contribué à mieux connaître le Covid-19 au début de l'épidémie.

06h00

Le nombre de morts du nouveau coronavirus enregistrés dans l'Etat de New York est tombé à 84 ces dernières 24 heures, a annoncé le gouverneur Andrew Cuomo samedi, soit le bilan le plus bas depuis le 24 mars.

"C'est une bonne nouvelle", a dit le gouverneur lors de son briefing quotidien. Hospitalisations, intubations, nouvelles infections: la décrue se poursuit, a-t-il dit. "Dans ma tête, je me suis toujours dit qu'il fallait passer en dessous de 100", a-t-il ajouté. "Cela montre qu'on fait des progrès".

Au pic de la pandémie dans cet Etat, le plus touché des Etats-Unis, dans la première quinzaine d'avril, les autorités avaient enregistré plus de mille décès par jour.